Сербія: компанія зятя Трампа може відмовитися від будівництва на місці штабу Югославії

Інвестиційна компанія, заснована Affinity Partners, заснована зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, відмовилася від запланованого проєкту будівництва готелю вартістю 500 мільйонів доларів у Белграді – про це повідомило видання Wall Street Journal із посиланням на речника компанії.

За словами речника, план будівництва розкішного комплексу на місці зруйнованих будівель Генерального штабу було скасовано.

Новина про відкликання з’явилася через кілька годин після того, як прокуратура Сербії з питань організованої злочинності висунула обвинувальний акт проти міністра культури Ніколи Селаковича за ймовірно незаконне позбавлення будівель статусу культурної спадщини.

«Оскільки важливі проєкти повинні об’єднувати, а не розділяти, і з поваги до громадян Сербії та Белграда, ми відкликаємо нашу заявку, і цього разу ми відходимо», – сказав речник.

Радіо Свобода звернулося до компанії по коментар, але вона не відповіла.

Ситуацію щодо ділянки, зруйнованої під час бомбардувань Белграду силами НАТО в 1999 році, прокоментував журналістам президент Сербії Александар Вучич 16 грудня:

«Тепер у нас залишиться зруйнована будівля, і це лише питання часу, коли з неї почнуть падати цеглини та інші частини, бо ніхто більше ніколи її не торкнеться».





Проєкт довго зустрічав опір антиурядових протестувальників у Сербії, опозиційних політиків та Асоціації архітекторів.

«Спроби уряду Вучича вивести цю власність, будівлю Генерального штабу та Міністерства оборони, з реєстру пам’яток, що охороняються культурою, вибухнули скандалом. Тож ніщо з цього не дивує», – сказав Едвард П. Джозеф, викладач і старший науковий співробітник Університету Джонса Гопкінса в Меріленді.

Джозеф додав, що він порушив це питання під час засідання підкомітету з питань закордонних справ та Європи Палати представників 2 грудня.

15 грудня державний прокурор висунув обвинувальний акт проти виконувача обов’язків директора Республіканського інституту охорони пам’яток культури Ґорана Васіча, Селаковича та ще одного посадовця Міністерства культури щодо «незаконності під час позбавлення будівель штаб-квартир армії статусу об'єкта культурної спадщини».

У травні 2025 року прокурори оголосили, що посадовець агенції культурної спадщини, відповідальний за історичне призначення об’єкта, підробив підпис на ключовому документі та був заарештований. Ґоран Васіч визнав, що сфабрикував висновок експерта.

На той час компанія Кушнера, Affinity Partners, заперечувала будь-яку причетність до фальсифікації документів. Вона також зобов’язалася побудувати на цьому місці меморіальний комплекс, присвячений усім жертвам бомбардувань НАТО.

Цього року Europa Nostra, найбільша організація з охорони спадщини на континенті, включила це місце до списку об’єктів спадщини Європи, що перебувають під найбільшою загрозою руйнації.



