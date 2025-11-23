Доступність посилання

«Україна вдячна за допомогу»: Зеленський відреагував на звинувачення Трампа

Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто президенту Дональду Трампу за допомогу, наголосив Володимир Зеленський

Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто президенту Дональду Трампу за допомогу, яка, починаючи з «Джавелінів», рятує життя українців, зазначив президент Володимир Зеленський після заяви американського лідера про «невдячність» влади в Україні.

«Ми дякуємо всім у Європі, у Групі семи і Групі двадцяти, хто допомагає нам захищати життя. Важливо зберігати підтримку», – наголосив Зеленський.

Також він зазначив, що зараз важливо не забувати «найголовнішу мету» – зупинити російську війну й не дозволити їй розпалитись колись знов.

«І щоб було саме це, мир має бути достойним. Тільки в одному цьому році Путін уже відправив на смерть сотні тисяч своїх людей, щоб окупувати відсоток чи декілька українських територій. І це робить Росія, у якої й так своєї міжнародно визнаної території найбільше, ніж у будь-кого у світі. Такий характер війни і намагання Росії подовжити війну свідчать, що це для них не про територію, не про те, як поводиться той чи інший сусід Росії, а про «право на війну» для Росії, про «право на підкорення» інших, про фундаментальну відсутність безпеки», – підсумував президент.

Раніше Трамп різко висловився на адресу влади України та знову поклав відповідальність за війну на свого попередника Джо Байдена. Про це він написав у Truth Social на тлі переговорів представників США та України в Женеві.

Трамп заявив, що повномасштабне вторгнення Росії «ніколи б не сталося», якби у Вашингтоні й Києві було «сильніше та відповідальніше керівництво». За його словами, чинна адміністрація нібито передала йому конфлікт у «вкрай поганому стані».

«Війна почалася задовго до мого повернення до Білого дому – за часів Джо Байдена – і лише погіршувалася», – написав Трамп, повторюючи свою тезу про «успадкування» війни.

Трамп додав, що ситуація, за його оцінкою, є «програшною для всіх», звинувативши Європу у продовженні закупівель російської нафти, а США – у надмірному постачанні зброї Україні. Він також стверджує, що Байден «роздав все безплатно».

Українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу у Швейцарії, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, який очолює делегацію.

У Женеві на 23 листопада заплановані переговори високопоставлених делегацій США, України, Європейського Союзу і Великої Британії щодо мирних пропозицій США, про які стало відомо цього тижня, і які, за словами союзників Києва, схиляються на користь Росії.

У делегації США, як повідомляють, будуть держсекретар Марко Рубіо і спецпосланець Стів Віткофф, а також міністр армії Ден Дрісколл, який днями відвідав Київ. Раду ЄС і Єврокомісію на переговорах представляють провідні радники їхніх керівників.

Лідери Євросоюзу напередодні заявили, що підтримують зусилля США щодо врегулювання війни Росії з Україною, але вважають, що представлений Вашингтоном план із 28 пунктів (який ще не був офіційно оприлюднений, хоча ключові його елементи вже опубліковані в ЗМІ) потребує доопрацювання.

«Ми готові вступити в цей процес, щоб забезпечити стійкість майбутнього миру. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не можуть бути змінені силою», – наголошується у документі, опублікованому на сайті Єврокомісії.

За даними видання The Washington Post, серед підготовлених лідерами ЄС пропозицій – відмова від передбаченого планом США обмеження чисельності української армії, повернення Україні контролю над Запорізькою АЕС і Кінбурнською косою, а також відмова від передачі Росії підконтрольної Україні частини Донецької області до припинення вогню й обговорення цього та інших територіальних питань лише після встановлення перемир’я.


