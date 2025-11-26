Рубіо назвав фейком повідомлення про заяви Дрісколла щодо «неминучої поразки» України

Державний секретар США Марко Рубіо назвав фейком повідомлення про те, що міністр армії Сполучених Штатів Деніел Дрісколл під час зустрічей у Києві минулого тижня заявив про «неминучу поразку» України у війні з Росією, закликаючи українську владу прийняти мирну пропозицію США.

«Ця історія – лише останній приклад тривалої серії 100-відсотково фейкових повідомлень про розкол в адміністрації Трампа щодо того, як припинити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально вигадують», – написав Рубіо у соцмережі X.

Раніше NBC News із посиланням на два джерела, обізнані з цим питанням, повідомило, що Дрісколл минулого тижня на зустрічі з українськими чиновниками в Києві дав похмуру оцінку ситуації на полі бою, заявивши, як стверджують цитовані джерела, що українські війська зазнають неминучої поразки від російської армії.

За повідомленням, він також додав, що ситуація для України з часом лише погіршуватиметься, тому потрібно домовитися про мирне врегулювання зараз.

«По суті, послання було таким: ви програєте, – сказало одне з джерел, – і вам потрібно прийняти угоду».

25 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що міністр армії США Деніел Дрісколл цього тижня знову відвідає Київ.

«Готові продовжити працювати максимально швидко, щоб фіналізувати кроки, необхідні для закінчення кровопролиття», – написав Єрмак у своєму телеграмі.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у Москві, водночас Ден Дрісколл зустрінеться з українською стороною.

Трамп також висловив сподівання на зустріч з Зеленським і Путіним найближчим часом, але лише тоді, коли угода про припинення війни «буде остаточною або на завершальній стадії».