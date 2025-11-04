ЗМІ: в аеропорту Брюсселя були призупинені рейси через дрони

У головному аеропорту столиці Бельгії Брюсселя було призупинено рейси після підозри на виявлення дронів, повідомив речник аеропорту.

«Немає жодних рейсів, що вилітають або прибувають через підозру на дрони», – повідомив AFP речник аеропорту Брюсселя.

Авіарух також було призупинено як запобіжний захід у другому за величиною аеропорту Шарлеруа, повідомили тамтешні оператори.

Також видання RTBF з посиланням на бельгійську службу управління повітряним рухом Skeyes повідомив, що у вівторок ввечері повітряний рух в аеропорту Брюсселя було призупинено як запобіжний захід після виявлення дронів.

Аеропорт Льєжа також повідомив про присутність дронів і перенаправлення своїх рейсів. RTBF пише, що польоти з обох аеропортів відновилися незабаром після 21:00.

Це вже не перший випадок виявлення дронів у Бельгії. Зокрема у ніч на 1 листопада над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у бельгійській провінції Лімбург, де розташовані американські ядерні боєприпаси і яка з 2027 року має стати основною базою для винищувачів F-35, фіксували кілька дронів.

Минулого місяця їх помітили над тренувальним полігоном Ельзенборн та казармами у Марш-ан-Фаменн.



