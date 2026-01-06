Кадиров призначив свого 20-річного сина віцепрем’єром Чечні

Голова Чечні Рамзан Кадиров призначив свого 20-річного сина Ахмата на посаду виконувача обов’язків заступника голови уряду цього регіону Росії – зі збереженням посади міністра спорту. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

Аналогічне підвищення отримав міністр із національної політики, зовнішніх зв’язків, друку й інформації Ахмед Дудаєв. За словами Рамзана Кадирова, такі зміни відбулися за поданням очільника уряду Магомеда Даудова. Про нові призначення Кадиров повідомив у своєму телеграм-каналі. Він назвав їх «невеликими кадровими змінами».

Кадиров не уточнював, чи призначення його сина пов’язане з поганим станом здоров’я самого голови Чечні. Напередодні Нового року ЗМІ повідомляли, що Кадирова шпиталізували в Москві. Офіційно це не підтверджено.

Окрім Ахмата Кадирова, посади в уряді Чечні мають ще кілька родичів голови регіону. Дочку Рамзана Кадирова Хадіжат, наприклад, у віці 24 років призначили першою заступницею керівника адміністрації голови й уряду Чечні.

Ахмат Кадиров у 18 років став заступником міністра спорту Чечні й міністром у справах молоді, а також президентом футбольного клубу «Ахмат».

Адам Кадиров, ще один син Кадирова, у 16 років став «начальником відділу забезпечення безпеки» свого батька і куратором батальйону імені шейха Мансура, а потім Рамзан Кадиров призначив його куратором так званого Російського університету спецназу імені Володимира Путіна в Гудермесі.

Усього з владою пов’язані близько 100 членів сім’ї Кадирова – за цим показником він у Росії першому місці. За даними російського видання «Проект», на другому місці – президент РФ Володимир Путін, на керівних посадах перебувають понад 20 його родичів.