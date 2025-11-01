Сербія вшановує пам’ять жертв смертельного обвалу в Новому Саді після року протестів

Президент Сербії Александар Вучич закликав до мирного вшанування пам’яті жертв трауру 1 листопада, першої річниці смертельного обвалу даху залізничного вокзалу в Новому Саду, який спричинив найбільші антиурядові протести в Сербії за десятиліття.

Трагедія в північному місті 1 листопада 2024 року забрала життя 16 людей і шокувала громадськість на тлі повідомлень про те, що корупційна практика призвела до неякісного будівництва залізничного вокзалу – флагманського урядового проєкту, очолюваного китайськими компаніями.

«Я розумію, що в горі деякі люди шукають розради в зібраннях, кожен сумує так, як вважає за найкраще, головне, щоб це відбувалося мирно, я повністю це підтримую», – сказав Вучич у своєму зверненні пізно ввечері 31 жовтня.\

Прапори приспущені по всій країні, а громадські мовники скоригували програми, щоб відобразити сумну подію. Розважальні заходи були перенесені відповідно до постанови уряду, опублікованої раніше цього тижня.\

За даними міста Новий Сад, пізніше вранці на місці обвалу заплановано вшанування пам'яті жертв, на якому очікується присутність родин жертв, високопосадовців та представників рятувальних служб. Учасники вшанують пам'ять жертв хвилиною мовчання, а в сусідніх церквах заплановано проведення релігійних служб.

День національної жалоби відзначається на тлі того, як студентські та громадські групи оголосили про додаткові зібрання в Новому Саді та столиці Белграді, щоб вшанувати пам’ять жертв та закликати до подальшої прозорості розслідування катастрофи.

Під час свого звернення Вучич висловив «жаль» щодо того, що він назвав помилками минулого.

«У деякі моменти я сам говорив деякі речі, про які шкодую, щодо студентів, протестувальників та інших людей. Я перепрошую за це», – сказав президент, не уточнюючи, які саме заяви він мав на увазі.

Він також сказав, що знає, що деякі люди досі обурені тим, що «винних досі не встановлено, не кажучи вже про покарання» за обвал навісу.

«Це також розчаровує мене, хоча в інших країнах такі процеси складні та займають багато часу. Я можу зрозуміти гнів сімей. Щиро сподіваюся, що на ці питання незабаром буде дано відповідь», – сказав Вучич.

Сербські студенти відзначають першу річницю фатального обвалу будівлі, і є ознаки того, що ультраправі націоналістичні групи намагаються проникнути в рух і навіть захопити його.

Ранні вимоги до політичної відповідальності, а потім заклики до відставки Вучича та нових виборів, доповнювалися сильною антикосовською риторикою.

Студентські протести, що тривають рік, є найбільшими в Сербії з часів демонстрацій, які призвели до повалення югославського лідера Слободана Мілошевича 25 років тому.