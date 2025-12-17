Вибір редакції: світ
Фірма, пов’язана з Кушнером, відмовляється від проєкту в Белграді через суперечки
Інвестиційна компанія, заснована Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, відмовилася від запланованого проєкту будівництва готелю вартістю 500 мільйонів доларів у Белграді на тлі запеклої суперечки щодо ділянки, яка була зруйнована під час бомбардувань НАТО в 1999 році.
Речник компанії Affinity Partners Джареда Кушнера у заяві, отриманій Радіо Свобода 16 грудня, повідомив, що план будівництва елітного комплексу на місці зруйнованих бомбами будівель Генерального штабу Югославської армії скасували.
Новина про відкликання, про яку вперше повідомила The Wall Street Journal, з'явилася через кілька годин після того, як Прокуратура Сербії з боротьби з організованою злочинністю висунула обвинувальний акт проти міністра культури Ніколи Селаковича за нібито незаконне позбавлення будівлі статусу культурної спадщини.
Тепер у нас залишиться зруйнована будівля, і це лише питання часу, коли з неї почнуть падати цеглиниПрезидент Сербії
«Наше бачення белградського проєкту полягало в тому, щоб запропонувати елегантний, натхненний дизайн, який би вшановував прогрес Сербії. Ми пишаємося архітектурою, створеною нашою командою», – йдеться у заяві компанії.
«Оскільки змістовні проєкти повинні об’єднувати, а не розділяти, і з поваги до народу Сербії та міста Белград ми відкликаємо нашу заявку та наразі відходимо від участі».
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що «особисто висуне кримінальні звинувачення» проти «всіх, хто брав участь у полюванні на відьом та знищенні інвестицій», звинувативши їх у «економічному саботажі Сербії».
«Тепер у нас залишиться зруйнована будівля, і це лише питання часу, коли з неї почнуть падати цеглини та інші частини, бо ніхто більше ніколи її не торкнеться», – заявив журналістам президент Вучич.
Він також відкинув звинувачення у корупції, пов'язаній з проєктом.
«Корупції ніколи не було, і такого наміру ніколи не було», – сказав він.
Проєкту довго протистояли антиурядові протестувальники в Сербії, опозиційні політики та Асоціація архітекторів.
«Зусилля уряду Вучича вивести цю власність, будівлю Генерального штабу та Міністерства оборони, з реєстру культурних пам’яток, що охороняються законом, вибухнули скандалом. Тож нічого в цьому не є дивним», – сказав Радіо Свобода Едвард П. Джозеф, викладач і старший науковий співробітник Університету Джонса Гопкінса в Меріленді.
Джозеф додав, що порушив це питання під час засідання підкомітету Палати представників з питань закордонних справ та Європи Конгресу США 2 грудня.
Об'єкт культурної спадщини
Кушнер, який одружений зі старшою дочкою Трампа Іванкою та був радником Білого дому під час першого терміну Трампа на посаді, минулого року оголосив про будівництво комплексу Trump Tower вартістю 500 мільйонів доларів у центрі Белграда.
Зусилля уряду Вучича вивести цю будівлю з реєстру культурних пам’яток вибухнули скандаломЕдвард Джозеф
Забудова, спроєктована архітектором Ніколою Добровичем, зосереджувалася на парі нерівних незайнятих модерністських цегляних споруд у центрі Белграда, колишньому Генеральному штабі Югославської армії.
Це місце було розбомблене літаками НАТО навесні 1999 року в рамках кампанії, спрямованої на зупинення атак сербських військ на частини Косова, яке все ще було частиною країни.
Незважаючи на бомбардування, будівлі зберегли свій статус охоронюваних будівель завдяки тому, що активісти назвали їх архітектурною цінністю.
Згідно з контрактом, Сербія була зобов'язана зняти з комплексу Генерального штабу статус об'єкту культурної спадщини «у спосіб, що задовольняє» компанію Кушнера, завершити знесення будівель, також «у спосіб, що задовольняє» Affinity Partners.
Наше бачення белградського проєкту полягало в тому, щоб запропонувати елегантний дизайн, який би вшановував прогрес СербіїAffinity Partners
Земля на цьому місці мала бути передана в безкоштовну оренду на 99 років.
У травні прокурори оголосили, що посадовець, відповідальний за історичне призначення об'єкта, підробив підпис на ключовому документі та був заарештований.
Ґоран Весіч, виконувач обов'язків директора Республіканського інституту охорони пам'яток культури, визнав, що сфабрикував висновок експерта.
На той час Affinity Partners заперечувала будь-яку причетність до фальсифікації документів. Вона також зобов'язалася побудувати на території цього місця меморіальний комплекс, присвячений усім жертвам бомбардувань НАТО.
15 грудня державний прокурор висунув обвинувальний акт проти Весіча, Селаковича та ще одного посадовця Міністерства культури щодо «незаконності під час позбавлення будівель штабу армії статусу об'єкта культурної спадщини».
(Оригінал публікації авторства кореспондентки Балканської служби Радіо Свобода в Белграді Невени Боґданович)
Міжнародна комісія з розгляду претензій України: на що можна розраховувати
16 грудня Україна наблизиться до отримання компенсації за шкоду, завдану Росією від повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.
До Гааги прибудуть високопосадовці – ймовірно, президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн – щоб ухвалити нову конвенцію, яка передбачає створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України.
