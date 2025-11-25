Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про створення нової робочої групи щодо гарантій безпеки для України у рамках «коаліції охочих».

За його словами, групу очолюватимуть Франція та Велика Британія за тісної участі Туреччини, яка відіграє ключову роль у морській сфері, а також вперше залучатимуть США.

«Протягом наступних кількох днів ми доопрацюємо внески кожної сторони та фіналізуємо ці гарантії безпеки», – сказав Макрон.

23 листопада у Женеві США й Україна спробували зблизити позиції щодо плану припинення війни, запропонованого адміністрацією Трампа. У заяві Білого дому й Офісу президента України за підсумками зустрічі йшлося про те, що сторони підготували оновлену й уточнену концепцію, яка повністю підтримує суверенітет України і допоможе забезпечити справедливий мир.

За даними ЗМІ, новий план має не 28, а 19 пунктів. З нього виключені вимоги про обмеження чисельності ЗСУ та амністію за воєнні злочини.

Початковий проєкт пропозицій союзники Києва розцінили як «список побажань Кремля». Висловлювалися побоювання, що адміністрація Трампа може підштовхнути Україну до підписання мирної угоди, яка сильно орієнтована на Москву. Reuters пише, що мирний план із 28 пунктів застав зненацька і деяких чиновників в уряді самих Сполучених Штатів.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков раніше 25 листопада заявив, що у Москві вважають «дуже гарною основою для переговорів» початковий план Трампа. Він зазначив, що в Москві «розуміють», що в процесі консультацій США та України до плану вносяться корективи.

Але, за його словами, Москва досі не отримала ніяких оновлених мирних планів щодо припинення війни в Україні. Пєсков також заявив, що йому «нічого сказати» щодо переговорів представника США Деніела Дрісколла з російською делегацією в Абу-Дабі.



