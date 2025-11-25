Білий дім: є «кілька делікатних деталей» мирної угоди, які потребують подальших переговорів між Україною, РФ та США

У Білому домі заявили, що є «кілька делікатних, але не нездоланних деталей» мирної угоди, які потребують подальших переговорів між Україною, Росією та США.

«Протягом останнього тижня США досягли значного прогресу в напрямку укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію. Є кілька делікатних, але не непереборних деталей, які необхідно вирішити і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та США», – написала речниця Білого дому Керолайн Левітт у соцмережі Х.

Також прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що початковий проєкт мирного плану США містив пункти, які були «неприйнятними», але також мав деякі дуже важливі елементи, «які будуть необхідними для справедливого та тривалого миру».

Видання Axios із посиланням на джерела пише, що 25 листопада в Об’єднаних Арабських Еміратах, у місті Абу-Дабі, де відбуваються переговори представників США та Росії, також присутня делегація України.

Повідомляється, що в Абу-Дабі спецпосланець президента США Ден Дрісколл обговорює з представниками РФ нову версію плану Дональда Трампа, яка була скоригована за підсумками переговорів США, України та європейських країн у Женеві.

За даними ЗМІ, новий план має не 28, а 19 пунктів. З нього виключені вимоги про обмеження чисельності ЗСУ та амністію за воєнні злочини. Територіальні питання, як передбачається, найближчими днями президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорять під час особистої зустрічі.

23 листопада у Женеві США й Україна спробували зблизити позиції щодо плану припинення війни, запропонованого адміністрацією Трампа. У заяві Білого дому й Офісу президента України за підсумками зустрічі йшлося про те, що сторони підготували оновлену й уточнену концепцію, яка повністю підтримує суверенітет України і допоможе забезпечити справедливий мир.

Початковий проєкт пропозицій союзники Києва розцінили як «список побажань Кремля». Висловлювалися побоювання, що адміністрація Трампа може підштовхнути Україну до підписання мирної угоди, яка сильно орієнтована на Москву. Reuters пише, що мирний план із 28 пунктів застав зненацька і деяких чиновників в уряді самих Сполучених Штатів.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков раніше 25 листопада заявив, що у Москві вважають «дуже гарною основою для переговорів» початковий план Трампа. Він зазначив, що в Москві «розуміють», що в процесі консультацій США та України до плану вносяться корективи.

Але, за його словами, Москва досі не отримала ніяких оновлених мирних планів щодо припинення війни в Україні. Пєсков також заявив, що йому «нічого сказати» щодо переговорів представника США Деніела Дрісколла з російською делегацією в Абу-Дабі.