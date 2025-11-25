Умєров очікує на організацію візиту Зеленського до США «у найближчу можливу дату в листопаді»

В Україні очікують на організацію візиту президента Володимира Зеленського до США «у найближчу можливу дату в листопаді», заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров.

За його словами, ціллю візиту буде досягнення домовленості з президентом Дональдом Трампом щодо завершення війни РФ проти України.

«Ми цінуємо продуктивні й конструктивні зустрічі в Женеві між українською й американською делегаціями, а також незмінні зусилля президента Трампа, спрямовані на завершення війни. Наші делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві. Тепер ми розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів у подальших кроках. Ми очікуємо на організацію візиту президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з президентом Трампом», – написав Умєров, який був учасником переговорів у Женеві, у соцмережах 25 листопада.

Напередодні кілька західних новинних агентств, посилаючись на неназвані джерела, повідомили, що американські й українські чиновники обговорюють потенційний візит Зеленського до Вашингтона цього тижня для зустрічі з Трампом.

Зокрема, агентство Reuters цитувало джерело, яке повідомило, що переговори будуть зосереджені на найчутливіших питаннях мирного плану, запропонованого Трампом, – таких як можливість територіальних поступок України Росії.

При цьому 24 листопада в Білому домі заявили, що наразі зустріч президентів США й України Дональда Трампа і Володимира Зеленського на цей тиждень не запланована.

Повідомлення про існування пропонованого США мирного плану з 28 пунктів з’явилися у засобах інформації минулого тижня. Згодом у США підтвердили існування мирної ініціативи, хоча офіційно і не підтверджували автентичність саме того документа, який було опубліковано. Кілька ЗМІ, а також члени Конгресу США, запитували про походження цього плану, стверджуючи, що в його розробці могли брати участь представники Росії.

У Держдепартаменті це категорично відкинули, заявивши, що план розроблений у США і включає ідеї, висловлені як Росією, так і Україною.

Зустріч у Женеві 23 листопада за участю США, України, ЄС та провідних країн Європи була організована для обговорення пропозицій США і досягнення консенсусу з тих питань, які викликали занепокоєння країн ЄС та України – йдеться про імовірну поступку Росії територіями, запровадження обмежень на чисельність армії України, відмову від вступу України до НАТО.

Після переговорів радник голови Офісу президента України Олександр Бевз заявив, що мирного плану з 28 пунктів «у тому вигляді, в якому його всі бачили», більше не існує, частина пунктів була виключена з нього, інші пункти змінені.

Газета Financial Times із посиланням на свої джерела написала, що від початкових 28 пунктів залишилося 19. При цьому не повідомляється, які пункти були виключені, а які змінені.

За підсумками зустрічей у Женеві в Білому домі й Офісі президента України також заявили, що на переговорах американської й української делегацій рамкова угода про мир була «оновлена і допрацьована». Які саме правки внесли – не повідомляли. «Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України і Сполучених Штатів», – наголошується в спільній заяві.