У ЄС кажуть про необхідність координації зусиль щодо мирного плану для України

Під час зустрічі лідерів у межах саміту G20 22 листопада, президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив на важливості «злагодженого та сфокусованого підходу країн-партнерів у роботі над досягненням миру в Україні».

За його словами, головна мета залишається «незмінною» – підтримувати Україну на шляху до «справедливого і тривалого миру». Для цього, підкреслив посадовець, необхідно «зберігати тісну взаємодію з президентом України Володимиром Зеленським».

У Євросоюзі відзначили, що американський проєкт 28-пунктного мирного плану містить важливі положення, які можуть стати основою для досягнення стійкого миру. Водночас у Брюсселі наголошують: документ потребує доопрацювання, зокрема тому, що окремі його пункти стосуються виключно компетенції ЄС і мають бути погоджені всередині союзу.

Проєкт плану тепер передадуть для опрацювання на робочому рівні.

Паралельно президент Кошта запросив усіх 27 лідерів ЄС на спеціальну зустріч щодо України, яка відбудеться 24 листопада на полях саміту ЄС-Африканський Союз у Луанді.

Мирний план, підготовлений в адміністрації президента США Дональда Трампа, серед іншого пропонує Україні фактично здати Донбас і скоротити чисельність ЗСУ вдвічі.

Як повідомляли західні видання, план було підготовлено за участю російських представників. Європу та Україну до розробки плану не залучали. Адміністрація Трампа чинить сильний тиск на владу України, розраховуючи, що Київ погодиться схвалити мирний план у найближчі кілька днів, повідомляла Financial Times із посиланням на джерела.

Президент України Володимир Зеленський отримав копію плану та повідомив, що готовий працювати зі США над ним. У його офісі наголошували, що Київ та Вашингтон домовилися «працювати над пунктами плану так, щоб це призвело до гідного закінчення війни».

Кремль готовий вести переговори про завершення війни з Україною, але поки що жодного мирного плану не обговорює, повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков.



