У Чечні 17-річний син Кадирова став власником маєтку за 750 мільйонів рублів – ЗМІ

17-річний син очільника російського регіону Чечня Рамзана Кадирова Адам став власником чотириповерхового маєтку вартістю близько 750 мільйонів рублів, з’ясувало видання «Можем объяснить».

Будинок розташований за 300 метрів від резиденції його батька. Площа складає 2 тисячі квадратних метрів. Журналісти, які вивчили супутникові знімки, зауважили, що перед його маєтком знесли будинок, який загороджував вид на резиденцію Рамзана Кадирова.

Власником маєтку Адам Кадиров став у березні 2024 року, коли йому було 16 років. До нього будинком, за даними видання, володів Мурад Каліматов.

Йому також належить ділянка майже п’ять тисяч квадратних метрів, на якій стоїть житловий будинок. Одну частину ділянки Адам Кадиров отримав у 2023 році, інша частина перейшла йому від батька, який користувався нею на правах оренди.

Адам Кадиров є секретарем Ради безпеки Чечні, начальником відділу гарантування безпеки та помічником свого батька, куратором з надання гуманітарної допомоги жителям Гази, а також куратором двох батальйонів, що воюють проти України.

Кадирова-молодшого стали призначати на високі посади та вручати нагороди після того, як він побив у слідчому ізоляторі обвинуваченого у спаленні Корану Микиту Журавеля. У лютому 2024 року Журавеля засудили у справі про образу почуттів віруючих, а в листопаді того ж року – в справі про державну зраду. Видання V1.RU писало, що він проведе в колонії загалом 14 років.