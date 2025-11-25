У Кремлі кажуть, що не бачили оновленого мирного плану, і відмовилися коментувати переговори в Абу-Дабі

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 25 листопада, що йому «нічого сказати» щодо переговорів міністра армії США Деніела Дрісколла з російською делегацією в Абу-Дабі.

За словами Пєскова, Москва досі не отримала ніяких оновлених мирних планів щодо припинення війни в Україні.

При цьому речник Кремля заявив, що запропонований адміністрацією президента США Дональда Трампа мирний план «може стати дуже гарною основою для переговорів». «Ми досі дотримуємося цієї точки зору», – сказав Пєсков. Водночас у Кремлі знову наголосили, що американський план щодо врегулювання в Україні, деталі якого з’явилися у ЗМІ минулого тижня, предметно не обговорювалися з російською стороною.

Раніше телеканал CBS із посиланням на двох американських чиновників і два дипломатичні джерела повідомив, що міністр армії США Деніел Дрісколл перебуває в Абу-Дабі, де він зустрівся з російськими офіційними особами. Переговори тривали кілька годин, повідомив у вівторок телеканал CBS з посиланням на двох американських чиновників і два дипломатичні джерела.

Одне з американських джерел CBS News сказало, що протягом дня Дрісколл планує зустрітися з представниками Росії знову, щоб обговорити мирний процес і прискорити просування мирних переговорів.

Хто ще входить до складу американської делегації в Абу-Дабі, неясно. Зустрічі відбуваються на тлі активізації зусиль президента США Дональда Трампа щодо досягнення припинення вогню у російсько-українській війні, зазначає телеканал.

Про зустріч Деніела Дріскола з російськими представниками в Абу-Дабі повідомляє і агентство Reuters із посиланням на одного з американських чиновників.

Співрозмовник агентства додав, що міністр під час свого візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів також мав зустрітися з українськими офіційними особами.

Минулими вихідними Дрісколл, а також держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер брали участь у переговорах у Женеві з делегацією України. До Швейцарії для обговорення приїхали і представники європейських країн-союзниць Києва.

У Женеві США й Україна спробували зблизити позиції щодо плану припинення війни, запропонованого адміністрацією Трампа. У заяві Білого дому й Офісу президента України за підсумками зустрічі йшлося про те, що сторони підготували оновлену й уточнену концепцію, яка повністю підтримує суверенітет України і допоможе забезпечити справедливий мир.

Початковий проєкт пропозицій союзники Києва розцінили як «список побажань Кремля». Висловлювалися побоювання, що адміністрація Трампа може підштовхнути Україну до підписання мирної угоди, яка сильно орієнтована на Москву. Reuters пише, що мирний план із 28 пунктів застав зненацька і деяких чиновників в уряді самих Сполучених Штатів.

На переговорах 23 листопада, за даними ЗМІ, американські й українські делегації обговорили можливий візит президента України Володимира Зеленського до США цього тижня. Але досі чітких планів поїздки немає. У Білому домі зазначили, що на цей тиждень вона не запланована.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч з українською делегацією в Женеві стала «найпродуктивнішою за весь час» спроб Трампа припинити війну.

Президент України Володимир Зеленський увечері 24 листопада зазначив, що внаслідок переговорів первісні пропозиції США змінили з урахуванням української позиції. Він підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що у мирному плані вже не 28 пунктів – їхня кількість скоротилася.