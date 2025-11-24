Рамкова угода про мир «оновлена ​​і допрацьована», остаточне рішення щодо неї ухвалять президенти – заява США й України

Переговори української й американської делегацій у Женеві 23 листопада ознаменували «суттєвий прогрес» у напрямку припинення війни РФ в Україні й привели до підготовки «оновленого і доопрацьованого» рамкового документу щодо миру, йдеться в спільній заяві США й Україні, опублікованій Офісом президента і Білим домом.

«Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій і визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир», – йдеться в заяві.

Сторони також заявили, що домовилися найближчими днями продовжити «інтенсивну роботу над спільними пропозиціями». Вони також підтримуватимуть «тісний контакт» із європейськими партнерами в ході подальшого просування процесу.

«Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України і Сполучених Штатів. Обидві сторони підтвердили готовність продовжити спільно працювати задля досягнення миру, який гарантуватиме Україні безпеку, стабільність і відновлення», – наголошується в заяві.

Про те, які саме зміни були внесені до публікованого раніше мирного плану з 28 пунктів, запропонованого адміністрацією президента США Дональда Трампа і розкритикованого прихильниками Києва як надто дружнього до Росії, в заяві не повідомляють.

Сам Трамп поки що не коментував ситуацію.

Поряд з європейськими союзниками України багато американських законодавців, включаючи деяких республіканців, розкритикували початкову пропозицію, деякі назвали її «списком побажань» Кремля.

Державний секретар Марко Рубіо 23 листопада очолив делегацію США на переговорах з українськими чиновниками в Женеві в той час, як Вашингтон посилив тиск на Київ, щоб він швидко прийняв план США. Трамп висловив розчарування Україною і її європейськими союзниками за те, що вони висловили свою незгоду з його пропозицією.

Після зустрічі Рубіо відзначив «величезний прогрес» і сказав, що Трамп був «задоволений», коли він поінформував його про обговорення. Рубіо виїхав зі Швейцарії й повернувся до Вашингтона після переговорів, повідомив Державний департамент.

Голова української делегації – керівник апарату Зеленського Андрій Єрмак – заявив журналістам, що переговорники досягли «дуже хорошого прогресу» в Женеві й «рухаються вперед до справедливого і міцного миру, на який заслуговує український народ».

Кілька західних новинних агентств, посилаючись на неназвані джерела, повідомили, що американські й українські чиновники обговорюють потенційний візит Зеленського до Вашингтона – вже цього тижня – для обговорення питань із Трампом.

Агентство Reuters цитує джерело, яке повідомило, що переговори будуть зосереджені на найчутливіших питаннях 28-пунктного мирного плану, запропонованого Трампом, – таких як можливість територіальних поступок України Росії.

Початковий план, пропонований США, офіційно не розголошувався, хоча ключові елементи публікували в ЗМІ.

Радіо Свобода має в своєму розпорядженні проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачав визнання Криму, Донеччини і Луганщини де-факто російськими, а Херсонщина та Запоріжжя будуть «заморожені» на лінії зіткнення. Крім того, пропозиція передбачала проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також план передбачав, що Україна має закріпити неприєднання і відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600 000 військових. Крім того, передбачалося, що фінансові санкції проти Москви будуть поступово скасовані.

На тлі опору американських законодавців й іноземних союзників 22 листопада Трамп залишив відкритою можливість внесення змін до плану. На запитання журналістів, чи є його пропозиція його «остаточною пропозицією Україні», Трамп відповів: «Ні».

Під час переговорів у Женеві Зеленський у своєму зверненні сказав, що «є сигнали, що команда президента Трампа нас чує».

ЗМІ також повідомляли про розробку альтернативного європейського мирного плану.

Німецьке інформаційне агентство dpa заявило, що цей план не вимагатиме від України відступу будь-якої території, яку вона все ще контролює, і встановить вищий ліміт чисельності своїх Збройних сил – до 800 000 солдатів замість 600 000, як зазначено в пропозиції США. Україна також отримає надійні гарантії безпеки.

Також членство України в НАТО не буде прямо виключене, і Росії не буде надано загальну амністію за воєнні злочини, повідомляє dpa, не вказуючи свої джерела.

Європейські й африканські лідери зустрінуться в Анголі 24 листопада на економічному саміті, і очікується, що війна Росії проти України буде терміновою темою обговорення серед лідерів ЄС.

Кремль поки не прокоментував переговори в Женеві, хоча президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що 24 листопада проведе телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, щоб обговорити мирні зусилля в Україні.