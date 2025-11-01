Над військовою авіабазою у Бельгії помітили дрони

Над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у бельгійській провінції Лімбург, де розташовані американські ядерні боєприпаси і яка з 2027 року має стати основною базою для винищувачів F-35, у ніч проти суботи, 1 листопада, зафіксували кілька дронів, повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

За його словами, безпілотники помітили за допомогою системи виявлення дронів. Після сигналу на місце виїхала поліція, але на той момент дрони вже зникли. Франкен зазначив, що «апарати вдалося зафіксувати на відео».

Це вже не перший випадок виявлення дронів над бельгійськими військовими об’єктами. Минулого місяця їх помітили над тренувальним полігоном Ельзенборн та казармами у Марш-ан-Фаменн. У ніч на суботу також надходили повідомлення про дрони в районі військової частини у Леопольдсбурзі, неподалік Кляйн-Брогеля.

Поки що немає інформації, хто стоїть за цими польотами та з якою метою вони здійснювалися – для збору розвідданих чи з метою залякування.

Міністр оборони заявив, що наступного тижня Міністерство оборони проведе зустріч із місцевою поліцією для «аналізу загрози та посилення пошуку операторів дронів». Франкен також оголосив про підготовку плану на 50 мільйонів євро для створення системи протидії безпілотникам.

У Німеччині аеропорт Мюнхена вночі 3 жовтня зупиняв роботу через виявлення невідомих дронів.



