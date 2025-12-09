«Верстка»: росіяни, які повернулися з війни, вбили або скалічили понад тисячу людей

У Росії учасники війни вбили або скалічили понад тисячу людей після повернення з фронту. У дев’яти із 10 випадках участь у війні пом’якшує їхню провину в суді, йдеться у спільному розслідуванні видання «Верстка» та Die Welt.

Ідеться про російських військовослужбовців, які поверталися до цивільного життя під час відпустки, після поранення, закінчення контракту чи звільнення зі служби.

Від дій військовослужбовців, які повернулися з фронту, з початку війни загинула 551 людина – 274 були вбиті, 163 померли внаслідок травм, отриманих під час побиття або внаслідок ДТП. 142 особи, які скоїли такі злочини, пішли на війну з колоній і мають судимості за аналогічними статтями.

Із 700 ухвал суду, які проаналізували розслідувачі, у 90% випадків участь у бойових діях була пом’якшувальною обставиною. Зазвичай убивства та смертельні побиття відбуваються внаслідок побутових конфліктів на тлі алкогольного сп’яніння. Найчастіше від рук військових страждають їхні родичі та близькі.

У 2022 році засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин став вербувати на війну проти України ув’язнених із російських колоній. Вони мали можливість отримати помилування через пів року перебування на фронті.

2023 року вербування ув’язнених перебрало на себе міністерство оборони, але умови змінилися: після підписання контракту повернутися з фронту можна лише з тяжким пораненням. На таких же умовах служать мобілізовані й більшість контрактників.

У деяких російських підрозділах діють короткострокові контракти, коли військовослужбовець має право звільнитися через пів року служби. Найчастіше в таких підрозділах служать чиновники та депутати.