ЗМІ: в аеропорту Брюсселя були призупинені рейси через дрони

У головному аеропорту столиці Бельгії Брюсселя було призупинено рейси після підозри на виявлення дронів, повідомив речник аеропорту.
«Немає жодних рейсів, що вилітають або прибувають через підозру на дрони», – повідомив AFP речник аеропорту Брюсселя.
Авіарух також було призупинено як запобіжний захід у другому за величиною аеропорту Шарлеруа, повідомили тамтешні оператори.
Також видання RTBF з посиланням на бельгійську службу управління повітряним рухом Skeyes повідомив, що у вівторок ввечері повітряний рух в аеропорту Брюсселя було призупинено як запобіжний захід після виявлення дронів.
Аеропорт Льєжа також повідомив про присутність дронів і перенаправлення своїх рейсів. RTBF пише, що польоти з обох аеропортів відновилися незабаром після 21:00.
Це вже не перший випадок виявлення дронів у Бельгії. Зокрема у ніч на 1 листопада над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у бельгійській провінції Лімбург, де розташовані американські ядерні боєприпаси і яка з 2027 року має стати основною базою для винищувачів F-35, фіксували кілька дронів.
Минулого місяця їх помітили над тренувальним полігоном Ельзенборн та казармами у Марш-ан-Фаменн.
