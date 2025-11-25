Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

В Офісі президента підтвердили, що міністр Сухопутних військ США Дрісколл цього тижня відвідає Київ

За словами Андрія Єрмака, За його словами, «є хороша основа, зроблена в Женеві, і вся команда в Києві повністю налаштовані на подальшу роботу»
За словами Андрія Єрмака, За його словами, «є хороша основа, зроблена в Женеві, і вся команда в Києві повністю налаштовані на подальшу роботу»

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл уже цього тижня відвідає Київ.

«Уже цього тижня очікуємо міністра Сухопутних військ у Києві, і готові продовжити працювати максимально швидко, щоб фіналізувати кроки, необхідні для закінчення кровопролиття», – написав він у своєму телеграмі.

За його словами, «є хороша основа, зроблена в Женеві, і президент Зеленський та вся команда в Києві повністю налаштовані на подальшу роботу».

«Україна ніколи не була й не буде перепоною для миру. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку. Зустріч президентів буде підготовлена з нашого боку ґрунтовно й оперативно», – додав Єрмак.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у Москві, водночас Ден Дрісколл зустрінеться з українською стороною.

Трамп також висловив сподівання на зустріч з Зеленським та Путіним найближчим часом, але лише тоді, коли угода про припинення війни «буде остаточною або на завершальній стадії».

Читайте також: Зеленський: було б корисно, якби європейські лідери долучилися до зустрічі з Трампом

23 листопада у Женеві США й Україна спробували зблизити позиції щодо плану припинення війни, запропонованого адміністрацією Трампа. У заяві Білого дому й Офісу президента України за підсумками зустрічі йшлося про те, що сторони підготували оновлену й уточнену концепцію, яка повністю підтримує суверенітет України і допоможе забезпечити справедливий мир.

Читайте також: «Багато правильного враховано в цій рамці» – Зеленський про мирний план після переговорів у Женеві

За даними ЗМІ, новий план має не 28, а 19 пунктів. З нього виключені вимоги про обмеження чисельності ЗСУ та амністію за воєнні злочини.

Білий дім заявив, що є «кілька делікатних, але не нездоланних деталей» мирної угоди, які потребують подальших переговорів між Україною, Росією та США.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков раніше 25 листопада заявив, що у Москві вважають «дуже гарною основою для переговорів» початковий план Трампа. Він зазначив, що в Москві «розуміють», що в процесі консультацій США та України до плану вносяться корективи.

Але, за його словами, Москва досі не отримала ніяких оновлених мирних планів щодо припинення війни в Україні.



Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG