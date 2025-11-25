Стармер про мирний план США: проєкт містив деякі «неприйнятні» пункти, але його удосконалюють

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що початковий проєкт мирного плану США містив пункти, які були «неприйнятними», але також мав деякі дуже важливі елементи, «які будуть необхідними для справедливого та тривалого миру». Про це він сказав, виступаючи у Палаті громад.

За його словами, переговори в Женеві на вихідних зробили «важливі кроки вперед» між США та Україною щодо оновленої мирної програми.

«Я можу запевнити Палату, що робота над удосконаленням цього плану триває», – сказав прем’єр.

Стармер додав, що справедливий та тривалий мир може бути досягнутий лише за умови виконання певних умов, зокрема, суверенітет України має бути збережений, Україна повинна мати можливість захищатися в майбутньому, а питання щодо України та її майбутнього повинні визначатися Україною.

Британський прем’єр зазначив, що на Росію необхідно чинити «всілякий тиск», щоб вона погодилася на мир.



«Це стосується як Європи, так і України. Амбіції Путіна не обмежуються Україною, про що добре знають сусідні країни», – додав він.

Минулими вихідними Дрісколл, а також держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер брали участь у переговорах у Женеві з делегацією України. До Швейцарії для обговорення приїхали і представники європейських країн-союзниць Києва.

У Женеві США й Україна спробували зблизити позиції щодо плану припинення війни, запропонованого адміністрацією Трампа. У заяві Білого дому й Офісу президента України за підсумками зустрічі йшлося про те, що сторони підготували оновлену й уточнену концепцію, яка повністю підтримує суверенітет України і допоможе забезпечити справедливий мир.

Початковий проєкт пропозицій союзники Києва розцінили як «список побажань Кремля». Висловлювалися побоювання, що адміністрація Трампа може підштовхнути Україну до підписання мирної угоди, яка сильно орієнтована на Москву. Reuters пише, що мирний план із 28 пунктів застав зненацька і деяких чиновників в уряді самих Сполучених Штатів.

На переговорах 23 листопада, за даними ЗМІ, американські й українські делегації обговорили можливий візит президента України Володимира Зеленського до США цього тижня. Але досі чітких планів поїздки немає. У Білому домі зазначили, що на цей тиждень вона не запланована.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч з українською делегацією в Женеві стала «найпродуктивнішою за весь час» спроб Трампа припинити війну.

Президент України Володимир Зеленський увечері 24 листопада зазначив, що внаслідок переговорів первісні пропозиції США змінили з урахуванням української позиції. Він підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що у мирному плані вже не 28 пунктів – їхня кількість скоротилася.