Поточна редакція мирного плану США вже відображає більшість ключових пріоритетів України – Умєров

Поточна редакція мирного плану США вже відображає більшість українських пріоритетів, зазначив секретар РНБО Рустем Умєров у телеграмі.

«Поточна редакція документа, хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів», – написав секретар РНБО.

Умєров також наголосив, що Україна «високо цінує конструктивну взаємодію зі США та уважне ставлення Вашингтона до зауважень Києва». Це своєю чергою, дозволяє рухатися вперед «у спільному процесі».

Українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу у Швейцарії, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, який очолює делегацію.

У Женеві на 23 листопада заплановані переговори високопоставлених делегацій США, України, Європейського Союзу і Великої Британії щодо мирних пропозицій США, про які стало відомо цього тижня, і які, за словами союзників Києва, схиляються на користь Росії.

У делегації США, як повідомляють, будуть держсекретар Марко Рубіо і спецпосланець Стів Віткофф, а також міністр армії Ден Дрісколл, який днями відвідав Київ. Раду ЄС і Єврокомісію на переговорах представляють провідні радники їхніх керівників.

Лідери Євросоюзу напередодні заявили, що підтримують зусилля США щодо врегулювання війни Росії з Україною, але вважають, що представлений Вашингтоном план із 28 пунктів (який ще не був офіційно оприлюднений, хоча ключові його елементи вже опубліковані в ЗМІ) потребує доопрацювання.

«Ми готові вступити в цей процес, щоб забезпечити стійкість майбутнього миру. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не можуть бути змінені силою», – наголошується у документі, опублікованому на сайті Єврокомісії.

За даними видання The Washington Post, серед підготовлених лідерами ЄС пропозицій – відмова від передбаченого планом США обмеження чисельності української армії, повернення Україні контролю над Запорізькою АЕС і Кінбурнською косою, а також відмова від передачі Росії підконтрольної Україні частини Донецької області до припинення вогню й обговорення цього та інших територіальних питань лише після встановлення перемир’я.



