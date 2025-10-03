ЗМІ: над військовою базою в Бельгії помітили дрони, військові почали розслідування

Над військовою базою в бельгійському Ельзенборні на початку доби 3 жовтня зафіксували проліт 15 дронів, повідомляє місцеве видання VRT.

За даними журналістів, канцелярія мінстра оборони Бельгії Тео Франкена підтвердила інцидент.

Безпілотники помітили над базою, яка розташована в кількох кілометрах від кордону з Німеччиною. Видання Brussels Signal зазначає, що поліція поблизу німецького Дюрена помітила дрони, коли вони залітали в повітряний простір країни з боку Бельгії.

Площа бази становить 28 квадратних кілометрів і включає зону для стрілецьких навчань. Дрони виявили випадково під час тестування обладнання для спостереження.

Бельгійське військове командування почало розслідування, додає VRT.

Радіо Свобода звернулося із запитом до пресслужби Міністерства оборони Бельгії. Там наразі повідомили, що бачили повідомлення в медіа і перевіряють їхню правдивість.

У Німеччині аеропорт Мюнхена вночі 3 жовтня зупиняв роботу через виявлення невідомих дронів.



