«Ворог народу, зрадниця». Кадиров пригрозив Пугачовій після її інтерв'ю

Російська співачка Алла Пугачова, яка разом з родиною виїхала з Росії після початку повномасштабної війни проти України, у своєму нещодавньому інтерв'ю назвала лідера боротьби Чечні за незалежність Джохара Дудаєва – «пристойною, порядною, інтелігентною, красивою людиною».

На це відреагував очільник Чечні Рамзан Кадиров, вживши щодо співачки сталінську термінологію: «ворог народу і зрадниця», а також застеріг її, щоб вона «не провокувала чеченців».

Інтерв’ю Алли Пугачової подивилися майже 20 мільйонів людей. Окрім Кадирова його розкритикували прокремлівські блогери та російські державні канали. А антивоєнна частина російської аудиторії звинувачує Пугачову в тому, що вона недостатньо ясно артикулювала свою політичну позицію і прямо не засудила російське вторгнення в Україну.

Торкаючись російської агресії проти України, Пугачова сказала: «Кому подобається це, війна? Мабуть, нікому». І додала, що завжди вважала, що розпочинати нові війни – це помилка.

Чому інтерв'ю Пугачової зацікавило таку кількість людей?

Російський музичний критик Артемій Троїцький:

– Після такого починаєш замислюватися, а чи не є все-таки Пугачова якимось серйозним фактором у політичному житті Росії.

Навіть такі надм’які посили, які виходять від Алли Пугачової, цілком можуть мати вплив на загальну атмосферу в суспільстві

Є таке поняття «м’яка сила».

Алла Борисівна – це така надм’яка сила. Вона улюблена мільйонами, навіть десятками мільйонів людей, які очікують від неї якихось імпульсів. І ці імпульси до людей доходять. А що це за імпульси? Це любов, це прощення, це відсутність будь–якої агресії.

Але в першу чергу, це любов.

Є таке відчуття, що війна все більше і більше набридає людям, що в суспільстві вже не ті настрої, які були у 2023 і 2024 році. Загалом, ця війна вже всіх дістала.

У цьому сенсі навіть такі надм’які посили, які виходять від Алли Пугачової, цілком можуть мати вплив на загальну атмосферу в суспільстві. При тому, що ніякої лобової, прямолінійної політики в її інтерв’ю практично не було.

Аналітик з питань Кавказу Вадим Дубнов:

– Пугачова не є ані політичним активістом, ані політиком. І це дуже важливо. Бо якби це було політичним жестом, то його б і обговорювали як певний політичний жест.

А тут виступає людина, яка не претендує на те, щоб впливати на суспільні настрої. Однак, виявляється, її чують.

Вона просто є людиною, яку знають, і яка уособлює норму людяності.

Це її абсолютно нормальна позиція, вона не героїчна, вона не політично активна, але, з іншого боку, вона в жодному разі не пропутінська і не лоялістська.

Це реакція нормальної людини.

І коли така репрезентативна людина говорить про Джохара Дудаєва тими словами, якими про нього говорила Валерія Новодворська, це щось таки означає.

І це дуже важлива річ, на яку не міг не відреагувати Кадиров.

З іншого боку, як ми бачимо, офіційна кремлівська влада намагається не коментувати інтерв’ю Пугачової, вона від нього дистанціюється. Але Кадиров, як її представник, виступив, але виступив рівно в тому сегменті, в якому йому дозволено виступати й іноді суперечити федеральній владі.

Йому можна все, що якось пов’язано з Чечнею, і тут він вирвав цей шматок про Дудаєва.

За вельми суперечливої біографії самого Рамзана Ахматовича і його покійного батюшки, які колись підтримували Дудаєва, це досить нелогічно і зухвало.

Кадиров думає, що про це вже забули.

Чому Кадиров став «рупором» Кремля?

Останніми роками ЗМІ публікують багато повідомлень про погіршення здоров’я Рамзана Кадирова, а він усе активніше просуває свого молодшого сина Адама, натякаючи, що він може стати його наступником.

Чи можливо це в умовах нинішніх російських реалій, і для чого глава Чечні постійно піднімає тему спадкоємності влади в республіці?

Вадим Дубнов:

– На мою думку, тема здоров’я і передачі влади – це такий тролінг, яким Кадиров займається кілька останніх років. Він ніби грає цією темою, ходить по лезу ножа свого здоров’я. І з вигляду, робить це досить безтурботно і жваво. Багато хто на це ведеться, чим він і користується.

Що з ним сталося, ми не знаємо і, швидше за все, ніколи не дізнаємося

Мені здається, що в останні місяці з його здоров’ям дійсно сталося щось серйозне. І зараз у нього проходить «відновлення». У рамках цього «відновлення» ми бачимо кілька останніх сюжетів, які демонструють і чеченське телебачення, і підгодовані Кадировим соціальні мережі. Ось він заново вчиться ходити, ось він їде на тренажері.

Мені здається, що такі речі показують, коли найсумніше вже позаду.

Якийсь час Кадиров перебував «у районі нуля», але зараз динаміка його одужання позитивна. А що з ним сталося, ми не знаємо і, швидше за все, ніколи не дізнаємося. Але зараз ми бачимо етап одужання.

– Усі розмови Рамзана Кадирова про те, що в 15–16 років він був крутим, не зовсім правда, тому що в ці роки Рамзан Кадиров, загалом, був ніким, і війни Чечні з Росією ще не було. Вона почалася в 1994 році, а сам Рамзан Кадиров народився в 1976 році.

був посильним і годинами сидів у приймальнях у серйозних людей

Люди, які пам’ятають, як там усе відбувалося, розповідають, що Рамзан був на побігеньках у свого батька. Він був таким посильним і годинами сидів у приймальнях у серйозних людей: віцепрем’єрів, прем’єрів і так далі. Тож тут багато легенд і міфів.

Але Кадирови довели Кремлю свою відданість і показали свою силу у мафіозній боротьбі, перебивши всіх, хто стояв у них на шляху і навіть вважався їхніми союзниками.

Зараз ситуація інша.

Нова кадировська еліта – це не просто рідня Кадирова, його діти і племінники, це вже їхні чоловіки і дружини, родичі чоловіків і дружин, це величезний прошарок, який забезпечує лояльність і стабільність, але не спадкоємність влади.

Тому, що коли вбили Ахмата Кадирова, Рамзан усім усе довів. А ось Адам Кадиров нікому нічого не довів і навряд чи доведе. Цей хлопець не дуже схожий на людину, яка здатна на більш вражаюче діяння, ніж побити ув’язненого російського хлопця або хвалитися дорогими годинниками.

До речі, сам Рамзан таких фокусів не робить. Це говорить про те, що заяви Кадирова спрямовані швидше на створення образу ось цієї нової еліти, представником якої є Адам.

Або справи у Кадирова з фізичної точки зору зовсім кепські, і тоді він наостанок намагається сказати своє слово щодо майбутнього кастингу. Або ж справи не такі кепські, тоді він може називати наступником кого завгодно, а вже назвати наступником сина сам Бог велів.

Що стосується кланів Делімханових і Геремєєвих, які за ці роки поріднилися з Кадировим – це вже не ті люди, яких ми знали багато років тому. Це люди, які самі обросли зв’язками, зокрема, і в Москві.

Вони вже самі можуть зіграти яку–небудь гру. І якщо раптом зникне головна вісь усього цього режиму, то угруповання в Чечні будуть влаштовані абсолютно по–новому.

І якщо Адам Кадиров раптом зважиться відстоювати свої права, йому не позаздриш. Поки ці клани входять у систему, і в цьому сенсі вони досить єдині.



