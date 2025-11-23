«Не продемонстрували вдячності»: Трамп розкритикував владу України на тлі переговорів у Женеві

Президент США Дональд Трамп різко висловився на адресу влади України та знову поклав відповідальність за війну на свого попередника Джо Байдена. Про це він написав у Truth Social на тлі переговорів представників США та України в Женеві.

Трамп заявив, що повномасштабне вторгнення Росії «ніколи б не сталося», якби у Вашингтоні й Києві було «сильніше та відповідальніше керівництво». За його словами, чинна адміністрація нібито передала йому конфлікт у «вкрай поганому стані».

«Війна почалася задовго до мого повернення до Білого дому – за часів Джо Байдена – і лише погіршувалася», – написав Трамп, повторюючи свою тезу про «успадкування» війни.

Він також знову звинуватив демократів у «вкрадених виборах» 2020 року та заявив, що українське керівництво «не продемонструвало жодної вдячності» за американські ініціативи, які він назвав «мирними зусиллями».

Трамп додав, що ситуація, за його оцінкою, є «програшною для всіх», звинувативши Європу у продовженні закупівель російської нафти, а США – у надмірному постачанні зброї Україні. Він також стверджує, що Байден «роздав все безплатно».

Українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу у Швейцарії, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, який очолює делегацію.

У Женеві на 23 листопада заплановані переговори високопоставлених делегацій США, України, Європейського Союзу і Великої Британії щодо мирних пропозицій США, про які стало відомо цього тижня, і які, за словами союзників Києва, схиляються на користь Росії.

У делегації США, як повідомляють, будуть держсекретар Марко Рубіо і спецпосланець Стів Віткофф, а також міністр армії Ден Дрісколл, який днями відвідав Київ. Раду ЄС і Єврокомісію на переговорах представляють провідні радники їхніх керівників.

Лідери Євросоюзу напередодні заявили, що підтримують зусилля США щодо врегулювання війни Росії з Україною, але вважають, що представлений Вашингтоном план із 28 пунктів (який ще не був офіційно оприлюднений, хоча ключові його елементи вже опубліковані в ЗМІ) потребує доопрацювання.

«Ми готові вступити в цей процес, щоб забезпечити стійкість майбутнього миру. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не можуть бути змінені силою», – наголошується у документі, опублікованому на сайті Єврокомісії.

За даними видання The Washington Post, серед підготовлених лідерами ЄС пропозицій – відмова від передбаченого планом США обмеження чисельності української армії, повернення Україні контролю над Запорізькою АЕС і Кінбурнською косою, а також відмова від передачі Росії підконтрольної Україні частини Донецької області до припинення вогню й обговорення цього та інших територіальних питань лише після встановлення перемир’я.



