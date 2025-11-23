Український кокус у Конгресі США розкритикував мирний план для України: «надає перевагу інтересам агресора»

Співголови Українського кокусу (двопартійної групи підтримки України) в Конгресі США оприлюднили заяву, в якій розкритикували пропонований адміністрацією президента Дональда Трампа мирний план із припинення війни Росії проти України.

«Запропонований «мирний план» для України, схоже, надає перевагу інтересам агресора – диктатора Володимира Путіна – над суверенітетом і безпекою демократичної України. Це – неприйнятно. Ця пропозиція не пропонує справжнього шляху до тривалого миру, а натомість вимагає капітуляції України перед російською агресією. Вона винагороджує неспровоковане вторгнення Росії, незаконне захоплення української території, такої як Крим, і тисне на Україну, щоб вона обмежила свої оборонні можливості й відмовилася від своїх прагнень до членства в НАТО», – йдеться в заяві, оприлюдненій 22 листопада.

Конгресмени наголошують, що амбіції Росії не обмежуються кордонами України, а Путін продовжує прагнути ширшого впливу в Європі, тому прийняття запропонованого плану «не лише підпорядковує незалежність України російській тиранії, але й зробить всю Європу ще більш вразливою до майбутньої російської агресії».

«За повідомленнями, план був розроблений переважно американськими і російськими посадовцями, з обмеженими або відсутніми консультаціями з Києвом чи ключовими європейськими партнерами. Союзники справедливо відхилили пропозицію, назвавши її рамковою схемою для винагороди за агресію, а не для захисту української свободи і забезпечення миру через силу. Підтримка цього плану Адміністрацією викликає серйозне занепокоєння», – наголосили конгресмени.

Натомість автори заяви закликали:

відхилити будь-яку схему, яка вимагає від України здати більше території або поступитися юридичною владою над своєю суверенною землею;

зберегти й посилити санкції проти Росії доти, поки вона повністю не виведе війська і не сплатить репарації;

забезпечити, щоб Україна була повноцінним, рівноправним партнером у будь-яких переговорах, а не пасивним одержувачем умов, продиктованих Москвою;

забезпечити надійні гарантії безпеки, що стримуватимуть подальшу агресію;

тісно координувати дії з НАТО і європейськими союзниками для підтримки міжнародних норм і запобігання відновленню конфлікту в Європі.

«Прийняття цієї пропозиції в тому вигляді, в якому про неї повідомляють, підірве безпеку Європи і НАТО, послабить здатність України захищатися і не протистоїть російській агресії. Міжнародна спільнота повинна залишатися твердою у підтримці України, дотримуючись принципів територіальної цілісності й самовизначення, і відкидаючи будь-який план, який винагороджує агресора. Міцний мир приходить не від поступки агресії, а від сили й єдності вільних націй, які відмовляються перед нею схилитися», – йдеться в повідомленні.

Автори заяви наголошують, що шлях до міцного миру має ґрунтуватися на справедливості й суверенітеті України. «Історія однозначна: умиротворення агресора не припиняє конфлікт, а сприяє його розширенню. Це попередження особливо голосно звучить у День пам’яті жертв Голодомору, під час якого світ вшановує мільйони українців, убитих під час штучного геноциду, організованого Москвою у 1932-1933 роках. Дозвіл Росії повернути собі владу над Україною сьогодні означатиме ігнорування цієї історії і відчинення дверей для того ж гноблення, проти якого українці боролися поколіннями», – наголошується в заяві.

Заяву підписали Марсі Каптур, Браян Фітцпатрік, Майк Квіглі, які є співголовами українського Кокусу (групи підтримки України) в Конгресі, а також Дон Бейкон, голова підкомітету Палати представників із питань збройних сил, кібербезпеки, інформаційних технологій та інновацій.

Також 22 листопада з критикою запропонованого плану виступив Світовий конгрес українців.

«Ця пропозиція віддзеркалює вимоги Кремля і чинить тиск на Україну, змушуючи її відмовитися від суверенітету. Те, чого Росія не змогла досягти на полі бою, вона тепер намагається здобути шляхом політичного примусу, використовуючи Сполучені Штати для реалізації амбіцій Путіна… Президент Трамп не повинен дозволити себе використати для того, щоб допомогти Путіну перетворити Україну знову на поневолену націю та відновити радянську імперію», – наголосили в СКУ.

23 листопада українські чиновники мають зустрітися зі своїми американськими колегами в Женеві, щоб обговорити мирний план, який, за словами союзників Києва, схиляється на користь Росії. До консультацій, зокрема, долучиться держсекретар США Марко Рубіо. Також відомо, що представники європейських держав мають приєднатися до консультацій у Женеві.

З українського боку будуть присутні голова Офісу президента Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров.

22 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що запропонований його адміністрацією мирний план щодо України перебуває у стадії опрацювання і «не є остаточним варіантом».

Перед цим Трамп казав, що наступний четвер, 27 листопада, – це крайній термін для Києва, щоб пристати на підтриману США мирну пропозицію щодо припинення війни, яку Росія веде проти України.

За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа погрожує припинити надання розвідувальних даних та продаж зброї для України, якщо Київ не підпише запропоновану США мирну угоду.

Радіо Свобода має в своєму розпорядженні проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає визнання Криму, Донеччини і Луганщини де-факто російськими, а Херсонщина та Запоріжжя будуть «заморожені» на лінії зіткнення. Крім того, пропозиція передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також план передбачає, що Україна має закріпити неприєднання і відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

Президент України Володимир Зеленський отримав копію плану і повідомив, що готовий працювати зі США над ним. У його офісі наголошували, що Київ і Вашингтон домовилися «працювати над пунктами плану так, щоб це привело до гідного закінчення війни».

Росія заявила про готовність до мирних переговорів. Російський президент Володимир Путін повідомив, що Москва отримала план США із 28 пунктів щодо України, який, за його словами, «може бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання».