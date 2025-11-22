США заявили про значно гірші умови для України, якщо Київ не погодиться на мирну угоду в найближчі дні – ЗМІ

Американські чиновники повідомили союзникам по НАТО, що вони сподіваються змусити президента Володимира Зеленського погодитися на мирну угоду в найближчі дні, погрожуючи, що якщо Київ не підпише її, то в майбутньому йому доведеться погодитися на набагато гірші умови. Про це пише британська газета The Guardian.

За даними видання, про це міністр армії США Ден Дрісколл проінформував послів країн НАТО на зустрічі в Києві пізно в п’ятницю після переговорів із Зеленським і телефонної розмови з Білим домом.

Як повідомила газеті одна з присутніх на зустрічі осіб, він сказав, що «жодна угода не є ідеальною, але її потрібно укласти якомога швидше».

Кілька європейських послів поставили під сумнів зміст угоди та спосіб, у який США вели переговори з Росією, не інформуючи про це союзників.

«Це була кошмарна зустріч. Знову пролунала аргументація «у вас немає карт» (фраза, яку раніше Трамп використовував щодо України – ред.), – сказало джерело.

Дрісколл, близький друг віцепрезидента США Джей Ді Венса, відмовився детально розповідати про те, чи відповідає запланована угода 28-пунктному плану, опублікованому в пресі. «Деякі речі мають значення, деякі є лише прикриттям – і ми зосередилися на речах, що мають значення», – сказав він.

Оголошення про плани США на початку цього тижня стало несподіванкою для інших союзників України, яких не інформували про зміст і формат плану. В Європі існує занепокоєння, що Росія мала занадто великий вплив на переговори щодо проєкту угоди. Дрісколл захищав це, кажучи, що це робить процес більш керованим.

«Президент Трамп хоче миру зараз. Чим більше кухарів на кухні, тим важче впоратися», – сказав він, за словами присутнього на зустрічі джерела.

Джулі Девіс, тимчасова повірена у справах США в Києві, також була присутня на зустрічі і сказала іншим дипломатам, що, хоча умови угоди є жорсткими для України, у неї немає іншого вибору, як погодитися або зіткнутися з гіршими наслідками в майбутньому.

«Угода не стане кращою, вона стане гіршою», – сказала вона.

За даними видання Financial Times, Дрісколл під час розмов з європейськими послами та західними чиновниками заявив, що зараз – оптимальний час для встановлення миру, попередивши, що Вашингтон готовий продемонструвати невелику гнучкість.

«Ми не обговорюємо деталі... Нам потрібно зупинити це лайно», – сказав Дрісколл.

За словами співрозмовників видання, Дрісколл заявив, що військова оцінка США полягає у тому, що Україна перебуває у дуже поганому становищі, через що «зараз найкращий час для миру».

22 листопада Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в переговорах зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Росії щодо досягнення справедливого і сталого миру. Очолить делегацію голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, який також входить до складу делегації, консультації зі США щодо майбутньої мирної угоди пройдуть у Швейцарії найближчими днями.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що наступний четвер, 27 листопада, – це відповідний термін для Києва, щоб пристати на підтриману США мирну пропозицію щодо припинення війни, яку Росія веде проти України.

За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа погрожує припинити надання розвідувальних даних та продаж зброї для України, якщо Київ не підпише запропоновану США мирну угоду.

Радіо Свобода має в своєму розпорядженні проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних Сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

Росія заявила про готовність до мирних переговорів. Російський президент Володимир Путін повідомив, що Москва отримала план США із 28 пунктів щодо України, який, за його словами, «може бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання».