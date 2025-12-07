Гроші закінчуються? У Росії знижують виплати військовим та їхнім родичам

Ви можете прослухати цей текст, ми озвучили його за допомогою штучного інтелекту:

Сибір.Реалії

У родин учасників російського вторгнення в Україну почалися проблеми з отриманням регіональних виплат за загибель військовослужбовця. Крім того, регіональна влада почала затримувати платежі за поранення та масово знижувати разові виплати за укладання контрактів із Міноборони РФ, з’ясували журналісти проєкту Радіо Свобода Сибір.Реалії.

«Склалася така ситуація»

Минулого тижня влада чергового регіону – Якутії – оголосила про те, що змушена знизити розмір разових виплат тим, хто підписав контракт із Міноборони РФ.

«На жаль, у нас справді склалася така ситуація», – заявив голова мінфіну республіки Іван Алексєєв в етері телеканалу «Саха» 21 листопада 2025 року.

До кінця листопада виявилося, що подібні кроки зробила влада мінімум половини російських регіонів. При цьому місцеві уряди намагалися приховати це зниження.

Паралельно влада регіонів перестала платити «гробові» (виплати) рідним загиблих на війні. Редакції Сибір.Реалії відомо щонайменше про два регіони, де чиновники відмовили у виплаті після загибелі військового на війні.

Так, наприкінці листопада джерело, близьке до апарату уряду Хакасії, підтвердило редакції, що в регіоні перестали платити 1,1 мільйона рублів із регіонального бюджету сім’ям військовослужбовців, загиблих на російсько-українській війні. Виплату зменшили на мільйон – до ста тисяч, але й вона надходить через кілька місяців.

Про те, що влада регіону зупинила такі виплати, також повідомляє провладне видання «Без формату» з посиланням на голову регіонального відділення «Народного фронту» Ксенію Буганову, яка розповіла про це на публічних слуханнях щодо проєкту регіонального бюджету, що відбулися в парламенті Хакасії.

«Чоловіків дуже обурює, що вони, підписуючи контракт і йдучи захищати Батьківщину, місяцями не можуть дочекатися регіональних виплат так званих «підйомних». Я не буду озвучувати все те, що вони мені написали, тому що там мало цензурних слів, і я розумію їхню емоційність. Я процитую лише останнє речення – воно цензурне і в ньому вся суть: «Передайте їм там, будь ласка, що відповідь чиновників про те, що бюджет складний і тому потерпіть, нас не влаштовує», – заявила Буганова.

За словами Буганової, виплати допомагали родинам «організувати гідне поховання» загиблому в очікуванні федеральних та страхових посмертних виплат, які надходять приблизно через пів року після загибелі. Їхній розмір зараз становить близько 13,5 мільйонів рублів. «Як наслідок, на момент похорону, якщо родина не має накопичень, ховати загиблого на «СВО» (так в Росії називають війну проти України – ред.) родича доводиться в борг. «Народний фронт» просить скоротити терміни перерахування цієї виплати до 10 днів із моменту звернення», – говорить Буганова, її слова наводить ТАРС.

Родич жителя хакаського Чорногорська 43-річного Дмитра Копилова, який загинув на війні проти України, повідомив редакції Сибір.Реалії про те, що його родина змушена збирати гроші на поховання через соціальні мережі.

– У Мінпраці Хакасії нам обіцяли компенсувати витрати на поховання, але це станеться через якийсь час. Невідомо, скільки чекати, а поховати треба вже зараз, – говорить родич військового. – Грошей у родині немає. Ми навіть не знаємо, коли точно Дмитро загинув.

Джерело редакції Сибір.Реалії в уряді зізналося, що виплати сім'ям військових призупинили «через складну ситуацію з бюджетом». Коли саме це почалося, не уточнили. Регіональна влада не афішувала наявність такої виплати, яка діє з вересня 2022 року. Тоді повідомляли, що виплату отримали 30 родин, ще шести сім’ям обіцяли гроші найближчим часом.

Усього у 2025 році влада Хакасії витратила на допомогу «учасникам «спеціальної військової операції» та членам їхніх сімей» понад один мільярд рублів, повідомляє Мінпраці. Це майже вдвічі більше, ніж регіон витратив на ті ж цілі роком раніше. Бюджетний дефіцит Хакасії у 2025 році становить близько 6,3 млрд рублів, і близько 15 відсотків цієї суми припадає на статті, пов'язані з «СВО».

«Відмови в регіональних «гробових» та за поранення»

В Іркутській області бюджет на 2025 рік спочатку ухвалили з дефіцитом 25 млрд рублів. При цьому у квітні губернатор Ігор Кобзєв повідомив, що у 2025 році регіон має намір витратити на допомогу «учасникам «СВО» та їхнім близьким» більше, ніж у сукупності за 2023 та 2024 роки – близько 10 млрд рублів, тобто приблизно половину запланованого дефіциту бюджету. До серпня дефіцит збільшився до 37 млрд рублів.

На цьому тлі родини місцевих учасників вторгнення в Україну також повідомляють про невиплати регіональних «гробових» (виплат за загибель), які сягають мільйона рублів, згідно з указом губернатора від січня 2025 року.

– Губернатор за поранення обіцяє від 300 до 600 тисяч рублів, навіть якщо поранений інвалідом не став зрештою. Хтось із моїх знайомих із регіону в Сибіру, що розташований уздовж річки Ангари, отримав ці виплати? Ні! Їх відправляють покалічених назад: пізніше повернетеся та отримаєте. Ніхто, звісно, живим не повертається. А насправді вони в результаті їх не отримують. Навіть із «гробовими» із федерального бюджету є відмови. Наприклад, родині моїх близьких знайомих – Валерія Березовського (загинув у віці 33 років, був танкістом) – так і не виплатили. Купа скарг, що їх у принципі повільно виплачують, хоча, згідно з законом, мають протягом 30 днів оформити. А люди, буває, і по пів року чекають! – стверджує Сергій, колишній контрактник з Іркутської області (імена всіх співрозмовників змінені з міркувань їхньої безпеки – ред.). – У мене самого була контузія (24 лютого 2022 року він перебував на контрактній службі з Міноборони РФ і з військової частини був відправлений замість навчань у Білорусі на російсько-український кордон – ред.). Згідно з законом, виплата має бути, я добивався через військову прокуратуру – нуль. До суду вже не пішов – дякую, що контракт розірвати вдалося. Зараз із такими легкими каліцтвами тебе не відпустять.

Федеральні «гробові», про які говорить Сергій, згідно з ФЗ-306, становлять у 2025 році 5 159 344 рублі, якщо контрактник загинув під час несення служби. Сума, згідно з законом, «рівномірно розподіляється між наявними родичами, які мають право претендувати на допомогу».

Жителі Іркутської області говорять, що виплату «гробових» затримують на пів року і довше.

– На початку квітня у нас загинув сусід – Єгор Усков, пішов служити за контрактом. Так тягнули кілька місяців [з виплатою]. Рідним сказали: по пів року «гробові» чекати – це «в рамках норми», – каже Олена, жителька Слюдянки. – Ну, а що ми можемо зробити? Скидаємося всі. А поховати ж треба людину. Не у всіх багаті родичі.

«Із вересня не платять»

На відсутність виплат також скаржилися діти загиблих військових із Якутії, які навчаються у Північно-Східному федеральному університеті. Із вересня їм перестали платити підвищені стипендії.

– Таку стипендію запровадили зовсім недавно – у 2024 році. Просто зупинили виплати, а на наші запитання у деканаті кажуть: почекайте, все виплатять трохи пізніше. Це «трохи пізніше» триває третій місяць, – говорить Аюна з Якутська.

У регіональному Міністерстві освіти заявили, що «не знають, коли будуть гроші на виплати».

Раніше у Якутії влада призупинила регіональні виплати військовим за укладання контракту, а також у разі поранення та регіональну частину «гробових». Про це повідомив 21 листопада міністр фінансів республіки Іван Алексєєв.

«Причиною стала нестача грошей. Уряд уже провів роботу та знайшов необхідні кошти. Незабаром виплати продовжать», – пояснив Алексєєв.

Перерву він пояснив тим, що влада нібито не може заздалегідь підрахувати, якій кількості людей вони знадобляться.

У Якутії з літа 2025 року добровольцям, які уклали контракт із Міноборони, одноразово виплачують близько 2,7 мільйона рублів. Більше половини цієї суми платять із регіонального бюджету. У разі поранення жителям Якутії обіцяли виплату з регіонального бюджету від 500 тисяч рублів, а у разі загибелі – мільйон рублів рідним загиблого військового.

Влада Якутії не публікує суми, які регіон витрачає на підтримку військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України, та їхніх родичів. Відомо лише, що запланований на 2025 рік дефіцит бюджету у 2,8 млрд рублів у 2026-му зросте більш ніж у 4 рази і становитиме близько 12 млрд. Цю суму втратить «сфера освіти, науки та інновацій». Регіон опиняється «недалеко від порога, коли він може перейти під зовнішнє управління Міністерства фінансів РФ», заявив віцеспікер парламенту Республіки Саха (Якутія) Юрій Ніколаєв.

Масово знижують із жовтня

За оцінками експертів, в аналогічному становищі на листопад 2025 року перебуває майже половина російських регіонів. Сукупний дефіцит регіональних бюджетів за підсумками дев’яти місяців року – майже 170 млрд рублів проти торішнього профіциту 849 млрд рублів, пишуть російські «Вєдомості». Причина такого великого дефіциту – зростання витрат на 14% при зростанні доходів лише на 7%.

За даними видання, найбільший дефіцит спостерігається у Кемеровській, Іркутській, Тюменській, Новосибірській, Нижньогородській областях, а також у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Профіцит показали лише два міста та один регіон – Москва, Санкт-Петербург та Татарстан.

Зниження дохідної частини найбільше пов'язане з падінням податку на прибуток: за даними доктора наук, фахівчині в галузі соціально-економічного розвитку регіонів Наталії Зубаревич, він упав у цілому по країні на 8%. Усе слабше доходи бюджетів підтримує і податок на доходи фізосіб (ПДФО), а це дуже важливий індикатор. Цей податок нараховується із зарплат. І якщо він падає, отже, не зростають і зарплати. А інфляція зростає. Темпи зростання доходів населення спостерігаються лише у Москві – 11% на рік. Для порівняння – у північно-західних та більшості сибірських регіонів Росії вони зросли максимум на 2%. При цьому вже третій рік поспіль скорочуються трансферти регіонам із федерального центру.

За доходами населення помітне зникнення того драйвера, яким були зарплати та всілякі виплати контрактникам

«За доходами населення помітне зникнення того драйвера, яким були зарплати та всілякі виплати контрактникам, – говорить Зубаревич, – ця бульбашка здулася».

У жовтні одразу кілька російських регіонів заявили, що знижують виплати контрактникам до мінімальної суми – 400 тисяч рублів. Скорочення значні – в окремих регіонах це зниження у 4–5, а подекуди – у 7 разів.

Виплата з федерального бюджету при укладанні контракту з Міноборони становить на листопад 2025 року 400 тисяч рублів. Російський керманич Володимир Путін рекомендував у 2024 році підняти виплати з регіональних бюджетів до цієї ж суми. Регіони й підняли, а подекуди й значно її перевищили, щоб залучити якомога більше контрактників.

Восени 2025 року вони знову почали знижувати. Так, у Самарській області одноразова виплата за укладання контракту з березня 2025 року впала з 3,6 мільйона рублів одразу до 2,1 млн, а в жовтні – до 400 тисяч рублів. Тобто з урахуванням федеральних 400 тисяч рублів контрактники можуть отримати лише 800 тисяч рублів при укладанні контракту у військкоматі Самарської області.

У Башкортостані у жовтні виплату знизили з 1,6 млн до 1 млн рублів. У Татарстані у серпні 2025 року розмір регіональної виплати підскочив із 2,1 до 2,7 млн, але вже у жовтні – впав майже у сім (!) разів – до 400 тисяч рублів. У Чувашії у жовтні 2025 року виплата становила 2,1 млн, а в Марій Ел – 2,6 млн, а на листопад в обох республіках вона не перевищує мінімальні 400 тисяч рублів.

Один із небагатьох регіонів, які продовжують збільшувати розмір одноразової виплати контрактникам, – Ханти-Мансійський автономний округ. Місцева влада майже на 1 млн збільшила регіональну частину виплати – до 3,55 млн рублів. З урахуванням 400 тисяч рублів із федерального бюджету та 150 тисяч рублів із муніципального – виплата склала рекордні 4,1 млн рублів.

– Тільки їм і є сенс підвищувати разову виплату, – коментує правозахисник Олексій. – Тому що, якщо хто й згоден їхати на війну, – вони всі їдуть до Югри та укладають контракти там. Мабуть, думають: якщо продавати життя, то дорожче.

Минулого місяця виплати контрактникам знизили щонайменше дев'ять російських регіонів – окрім уже згаданих, це Нижньогородська, Ульяновська, Ленінградська, Оренбурзька області, республіки Хакасія та Башкортостан та Ямало-Ненецький автономний округ.

Служба зовнішньої розвідки України підрахувала, що таких регіонів у Росії з мінімальною разовою виплатою за укладання контракту на сьогодні одинадцять.

За даними Російської служби Бі-Бі-Сі, мінімальну регіональну виплату у 400 тисяч рублів пропонують у 21 регіоні.