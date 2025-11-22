Венс назвав три ключові пункти будь-якого мирного плану щодо війни в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав три ключові пункти, які має містити будь-який мирний план щодо закінчення війни в Україні.



«Будь-який план миру між Україною і Росією повинен: припинити вбивства, зберігаючи при цьому суверенітет України; бути прийнятним як для Росії, так і для України; максимізувати шанси на те, що війна не почнеться знову», – написав він у соцмережі Х.

Венс вважає, що критика мирної угоди, над якою працює адміністрація США, є або неправильним розумінням угоди, або неправильним трактуванням «деяких критичних реалій на місці».

«Існує ілюзія, що якщо ми просто надамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, перемога буде близько. Мир не буде досягнутий невдалими дипломатами або політиками, які живуть у світі ілюзій. Він може бути досягнутий розумними людьми, які живуть у реальному світі», – додав він.

Радіо Свобода має в своєму розпорядженні проєкт тексту «мирного плану» США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних Сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

Як повідомляли західні видання, план було підготовлено за участю російських представників, Європу та Україну до розробки плану не залучали. Адміністрація Трампа чинить тиск на владу України, розраховуючи, що Київ погодиться схвалити мирний план до 27 листопада.

За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа погрожує припинити надання розвідувальних даних та продаж зброї для України, якщо Київ не підпише запропоновану США мирну угоду.

Надвечір 21 листопада президент України Володимир Зеленський виступив із 10-хвилинним відеозверненням, в якому назвав поточні події «одним із найважчих моментів нашої історії».

«Зараз тиск на Україну – один із найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима – найважча – та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі», – сказав він.

Росія заявила про готовність до мирних переговорів. Російський президент Володимир Путін повідомив, що Москва отримала план США із 28 пунктів щодо України, який, за його словами, «може бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання».