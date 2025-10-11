Влада Естонії закрила проїзд до РФ у Саатсе через групу озброєних людей з російського боку

Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії (PPA) напередодні закрив проїзд через так званий «Саатсеський чобіт» – виступ території Росії, який проходить на території села Саапсе. 11 жовтня місцеві медіа повідомили з посиланням на PPA, що естонські прикордонники помітили рух більш чисельного, ніж зазвичай, загону на російському боці кордону.

Як повідомляють, зокрема, Delfi та суспільний мовник ERR, департамент надав їм відеозапис, на якому видно сімох озброєних чоловіків, які стоять на дорозі.

За даними поліції, проїзд дорогою, що частково проходить територією Псковської області РФ, закрили для запобігання можливим провокаціям та інцидентам, а також для забезпечення безпеки жителів Естонії.

«У п’ятницю, 10 жовтня, наші патрулі протягом усього дня відзначали, що на російській стороні в районі Саатсе спостерігається значно активніша діяльність, ніж зазвичай. Ми бачили пересування різних збройних груп на кордоні і в безпосередній близькості від неї. За формою одягу було ясно, що це не прикордонники», – заявив начальник бюро прикордонної охорони Лиунаської префектури PPA Мееліс Саарепуу.

Саарепуу додав: патрулі зафіксували, що групи висувалися на дорогу через Саатсеський чобіт, починаючи з 15:00 у п’ятницю:

«Якщо вони спочатку рухалися по дорозі, то в якийсь момент вони вишикувалися поперек дороги. Для нас це було явною небезпекою. Ми почали зупиняти автомобілі по обидва боки Саатсеського чобота, пояснювали ситуацію, попереджали про патрулювання в цьому районі. трапляється в їхньому районі. Російська сторона відповіла, що нічого там не відбувається, що це абсолютно штатні заходи».

Російське МЗС наразі не коментувало ситуацію.

Саатсеський чобіт – це ділянка території РФ, що врізається в Вируський повіт. По ній проходить майже кілометрова ділянка дороги, яка використовується, щоб уникати об’їздів. До 1944 року ця територія належала Естонії.



