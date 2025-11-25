Радник Єрмака: Україна на переговорах наполягає на гарантіях безпеки, подібним до статті 5 НАТО

Радник керівника Офісу президента та представник української делегації на переговорах зі США у Женеві Олександр Бевз заявив, що Україна наполягає на отриманні юридично зобов’язуючих гарантій безпеки, які працюватимуть за принципом, подібним до статті 5 НАТО. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, позиція України й досі полягає у тому, що членство в НАТО – «найкраща, найоптимальніша гарантія», проте реальність полягає у тому, що серед країн-членів НАТО є такі, які не підтримують вступ України в Альянс. Поки стосовно цього у НАТО немає консенсусу, Україна обговорює альтернативу – йдеться про механізм, який має автоматично, без місяців очікування запускатися в разі нової атаки на Україну.

«Для того, щоб гарантії безпеки були ефективними, Україні має бути запропоновано не декларативно, а на рівні юридично зобов’язуючого ратифікованого документу або низки документів, щось, що буде відтворювати підхід до гарантій безпеки, що умовно можна назвати «по типу статті п’ять», – сказав Бевз в ефірі програми «Свобода Live».

Гарантії безпеки – це один із пунктів мирного плану, який мають обговорити президенти США та України особисто, каже Бевз. Крім того, темою для обговорень між Трампом та Зеленським також мають бути територіальні питання та відновлення України.

Він зазначив, що українська переговорна група навіть не мала повноважень обговорювати територіальні питання, а тільки окреслила червоні лінії:

«Ми озвучили, що жодні визнання Україна не прийме, жодних змін до Конституції Україна вносити не буде. І це ті червоні лінії, які окреслив український народ».

Як писало видання Axios, президент України Володимир Зеленський прагне зустрітися з президентом США Дональдом Трампом «якнайшвидше», щоб завершити роботу над угодою про умови припинення російсько-української війни.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що, можливо, зустріч відбудеться 27 листопада, коли у США відзначають День подяки. Згідно з попередніми повідомленнями західних ЗМІ, у Білому домі чекали, що Зеленський підпише мирний план Трампа до Дня подяки.

Натомість у Білому домі заявили, що наразі зустріч Трампа і Зеленського на цей тиждень не запланована.

23 листопада у Женеві США й Україна спробували зблизити позиції щодо плану припинення війни, запропонованого адміністрацією Трампа. У заяві Білого дому й Офісу президента України за підсумками зустрічі йшлося про те, що сторони підготували оновлену й уточнену концепцію, яка повністю підтримує суверенітет України і допоможе забезпечити справедливий мир.

За даними ЗМІ, новий план має не 28, а 19 пунктів. З нього виключені вимоги про обмеження чисельності ЗСУ та амністію за воєнні злочини.