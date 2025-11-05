Прем’єр Бельгії скликає екстрене засідання ради безпеки через виявлення дронів

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер 5 листопада скликав екстрене засідання урядової ради безпеки. Це сталося після того, як зафіксовані в повітряному просторі країни дрони зупинили польоти в кількох аеропортах упродовж минулої ночі, повідомив його речник.

Засідання відбудеться вранці 6 листопада на запит міністра внутрішніх справ країни, який попросив обговорити інциденти, що призвели до скасування десятків рейсів.

У головному аеропорту столиці Бельгії Брюсселя ввечері 4 листопада були зупинені рейси після підозри на виявлення дронів, повідомив речник аеропорту. «Немає жодних рейсів, що вилітають або прибувають через підозру на дрони», – повідомив AFP речник аеропорту Брюсселя.

Авіарух також був зупинений як запобіжний захід у другому за величиною аеропорту Шарлеруа, повідомили тамтешні оператори.