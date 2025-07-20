Чеченський «Дон Карлеоне» чи «наслідний принц»? Хто може стати наступником Кадирова

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Здоров’я глави Чечні Рамзана Кадирова і далі погіршується – з початку літа він практично перестав з’являтися на публічних заходах, а сюжети про засідання в уряді за його участю скоротилися до пів хвилини. На продемонстрованих кадрах останньої такої зустрічі Рамзан Кадиров узагалі сидить мовчки. На цьому тлі одруження його молодшого сина Адама викликало дискусії про наступника керівника регіону.

Серед можливих претендентів на крісло глави Чечні, окрім дітей Кадирова, є й люди з його найближчого оточення. Яке місце відведено кожному з них і чи є в когось важелі для втручання в процес транзиту влади – ці питання проєкт російської служби Радіо Свобода Кавказ.Реалії поставила експертам:

керівнику інформаційного відділу чеченського національно-визвольного руху «Єдина Сила» Сайхану Мусаєву та

кандидату історичних наук, викладачу соціологічного факультету Карлового університету в Празі Дмитру Дубровському.

Адам Делімханов

Депутат Держдуми РФ чотирьох скликань Адам Делімханов відомий як одна з найближчих до Рамзана Кадирова людина, яка, зокрема, є провідником його інтересів у Москві. Останній скандал із викраденням Арега Щепихіна за образу чеченців наочно демонструє роль Делімханова: він необхідний, зокрема, для прикриття насильницьких акцій у столиці та їх узгодження з російськими силовиками.



Делімханов – виходець з того ж тейпу (роду – ред.) Беной, що й Рамзан Кадиров. У 2009 році глава Чечні називав його «найближчим другом, ближчим, ніж братом» і заявляв, що той готовий змінити його на найвищій посаді в республіці. Показово, що саме на честь Делімханова назвали третього сина Кадирова – Адама.

Дмитро Дубровський: Зараз має діяти інша логіка, тому що тоді не було такої підтримки і такого екстраординарного принципу передачі влади, який, власне, відбувається зараз. Був зовсім інший час. І навіть у Чечні був інший рівень відповідальності та незалежності від федеральної влади.

Зараз [залежність] за межею. Справа не в тому, кого Кадиров називав 15 років тому своїм намісником – справа в тому, хто буде зараз. Я думаю, що зараз Кадиров вибудовує династію, як багато авторитарних правителів на пострадянському просторі – в Азербайджані та Узбекистані, наприклад.

Сайхан Мусаєв: Делімханов – найближча людина, він відданий, і вони далекі родичі з Кадировим з материнського боку. Після вторгнення в Україну Делімханов отримав звання «Героя Росії» – і зараз він уже повністю «упакований».

Він може обійняти цю посаду, тому що з ним ще й багаж його братів, які також на високих постах. Один – у місцевій силовій структурі, другий – у Росгвардії по Чечні. Щодо регалій і медалей – у нього все добре.

Єдине: у нього не видно цих амбіцій. Та ніша, яку він зараз займає – це «Дон Корлеоне» чеченський. Він «кришує» весь бізнес, навіть, зокрема, на пострадянському просторі. Не впевнений, наскільки він потягне щось більше, тому що Делімханов є доволі токсичною фігурою для деяких російських керівників.

Магомед Даудов, «Лорд»

Даудов народився в ставропольському селі Шпаковське (Ставропольский край РФ – ред.), але виріс у селі Гелдаган Курчалоєвського району Чечні. Будучи юнаком, воював за Ічкерію. У 2009 році Рамзан Кадиров розповідав, як Даудова взяли в полон, але вирішили не вбивати, переконавши перейти на бік Кремля. Ічкерійський позивний «Лорд» залишився з ним і після цього.



Як і Делімханов, Даудов неодноразово був помічений у порушеннях прав людини в Чечні, за що перебуває під міжнародними санкціями. Зокрема, колишні ув’язнені «тюрем для геїв» розповідали правозахисникам Human Rights Watch, що Даудов особисто спостерігав за їхніми тортурами.



З травня 2024 року він є прем’єр-міністром Чечні, тобто, відповідно до Конституції республіки, саме йому перейде влада у разі смерті чинного глави. На тлі останніх чуток про хворобу Кадирова він і Даудов обмінюються постами про «справжнє братство», а деякі з їхніх підлеглих публікували панегірик Кадирову, а одразу за ним – аналогічний, Даудову, «одному з найбільш необхідніших, затребуваних та ефективних ланок команди Рамзана Ахматовича».

Сайхан Музаєв: Магомед Даудов уже більш досвідчений, відносно освічений: Делімханов взагалі не вміє говорити – Даудов навчився, певні задатки, мабуть, були і так. Він керівник уряду, видно, що у нього є амбіції. Але чи поставить Кремль на нього, чи потрібна людина такого формату – це питання.

