«Досягли прогресу»: Єрмак повідомив про результати першої сесії переговорів у Женеві

У Женеві завершилася перша сесія переговорів з американською делегацією, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Хочу підтвердити: ми провели дуже продуктивну першу зустріч із шановною американською делегацією. Досягли дуже доброго прогресу й рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру. Український народ як ніхто заслуговує на цей мир і прагне його», – наголосив він.

Єрмак також подякував США і особисто президентові Дональду Трампу за «відданість справі миру».

«Незабаром сьогодні (23 листопада – Ред.) відбудеться друга зустріч, на якій ми продовжимо працювати над спільними пропозиціями із залученням наших європейських партнерів. Остаточні рішення ухвалюватимуть наші президенти», – підсумував голова ОП.

Українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу у Швейцарії, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, який очолює делегацію.

У Женеві на 23 листопада заплановані переговори високопоставлених делегацій США, України, Європейського Союзу і Великої Британії щодо мирних пропозицій США, про які стало відомо цього тижня, і які, за словами союзників Києва, схиляються на користь Росії.

У делегації США, як повідомляють, будуть держсекретар Марко Рубіо і спецпосланець Стів Віткофф, а також міністр армії Ден Дрісколл, який днями відвідав Київ. Раду ЄС і Єврокомісію на переговорах представляють провідні радники їхніх керівників.

Лідери Євросоюзу напередодні заявили, що підтримують зусилля США щодо врегулювання війни Росії з Україною, але вважають, що представлений Вашингтоном план із 28 пунктів (який ще не був офіційно оприлюднений, хоча ключові його елементи вже опубліковані в ЗМІ) потребує доопрацювання.

«Ми готові вступити в цей процес, щоб забезпечити стійкість майбутнього миру. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не можуть бути змінені силою», – наголошується у документі, опублікованому на сайті Єврокомісії.

За даними видання The Washington Post, серед підготовлених лідерами ЄС пропозицій – відмова від передбаченого планом США обмеження чисельності української армії, повернення Україні контролю над Запорізькою АЕС і Кінбурнською косою, а також відмова від передачі Росії підконтрольної Україні частини Донецької області до припинення вогню й обговорення цього та інших територіальних питань лише після встановлення перемир’я.



