У Женеві пройдуть переговори США, ЄС і України щодо мирного плану

У Женеві 23 листопада, як очікується, відбудуться переговори високопоставлених делегацій США, України, Європейського Союзу і Великої Британії щодо мирних пропозицій США, про які стало відомо цього тижня, і які, за словами союзників Києва, схиляються на користь Росії.

Українську делегацію очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак, у ній також, зокрема, голова Ради національної безпеки й оборони Рустем Умеров і голова військової розвідки Кирило Буданов.

У делегації США, як повідомляють, – держсекретар Марко Рубіо і спецпосланець Стів Віткофф, а також міністр армії Ден Дрісколл, який днями відвідав Київ. Раду ЄС і Єврокомісію представлять провідні радники їхніх керівників.

Лідери Євросоюзу напередодні заявили, що підтримують зусилля США щодо врегулювання війни Росії з Україною, але вважають, що представлений Вашингтоном план із 28 пунктів, який ще не був офіційно оприлюднений, хоча ключові елементи вже опубліковані в ЗМІ, потребує доопрацювання.

«Ми готові вступити в цей процес, щоб забезпечити стійкість майбутнього миру. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не можуть бути змінені силою», – наголошується у документі, опублікованому на сайті Єврокомісії.

За даними видання The Washington Post, серед підготовлених лідерами ЄС пропозицій – відмова від передбаченого планом США обмеження чисельності української армії, повернення Україні контролю над Запорізькою АЕС і Кінбурнською косою, а також відмова від передачі Росії підконтрольної Україні частини Донецької області до припинення вогню й обговорення цього та інших територіальних питань лише після встановлення перемир’я.

22 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що запропонований його адміністрацією мирний план щодо України перебуває у стадії опрацювання і «не є остаточним варіантом».

Перед цим Трамп казав, що наступний четвер, 27 листопада, – це крайній термін для Києва, щоб пристати на підтриману США мирну пропозицію щодо припинення війни, яку Росія веде проти України.

За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа погрожує припинити надання розвідувальних даних та продаж зброї для України, якщо Київ не підпише запропоновану США мирну угоду.

Радіо Свобода має в своєму розпорядженні проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає визнання Криму, Донеччини і Луганщини де-факто російськими, а Херсонщина та Запоріжжя будуть «заморожені» на лінії зіткнення. Крім того, пропозиція передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також план передбачає, що Україна має закріпити неприєднання і відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

Президент України Володимир Зеленський отримав копію плану і повідомив, що готовий працювати зі США над ним. У його офісі наголошували, що Київ і Вашингтон домовилися «працювати над пунктами плану так, щоб це привело до гідного закінчення війни».

Росія заявила про готовність до мирних переговорів. Російський президент Володимир Путін повідомив, що Москва отримала план США із 28 пунктів щодо України, який, за його словами, «може бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання».

План США зазнав критики серед впливових республіканців – членів партії Трампа, зокрема була оприлюднена спільна заява з демократами, яка закликає до змін у пропозиціях.

«Ми не досягнемо тривалого миру, пропонуючи Путіну поступку за поступкою і фатально погіршуючи здатність України захищатися», – йдеться в заяві, підписаній трьома демократами, одним республіканцем і одним незалежним сенатором.

«Історія вчить нас, що Путін розуміє лише силу і не дотримуватиметься жодної угоди, якщо вона не підкріплена силою», – додається в заяві.

Ветеран-республіканець, сенатор Мітч Макконнелл, колишній лідер Сенату, написав на X, що «винагорода за російську різанину буде катастрофічною для інтересів Америки». Путін «провів цілий рік, намагаючись виставити президента Трампа дурнем», додав Макконнелл.

Республіканець Роджер Вікер, голова Комітету Сенату з питань збройних сил, сказав, що він «дуже скептично» ставиться до того, що план приведе до миру. «Україну не слід змушувати віддавати свої землі одному з найбільших воєнних злочинців у світі – Володимиру Путіну», – йдеться у його заяві.

Держсекретар США Марко Рубіо заперечив заяви сенатора-республіканця Майка Раундса, демократки Джин Шахін і Ангуса Кінга (незалежний) про те, що 28-пунктна пропозиція щодо миру в Україні, оприлюднена цього тижня, не була розроблена Вашингтоном, а була «списком побажань» Кремля, переданим росіянами.

«Мирна пропозиція була розроблена США. Вона пропонується як міцна основа для поточних переговорів. Вона базується на пропозиціях російської сторони. Але вона також базується на попередніх і поточних пропозиціях України», – написав Рубіо в соцмережі X.