Цей обмін постами про «істинне братство» стався на тлі новин про стан здоров’я Кадирова. Деякі опозиційні канали говорили про те, що хочуть поставити Даудова, і, як на мене, його так могли би підставити, якби Кадиров на це повівся.

Щойно Рамзан Кадиров піде – а він скоро, я думаю, у будь-якому разі має піти: за станом здоров’я – без повної підтримки центру Даудов не зможе утримати владу в Чечні. Можливий варіант, як тоді, коли Кадиров-старший подався на той світ, поставили Алу Алханова. Було видно, що той виконує роль маріонетки, хоча де-юре був президентом, повноти влади у нього не було.

Батько нинішнього прокремлівського лідера російської республіки Чечні Рамзана Кадирова, перший президент Чечні у складі Росії Ахмат Кадиров загинув у результаті вибуху бомби у 2004 році. Перед тим, у 1990-х роках, він брав участь у боях проти російських військ у Чечні, але наприкінці 1990-х перейшов на бік Росії. Серед методів правління Кадирових, як сина, так і батька, на думку правозахисних організацій, відзначаються тортури, страти і викрадення.

Дмитро Дубровський: Такий рівень публічної взаємної підтримки та визначеності, які ми бачимо у випадку Кадирова і Даудова, – це обмін викликами насправді. Я би це сприймав саме як узагальнення того, що Кадиров вважає Даудова загрозою. Саме тому, що він легітимний спадкоємець відповідно до Конституції.

Я можу собі уявити, що у разі, якщо з Кадировим щось станеться, Даудов може деякий час бути виконувачем обов’язків – але лише деякий час, і тільки в статусі в.о. До того моменту, поки когось із клану Кадирових – вочевидь, молодшого сина – доведе до посади президента. Я навіть не здивуюся, якщо [Даудова] чисто формально зроблять президентом, але всі знатимуть, хто є президентом. Путін у це грав, він так уміє.

Апті Алаудінов

Генеральські погони Апті Алаудінов уперше одягнув ще у 2012 році – на той момент він уже рік обіймав посаду заступника керівника МВС Чечні. Тривалий час він вважався одним із найближчих наближених Кадирова: наприклад, чеченський громадський діяч Руслан Кутаєв розповідав, що саме Алаудінов і Даудов особисто били його після затримання за неправдивими звинуваченнями у 2015 році.



Хмари над Алаудіновим скупчились у 2019 році – тоді в Чечні почалися розмови про викриття змови проти Кадирова, в якій нібито брали участь мер Аргуна Ібрагім Тимирбаєв, депутати парламенту Ідріс Гаїбов і Шаміль Магомаєв, голова Урус-Мартана Валід Абдурешидов, колишній командир ОМОН Артур Ахмадов, ексміністр лісового господарства Дікмагомед Мулаєв, колишній віцепрем’єр Халід Вайханов, начальник республіканської ДІБДР Шамхан Денілханов, а також і заступник міністра МВС Апті Алаудінов. Через два роки, у березні 2021-го, Алаудінова було знято з посади міністра МВС по Чечні.



У результаті цього конфлікту Алаудінов і вирушив на війну в Україну, де сформував із інструкторів СОБР «Ахмат» (колишній «Терек»), «добровольців» із Чечні та загонів колишніх луганських бойовиків із підконтрольних РФ збройних угруповань підрозділ, який пізніше став відомий як «спецназ «Ахмат». Зараз Алаудінова дедалі частіше згадують через його критику жителів прикордоння, заклики відправити на війну строковиків та теологічні монологи про протистояння об’єднаного війська християн і мусульман Антихристу.



Джерело ВЧК-ОГПУ називало Алаудінова «безальтернативним» наступником у разі реалізації плану з транзиту влади в Росії за сценарієм братів Ковальчуків – від Путіна до його дочки Катерини Тихонової.

Дмитро Дубровський: У Алаудінова немає варіантів, тому що він, по-перше, не місцевий, а по-друге, фактично московський. Місцевими він саме так і сприймається. Одна справа, якщо ти сидиш під Кадировим, інша справа – ти сидиш під Кремлем. І тут навіть не в Кадирові справа, а в тому, що його навіть місцеві еліти не приймуть. Тому що Даудов хоча б свій, а Алаудінов ні – зовсім.

Сайхан Музаєв: Алаудінов у конфлікті з Кадировим, як би вони не намагалися це обіграти. Апті – ще той персонаж. Він заговорить хоч батюшку, хоч патріарха. Язик у нього підвішений. У нього вже є сумний досвід, тому що Кадиров його кілька разів спускав із небес на землю. Вони сильно не ладнають. Я думаю, що Кремль утримує його ще як противагу Кадирову – як і кількох інших персон.

