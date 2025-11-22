Заява лідерів ЄС: мирний план Трампа потребує додаткової роботи

Лідери ЄС заявили, що вітають зусилля США, спрямовані на встановлення миру в Україні, але мирний план Вашингтона потребує додаткової роботи.

«Початковий проект 28-пунктного плану містить важливі елементи, які будуть необхідними для досягнення справедливого і тривалого миру. Тому ми вважаємо, що цей проєкт є основою, яка потребує додаткової роботи. Ми готові долучитися до цього процесу, щоб забезпечити стійкість майбутнього миру. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не можуть бути змінені силою», – йдеться в оприлюдненій заяві.

У Євросоюзі також стурбовані запропонованими обмеженнями щодо збройних сил України, які можуть зробити країну вразливою до майбутніх нападів.

Лідери ЄС наголосили, що реалізація елементів, які стосуються Європейського Союзу та НАТО, потребуватиме згоди відповідно членів ЄС та НАТО.

Також у заяві ЄС наголошує на незмінній підтримці України.

Читайте також: Зеленський про переговори: треба зробити так, щоб злочини проти людяності не могли мати «винагороду й прощення»

Як повідомляли західні видання, мирний план США було підготовлено за участю російських представників, Європу та Україну до розробки плану не залучали.

Президент США Дональд Трамп заявив, що наступний четвер, 27 листопада, – це відповідний термін для Києва, щоб пристати на підтриману США мирну пропозицію щодо припинення війни, яку Росія веде проти України.

Перед цим, 21 листопада, агентство Reuters із посиланням на два джерела, обізнані з ситуацією, повідомило, що адміністрація Дональда Трампа погрожує припинити надання розвідувальних даних та продаж зброї для України, якщо Київ не підпише запропоновану США мирну угоду.

Радіо Свобода має в своєму розпорядженні проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних Сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

Читайте також: Венс назвав три ключові пункти будь-якого мирного плану щодо війни в Україні

Надвечір 21 листопада президент України Володимир Зеленський виступив із 10-хвилинним відеозверненням, в якому назвав поточні події «одним із найважчих моментів нашої історії».

«Зараз тиск на Україну – один із найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима – найважча – та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі», – сказав він.

Росія заявила про готовність до мирних переговорів. Російський президент Володимир Путін повідомив, що Москва отримала план США із 28 пунктів щодо України, який, за його словами, «може бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання».



