Келлог: ми перебуваємо «за два метри» від завершення війни РФ проти України

Спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог заявив, що залишилося «два метри» до завершення війни РФ в Україні, і підтримав мирну ініціативу адміністрації Дональда Трампа, яку 23 листопада обговорюють у Женеві представники США, України і країн Європи.

В інтерв’ю Fox News Келлог, якого ЗМІ не називали одним із тих, хто працював над планом, на відміну від іншого спецпредставника Трампа Стівена Віткоффа, сказав, що переконаний в успіху зусиль президента США з припинення війни.

Він нагадав, що на будь-якій дистанції «останні десять метрів – найважчі», але сказав, що до завершення війни, на його думку, залишилося всього «два метри».

Келлог зазначив, що нещодавно вів переговори з українською стороною, і висловив думку, що Київ, як і раніше, довіряє Вашингтону. Зокрема, як зазначив Келлог, документи, що обговорюються, передбачають і гарантії безпеки для України.

Сам план із 28 пунктів, опублікований цього тижня в ЗМІ, він назвав «рамковим», зазначивши, що якісь його деталі, можливо, потребуватимуть пояснення. При цьому він висловив сподівання, що вдасться «підштовхнути» до ухвалення цього плану спочатку Україну, а потім і Росію.

Держсекретар США Марко Рубіо у відповідь на критику плану, що звучить, зокрема, з боку членів Конгресу, написав у соцмережі Х, що план був розроблений Сполученими Штатами і пропонується як «надійна основа для поточних переговорів».

Він визнав, що план ґрунтується на пропозиціях російської сторони, але додав, що в ньому враховані і пропозиції України.

Раніше Рубіо неодноразово говорив, що для досягнення миру обом сторонам потрібно буде піти на поступки.

Критики плану в США й інших країнах вважають, що він вигідний Росії. Йдеться зокрема про пункти про передачу Донбасу під російський контроль або встановлення обмежень на чисельність української армії.

Представники адміністрації США відкидають таке трактування, заявляючи, що план заснований на реаліях, передбачає збереження суверенітету України і гарантії безпеки для неї.