Алаудінов – із Урус-Мартана. Населення Урус-Мартана зараз – близько 100 тисяч осіб. Урус-мартанівські завжди були при ділі, за будь-якої влади. Країна в країні, можна сказати, і вони можуть будь-кому ніс утерти. У них усе схоплено, вони завжди були міністрами, і той самий Алаудінов до такої міри проросійський, що там не треба нічого пояснювати.

Так, у Алаудінова, як і в Делімханова, можуть бути реальні амбіції.

Руслан Едельгерієв

Прем’єр-міністр Чечні з 2012 до 2018 року. Через посаду – найближчий до Володимира Путіна представник кадирівської адміністрації – помічник президента РФ. Працював у російських силових структурах як усередині, так і за межами Чечні, має звання полковника МВС.

Дмитро Дубровський: Така людина ніколи не може бути президентом. Це мені нагадує старий радянський анекдот, як на мене, тут він цілком доречний. Коли син полковника питає: – Тату, я лейтенантом буду? – Будеш. – А майором буду? – Будеш. – А полковником буду? – Будеш. – А генералом? – Ні, у генерала свої діти є.

Це якраз пов’язане із ситуацією в Чечні – цього всього недостатньо. Рівень символічного капіталу для Чечні зараз визначає Кадиров і його клан, і більше ніхто інший. Тому якщо говорити про те, що є московський чеченець, який близький до Путіна... Дуже добре. Але, як на мене, ми взагалі не з того боку дивимося на це питання.

Путін не контролює Чечню, Чечня контролює Путіна насправді. Він дуже давно є заручником цієї історії. Підозрюю, московські чеченці – це взагалі не ті, кого кадировці хотіли б бачити в Чечні.

Сайхан Музаєв: Найцікавіший момент – сьогодні в Чечні приймуть хоч кого, тому що у чеченців немає альтернатив. У світі нас ніхто не визнає, тавро тероризму досі не знято.

А що стосується Едельгерієва, подивіться на його обличчя – бідна людина. Мені здається, він на 100% підконтрольний. Нічого свого в нього немає, він точно нікуди не полізе, це однозначно. Руслан Едельгерієв дорівнює Рамзан Кадиров.

Якуб (Ібрагим) Закрієв

До березня 2021 року працював керівником адміністрації глави та уряду Чечні, ще раніше очолював адміністрацію Грозного. Власник великого федерального активу – російської «дочки» компанії Danone. Отримав економічну освіту в МДУ. Його кандидатура, на відміну від Адама Кадирова, може розглядатися на посаду глави Чечні за віком – втім, Закрієв залишається наймолодшим серед претендентів: йому 34 роки.

Дмитро Дубровський: Критерії на кшталт освіти, досвіду роботи чи розміру активів – це не ті критерії, які будуть використовуватися. Інший принцип формування еліти. У Кадирова він схожий на принцип формування еліти у Путіна – це особиста близькість і особиста відповідальність. Його досвід чи навички жодного стосунку до [посади] не мають.

Це спрацьовує тільки в найбільш критичних ситуаціях: на федеральному рівні таким прикладом було усунення [міністра оборони РФ Сергія] Шойгу, коли під ним усе просто вже розвалювалося. Це дуже рідкісний приклад, загалом ці критерії працюють з точністю до навпаки. Переважна більшість путінських наближених не мають жодного стосунку до професійних навичок – як і кадирівські.

Сайхан Музаєв: Це чисто кадирівська людина, їхній родич, він нікуди не дінеться.

Абузайд Вісмурадов, «Патріот»

Колишній начальник служби безпеки та друг дитинства Рамзана Кадирова з його рідного села. Син Вісмурадова Рамзан одружений із четвертою дочкою глави Чечні Табарік Кадировою.



У 2010-ті очолював СОБР «Терек», метою якого була боротьба з членами ічкерійських формувань, які виступали за незалежність республіки від Росії. Навіть після переходу на формально цивільну посаду віцепрем'єра Чечні у лютому 2020 року Вісмурадов продовжив курувати саме силовий блок.

Дмитро Дубровський: Ця людина небезпечна. Цей – може бути. Але я думаю, що це не та людина, яку Кадиров призначить – а та, яка може заручитися підтримкою Москви, у нього важелів дуже багато всередині республіки, на відміну від усіх перелічених до цього. Цей персонаж може створити певні неприємності в передачі влади й спробувати втрутитися. Заручитися підтримкою Москви, сидячи в Чечні, краще, ніж заручатися підтримкою Москви, сидячи в Москві.

