Трамп: Зеленському доведеться обирати – мирний план США або подальша боротьба

Президент України Володимир Зеленський має прийняти мирний план США або продовжувати боротьбу, заявив американський лідер Дональд Трамп.

«Йому (Зеленському – ред.) не подобається (мирний план)? Йому доведеться. А якщо йому це не подобається, тоді їм просто слід продовжувати боротьбу... Ну, в якийсь момент йому доведеться щось прийняти», – сказав він журналістам.

Трамп згадав зустріч із Зеленським в Овальному кабінеті у лютому та додав, що таку угоду укласти можна було «рік тому, два роки тому».

Він вкотре повторив, що «успадкував цю війну», і вона б ніколи не почалася, якби він був президентом.

«Він мав би укласти угоду рік тому, два роки тому. Кінцева угода була б такою, якби війна ніколи б не починалася. Це була б вигідна угода. Це теж можна було б зробити, якби у вас був правильний президент. Але у вас не було правильного президента», – сказав Трамп.

Президент США наголосив, що попереду холодна зима і що українська енергетика вже зазнала численних масованих атак.

«У нас є спосіб досягти миру, або ми думаємо, що у нас є спосіб досягти миру. Він повинен буде це схвалити», – зазначив лідер США.

Радіо Свобода має в своєму розпорядженні проєкт тексту «мирного плану» США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних Сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

Як повідомляли західні видання, план було підготовлено за участю російських представників, Європу та Україну до розробки плану не залучали. Адміністрація Трампа чинить тиск на владу України, розраховуючи, що Київ погодиться схвалити мирний план до 27 листопада.

За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа погрожує припинити надання розвідувальних даних та продаж зброї для України, якщо Київ не підпише запропоновану США мирну угоду.

Надвечір 21 листопада президент України Володимир Зеленський виступив із 10-хвилинним відеозверненням, в якому назвав поточні події «одним із найважчих моментів нашої історії».

«Зараз тиск на Україну – один із найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима – найважча – та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі», – сказав він.

Росія заявила про готовність до мирних переговорів. Російський президент Володимир Путін повідомив, що Москва отримала план США із 28 пунктів щодо України, який, за його словами, «може бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання».