ЗМІ: бельгійська оборонна компанія заявила про невідомі дрони над своїм заводом

Бельгійська оборонна компанія Thales Belgium заявила про невідомі дрони над заводом, де виробляють ракети 70-міліметрового калібру. Про це повідомляє Politico з посиланням на директора компанії Алена Кеврена.

«Ми бачимо більше дронів, ніж кілька місяців тому», – сказав Кеврен.

Він заявив про спостереження над об’єктом компанії Évegnée Fort у східному регіоні Льєжа – єдиним бельгійським об’єктом, який має ліцензію на складання та зберігання вибухових речовин для своїх 70-мм ракет.

У компанії кажуть, що можуть використовувати глушилки для блокування сигналу, необхідного для управління дронами, і збивати їх. Але проблема в тому, що «нам це заборонено – з юридичної точки зору», сказав Кеврін.

За його словами, Бельгія повинна чітко визначити «правильний порядок дій» у разі виявлення дронів.

Міністерство оборони Бельгії не відповіло на запит Politico про коментар.

Заява Алена Кеврена з'явилися на тлі зростаючої кількості повідомлень про безпілотні літальні апарати, зокрема в Польщі, Румунії, Німеччині, Норвегії та Данії протягом останнього місяця. Деякі з них, наприклад, військові дрони, що пролітали над Польщею та Румунією, були російського походження, інші – ідентифікованого походження.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин. У НАТО 23 вересня засудили Росію за порушення повітряного простору Естонії минулого тижня, заявивши, що РФ «несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалаційними».

Росія звинувачення відкидає.