У Кремлі можуть терпіти того ж Вісмурадова на посаді глави Чечні стільки, скільки вони взагалі терплять всю цю конструкцію [влади в республіці]. Так, рівень роздратування федеральних силовиків – ФСБ, МВС – Кадировим страшний, але це жодного стосунку не має до політичної конструкції, яку він символізує.

Для Москви питання таке: призначенець буде продовжувати ту ж саму конструкцію чи спробує її змінити. Змінити – це означає розірвати зв'язок зі спадком Кадирових. Такий сценарій вимагає уваги й аналізу, сил і засобів усе це переосмислити. У Москви, чесно кажучи, я не бачу зараз, щоб руки до цього дійшли.

Сайхан Музаєв: Його можна забути, це ніхто. У будь-якій компанії є людина, яка не розуміє, що відбувається – просто йде «на хвилі». Оце Абузайд Вісмурадов. Що б він не очолював, що б не курував – він не розуміє, що відбувається. Це суто моя особиста думка.

Адам Кадиров

Відповідно до Конституції Чечні обиратися на посаду глави республіки третій син Кадирова не може до свого 30-річчя, однак 17-річний куратор кількох підрозділів, що воюють проти України, «Російського університету спецназу» в Гудермесі та всієї структури МВС республіки й раніше отримував не відповідні його віку регалії – як-отзвання «героя Чечні» чи посаду начальника відділу безпеки глави республіки.



Після «церемонії вступу в повноліття» Адама Кадирова в листопаді 2022 року життя третього сина Кадирова стало предметом уваги не лише в Чечні, а й в решті Росії – спершу кадри з Гудермеса, де 15-річна дитина з автоматом у руках з’являється на місці вбивства двох чоловіків під час «спецоперації», потім – побиття обвинуваченого у спаленні Корану Микити Журавеля в СІЗО Грозного, далі – нагороди, медалі, ордени і, нарешті, весілля, перед яким Володимир Путін особисто зустрічається зі спадкоємцем Кадирова і дає йому своє благословення.

Сайхан Музаєв: Якби за віком він встигав – тоді беззаперечно. Все, що робиться, я думаю, готується саме під нього. Так, на це розраховує сам Кадиров. Усі інші осторонь, у Кадирова ж багато спадкоємців – але просувають саме Адама.

Дмитро Дубровський: Ідея в тому, що коней на переправі не міняють – так от, Кадирових на переправі не міняють. Буде черговий Кадиров із тим самим набором дій – і гаразд. Я думаю, логіка буде саме така. Бо будь-який інший варіант несе певні можливі ризики якихось елітних потрясінь. Можуть виникнути групи інтересів, з якими Москві зараз зовсім не вигідно з’ясовувати стосунки.

За наявності таких небезпечних претендентів, окрім молодшого сина Кадирова, тут є два варіанти: або хтось із них буде, так би мовити, зображати президента, поки Адам доростатиме – як це вже одного разу було з Кадировим-молодшим, – або я за їхню голову особливо не поручусь. Знаєте, як у нас падають із вікон і всілякі неприємності з такими трапляються.

Я думаю, що як тільки Кадиров сприйме їх як джерела неприємностей, з ними можуть трапитись всілякі неприємності. Думаю, сам Кадиров має подбати про те, щоб розмов про можливі варіанти просто не було – питання в тому, хто встигне першим.

Звичайна ж історія: якщо ви когось призначаєте наступником – з ними одразу починає траплятися щось недобре. Як з Єльциним і його кандидатами було. І думаю, Кадиров поводитиметься так само – чекатиме, але зрештою передасть усе Адаму.

Айшат Кадирова

Старша донька глави Чечні, чий кар’єрний злет у уряді республіки був таким само стрімким, як і короткотривалим. У 2020 році Айшат Кадирова обійняла посаду заступниці міністра культури Чечні, а у 2021-му стала міністеркою культури й залишалася на цій посаді до осені 2023 року, поки її не призначили віцепрем’єркою Чечні. У лютому цього року вона заявила про відставку зі словами про те, що така робота «більше підходить для сильного чоловіка».

Дмитро Дубровський: Виключено. Щось подібне свого часу намагався провернути в Узбекистані Іслам Карімов – і це розвалилося миттєво та з тріском. Якби був хлопець – без проблем. Але дівчина – пробачте, це виключено. Це, до речі, та сама причина, чому і для Росії зараз якась донька Путіна не підійде. Історія з «планом Ковальчуків» дуже дивна у цьому сенсі.

Сайхан Музаєв: Не думаю, що Айшат впорається з такою посадою, на цій посаді доведеться віддавати накази вбивати, викрадати і репресувати. Я не думаю, що Айшат на це годиться, якою б вона не була – вона дівчина – і плюс, я не думаю, що центр робитиме ставку на неї. Бо Кавказ.