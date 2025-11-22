У Женеві стартували консультації США та України щодо подальших кроків до миру

Міністр армії Ден Дрісколл разом зі своєю командою прибув 22 листопада до Женеви для проведення зустрічей із українськими чиновниками. Як повідомив американський посадовець, сторони обговорять «подальші кроки у просуванні мирних ініціатив».

За його словами, до консультацій у неділю, 23 листопада, долучаться держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний представник Стів Віткофф. Їхня участь має узгодити формулювання й позиції напередодні запланованої зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом.

Посадовець також повідомив, що Сполучені Штати готують окремі переговори з російською делегацією щодо запропонованого мирного плану. Ця зустріч, за його словами, «відбудеться швидко», однак не в Женеві. Місце та час американська сторона поки невідомі.

Також відомо, що представники європейських держав у неділю мають приєднатися до консультацій у Женеві, де обговорюватимуть мирний план для України разом з американськими та українськими посадовцями. Зустріч відбудеться на тлі активізації дипломатичних зусиль та напередодні запланованих переговорів президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Із української сторони будуть присутні голова Офісу президента Андрій Єрмак і Рустем Умеров.

22 листопада Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в переговорах зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Росії щодо досягнення справедливого і сталого миру. Очолить делегацію голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, який також входить до складу делегації, консультації зі США щодо майбутньої мирної угоди пройдуть у Швейцарії найближчими днями.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що наступний четвер, 27 листопада, – це відповідний термін для Києва, щоб пристати на підтриману США мирну пропозицію щодо припинення війни, яку Росія веде проти України.

За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа погрожує припинити надання розвідувальних даних та продаж зброї для України, якщо Київ не підпише запропоновану США мирну угоду.

Радіо Свобода має в своєму розпорядженні проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних Сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

Росія заявила про готовність до мирних переговорів. Російський президент Володимир Путін повідомив, що Москва отримала план США із 28 пунктів щодо України, який, за його словами, «може бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання».



