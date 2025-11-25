Зеленський може зустрітися з Трампом на День подяки – Axios із посиланням на Єрмака

Президент України Володимир Зеленський прагне зустрітися з президентом США Дональдом Трампом «якнайшвидше», щоб завершити роботу над угодою про умови припинення російсько-української війни, повідомляє американське видання Axios із посиланням на голову Офісу президента України Андрія Єрмака.

За його словами, можливо, зустріч відбудеться 27 листопада, коли у США відзначають День подяки. Згідно з попередніми повідомленнями західних ЗМІ, у Білому домі чекали, що Зеленський підпише мирний план Трампа до Дня подяки.

Неназваний американський чиновник підтвердив Axios, що США та Україна обговорювали можливу зустріч президентів цього чи наступного тижня. Проте, за його словами, точну дату переговорів поки що не визначено. Трамп, як очікується, відзначатиме День подяки у своїй резиденції Мар-а-Лаго. Він планує вирушити туди увечері 25 листопада та пробути там до 30 листопада.

«Я сподіваюся, що візит президента Зеленського відбудеться якнайшвидше, тому що це допоможе президенту Трампу продовжити його історичну місію з припинення цієї війни», – сказав Єрмак в інтерв'ю Axios. Чиновник додав, що під час зустрічі Зеленський хоче обговорити із Трампом територіальні питання.

Як раніше повідомляло видання Axios, новий мирний план із 28 пунктів підготували спецпосланець президента США Стів Віткофф та спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв. Угода передбачала перехід всієї Донецької області під контроль Росії, включно з територіями, які Москва не контролює, скорочення чисельності ЗСУ та відмову України від вступу до НАТО.

Після переговорів делегацій США та України в Женеві 23 листопада мирний план скоротили до 19 пунктів. З нього виключено вимоги щодо обмеження чисельності ЗСУ та амністії за воєнні злочини, повідомляли ЗМІ. Андрій Єрмак в інтерв’ю Axios заявив, що план із 28 пунктів «неприйнятний» для України, але він «уже в минулому».

Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав мирний план Трампа із 28 пунктів єдиним «субстантивним» документом, який може стати основою для переговорів щодо припинення війни в Україні. Однак він також зазначав, що документ уже міг змінитися.