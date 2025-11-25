Зеленський: було б корисно, якби європейські лідери долучилися до зустрічі з Трампом

Було б корисно, якби європейські лідери долучилися до зустрічі президента США Дональда Трампа та Володимира Зеленського, заявив український президент.



«Я готовий зустрітися з президентом Трампом – є чутливі моменти для обговорення, вони все ще є, і ми вважаємо, що участь європейських лідерів може бути корисною», – сказав він на зустрічі «коаліції охочих».

Зеленський зазначив, що після переговорів в Женеві є позитивний результат, Україна має рамку, яку там розробили команди, та готова рухатися вперед разом зі США та з Європою.

Як писало видання Axios, президент України Володимир Зеленський прагне зустрітися з президентом США Дональдом Трампом «якнайшвидше», щоб завершити роботу над угодою про умови припинення російсько-української війни. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що, можливо, зустріч відбудеться 27 листопада, коли у США відзначають День подяки.

Натомість у Білому домі заявили, що наразі зустріч Трампа і Зеленського на цей тиждень не запланована.

Також, за повідомленнями західних ЗМІ, у Білому домі чекали, що Зеленський підпише мирний план Трампа до Дня подяки.

23 листопада у Женеві США й Україна спробували зблизити позиції щодо плану припинення війни, запропонованого адміністрацією Трампа. У заяві Білого дому й Офісу президента України за підсумками зустрічі йшлося про те, що сторони підготували оновлену й уточнену концепцію, яка повністю підтримує суверенітет України і допоможе забезпечити справедливий мир.

За даними ЗМІ, новий план має не 28, а 19 пунктів. З нього виключені вимоги про обмеження чисельності ЗСУ та амністію за воєнні злочини.



