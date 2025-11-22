Україна і новий план Трампа. Що кажуть експерти у США?

Серйозний мирний план чи ще одна непрацездатна кулуарна ідея, народжена «заради галочки»? Цим питанням задається чимало американських коментаторів після появи інформації про деталі нового мирного плану адміністрації президента США Дональда Трампа, який, на загальну думку, відображає інтереси Кремля. «Український мирний план Трампа дає Росії майже все, що вона хоче», пише CNN. Чи так це насправді?

Згідно з джерелами Politico, в оточенні президента США вважають, що президент України Володимир Зеленський, чиї позиції ослабли в результаті корупційного скандалу, буде змушений погодитися з американськими пропозиціями. За словами одного зі співрозмовників видання, українцям «наполегливо дали зрозуміти», що від них очікують згоди з умовами цієї угоди, причому рішення про зміну умов будуть ухвалюватися Дональдом Трампом. Сам Трамп повідомив, що він чекає відповіді від президента Зеленського до 27 листопада, зробивши, втім, застереження, що крайній термін може бути зсунутий, якщо з'являться ознаки можливості досягнення домовленості.

Деякі американські спостерігачі сумніваються у життєздатності цього плану. На погляд оглядача газети Wall Street Journal Холмана Дженкінса, інформація про мирний план є розкрученим витоком із метою скористатися слабкістю президента України. Президент Трамп, з його точки зору, діє імпульсивно, але поряд із ним є люди, які усвідомлюють, що інтереси США полягають у підтримці України.

При цьому автори редакційної статті у Wall Street Journal із відвертою тривогою пишуть про мирний план, як про «ультиматум Трампа Україні», за яким, у разі її відмови, може припинитися обмін розвідувальною інформацією та постачання американських озброєнь Києву. Вони висловлюють надію на те, що європейці й американські законодавці зможуть переконати президента Трампа відкинути цей мирний план.

Як припускають співрозмовники Радіо Свобода, ця мирна ініціатива, швидше за все, видихнеться, як закінчилися нічим і попередні миротворчі спроби президента Трампа, що будувалися на хисткій основі.

Це свідомо непрацездатний план

«У цього документа, як погоджуються багато хто, немає реального майбутнього, – говорить політолог з університету імені Джорджа Мейсона Ерік Ширяєв. – Це свідомо непрацездатний план, оскільки він передбачає і фактичну, і юридичну капітуляцію України. Його здійснення означатиме винагородження агресії, визнання окупації, обмеження суверенітету України та надання Росії стратегічних результатів, яких вона не змогла домогтися на полі бою. Через ці причини він неприйнятний ні для України, ні для її європейських сусідів.

Ця ініціатива поглибить розбіжності в американському політичному істеблішменті

На мій погляд, цей план цікавий тим, що він нам говорить про стратегічні наміри його авторів. Оскільки його основні положення відображають давно відомі вимоги Кремля, можна припустити, що Володимир Путін, розуміючи, що ці вимоги неприйнятні для Києва, скористається ним, щоб продовжити війну, звинувачуючи Україну за відмову піти на мирну угоду. Для президента Трампа, як я підозрюю, не дуже важливо, що закладено в цьому плані, його завдання – продемонструвати американцям та світові, що він намагається досягти прогресу в мирному процесі, що тільки він здатен примусити обидві сторони піти на угоду, нехай ця угода і недосяжна».

Результати цієї ініціативи передбачувані, впевнений Ерік Ширяєв: «Росія скористається цим планом як інструментом своєї риторики. Україна і Європа тісніше зімкнуть лива. Ця ініціатива поглибить розбіжності в американському політичному істеблішменті щодо ролі Сполучених Штатів у системі міжнародної безпеки».

План Трампа нереалістичний, оскільки від України вимагаються принципові поступки, але при цьому вона не отримує головного: гарантій безпеки, говорить науковий співробітник Атлантичної ради у Вашингтоні Марк Катц.

Трамп завжди зможе дистанціюватися від цієї ініціативи

«Цим планом передбачаються якісь гарантії безпеки Україні з боку Сполучених Штатів, – зауважує він. – При цьому ним виключається розміщення сил НАТО на території країни. Але абсолютно зрозуміло, що єдиною надійною гарантією від вторгнення Росії в Україну в майбутньому буде присутність натівських і американських військ в Україні. В іншому випадку не може йти ніякої серйозної розмови про її безпеку. Це абсолютно зрозуміло. Я зовсім не виключаю, що якщо в найближчі дні ми побачимо різко негативну публічну реакцію на цей план, у тому числі з боку американських законодавців, у тому числі республіканців, які останнім часом активно просували в Конгресі законопроєкт про вторинні санкції проти країн, що закуповують російські енергоресурси, то президент Трамп завжди зможе дистанціюватися від цієї ініціативи».

Втім, навіть у такій непростій ситуації у президента України Володимира Зеленського залишається можливість відповісти на цей план контрпропозицією, говорить Марк Катц.

Українці можуть запропонувати продовжити дискусії

«Було б неправильним відкинути цей план з порога. Українці можуть запропонувати продовжити дискусії на його основі і, я думаю, знайти можливість переконати президента Трампа продовжити надавати підтримку Києву. Я підозрюю, що в реальності Дональду Трампу буде дуже нелегко прийняти рішення про припинення допомоги Україні, враховуючи негативні по відношенню до Володимира Путіна настрої переважної більшості американців».



