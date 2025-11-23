«План Трампа може врахувати критичні для України елементи»: Зеленський – про перші результати зустрічі в Женеві

Делегація України наразі працює у Женеві задля пошуку «працездатних рішень» для припинення війни, відновлення миру та гарантування тривалої безпеки, повідомив президент Володимир Зеленський.

За його інформацію, вже були короткі звіти команди про результати перших зустрічей і розмов.

«Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України. Триває подальша робота над тим, щоб усі елементи були дійсно ефективними для досягнення головної мети, на яку розраховують наші люди – врешті-решт покласти край кровопролиттю й війні», – підсумував український лідер.

Українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу у Швейцарії, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, який очолює делегацію.

У Женеві на 23 листопада заплановані переговори високопоставлених делегацій США, України, Європейського Союзу і Великої Британії щодо мирних пропозицій США, про які стало відомо цього тижня, і які, за словами союзників Києва, схиляються на користь Росії.

У делегації США, як повідомляють, будуть держсекретар Марко Рубіо і спецпосланець Стів Віткофф, а також міністр армії Ден Дрісколл, який днями відвідав Київ. Раду ЄС і Єврокомісію на переговорах представляють провідні радники їхніх керівників.

Лідери Євросоюзу напередодні заявили, що підтримують зусилля США щодо врегулювання війни Росії з Україною, але вважають, що представлений Вашингтоном план із 28 пунктів (який ще не був офіційно оприлюднений, хоча ключові його елементи вже опубліковані в ЗМІ) потребує доопрацювання.

«Ми готові вступити в цей процес, щоб забезпечити стійкість майбутнього миру. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не можуть бути змінені силою», – наголошується у документі, опублікованому на сайті Єврокомісії.

За даними видання The Washington Post, серед підготовлених лідерами ЄС пропозицій – відмова від передбаченого планом США обмеження чисельності української армії, повернення Україні контролю над Запорізькою АЕС і Кінбурнською косою, а також відмова від передачі Росії підконтрольної Україні частини Донецької області до припинення вогню й обговорення цього та інших територіальних питань лише після встановлення перемир’я.