Певною мірою це другий із трьох кроків, які необхідно здійснити Києву, щоб в майбутньому отримати компенсацію. Перший крок зробили у 2023 році, коли Рада Європи створила Реєстр збитків для України (RD4U), який фіксує вимоги про компенсацію за шкоду, втрати або тілесні ушкодження, спричинені російською агресією проти України. Цей реєстр уже працює і на сьогодні отримав понад 60 тисяч заяв від держав, організацій та приватних осіб.
Третім і завершальним кроком має стати створення компенсаційного фонду. Такий фонд, імовірно, адмініструватиме Рада Європи або одна з її держав-членів, а наповнюватиметься він коштами – найімовірніше, з заморожених російських активів, – які будуть спрямовані Україні.
Європейські посадовці повідомили Радіо Свобода, що і реєстр, і комісія з розгляду претензій безумовно відіграватимуть певну роль у майбутніх російських репараціях у той чи інший спосіб, а також, імовірно, стануть частиною будь-якої мирної угоди між двома воюючими країнами.
Що саме робитиме Міжнародна комісія з розгляду претензій України?
Якщо реєстр дотепер збирав і фіксував заяви, а також акумулював докази для компенсації, то майбутня комісія піде далі – вона визначатиме вид і розмір компенсації, якщо така підлягатиме виплаті. Розглядатимуться події, починаючи з моменту початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
Претензії стосуються всієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіями, які Росія утримує з часу анексії Криму у 2014 році та подальшого початку бойових дій у Донецькій і Луганській областях. Це також охоплює повітряний простір України, внутрішні водні шляхи та територіальне море, а також повітряні судна й морські судна, що перебувають під юрисдикцією Києва.
Після початку роботи буде створено три панелі для оцінки всіх заяв, а держави-учасниці, як очікується, делегуватимуть своїх національних експертів у таких сферах, як
- міжнародне право,
- врегулювання спорів,
- страхування та оцінка збитків.
Конвенція про створення комісії набуде чинності після її ратифікації 25 державами-учасницями. Це має відбутися відносно швидко, з огляду на те, що реєстр підтримали 41 держава, включно з усіма країнами ЄС, окрім Угорщини. Дипломати повідомили Радіо Свобода, що очікується ратифікація приблизно такою ж кількістю держав.
Нідерланди були рушійною силою у питанні компенсації для України, відіграючи ключову роль у підготовці проєкту конвенції та її затвердженні різними органами Ради Європи протягом минулого року.
І хоча і реєстр, і комісія мають виразний європейський характер та створені в межах інституційної рамки Ради Європи, ця ініціатива відкрита для країн з усього світу. Ба більше, саме резолюція Генеральної асамблеї ООН щодо майбутніх репарацій для України, ухвалена ще у 2022 році, дала старт цьому процесу.
Росія також має можливість приєднатися до обох структур – як повноправний член або як «спостерігач», хоча європейські посадовці, з якими спілкувалося Радіо Свобода, вважають це вкрай малоймовірним. Якщо ж Москва у майбутньому стала б членом, їй довелося б повністю фінансувати роботу комісії, тоді як нині її діяльність, імовірно, забезпечуватиметься за рахунок нефінансових внесків держав-учасниць.
«Українці залишаються шляхетними». Перші реакції звільнених білоруських політв'язнів у Києві
Білорусь передала Україні 114 цивільних, які були засуджені з політичних мотивів, про що написав начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед звільнених 5 українців. Серед звільнених білоруських політв’язнів – одна з лідерок білоруських протестів 2020 року Марія Колесникова. Загалом режимом Олександра Лукашенка було звільнено 123 політв’язні.
Як повідомив проєкт Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України «Хочу жити», в Україну вивезли 114 помилуваних Лукашенком ув’язнених. 104 з них – громадяни Білорусі. Після надання медичної допомоги їм допоможуть виїхати до Литви чи Польщі, якщо вони висловлять таке бажання.
Представники білоруської опозиції Володимир Лобкович, Віктор Бабарико, Марія Коленсникова та Олександр Федута дали пресконференцію після звільнення 14 грудня, передає кореспондент Радіо Свобода.
Перші реакції на свободі
Зокрема, Колесникова розповіла, що була здивована, опинившись в Україні, тому що отримувала інформацію про те, що їх можуть вивезти до іншої європейської країни. Вона сказала, що вже подякувала президенту України особисто, бо мала таку можливість.
За словами Олександра Федути, ув’язнені бачили «лише одне трактування подій про те, що відбуваються в Україні»:
у цій дуже тяжкій ситуації українці залишаються шляхетними людьмиБабарико
«Але коли йшлося про позицію європейських держав, про те, як Європа втомилася від нібито утриманських настроїв України…
Найкращий варіант спростування цих пропагандистських ходів, нічого нікому не доводячи і нічого нікому не пояснюючи, обрав пан Зеленський. Він показав, що в цій ситуації, дуже тяжкій для українського народу, українці залишаються шляхетними людьми, щирими, зі здатністю та бажанням допомагати іншим людям»
Радіо Свобода спитало в Колесникової та Віктора Бабарики, які брали участь у виборах президента Білорусі 2020 року (Бабарико балотувався, Колесникова була головою його передвиборчого штабу, згодом увійшла до об’єднаного штабу Світлани Тихановської), чи вони шкодують про це рішення.
За словами Бабарики, він дав собі відповідь на це питання ще в 2020-му:
«Я все життя зробив те, що я вважав за правильне й потрібне. І тому 2020 року ми зробили те, що ми могли зробити. Ти можеш собі докоряти, тільки якщо ти чогось не доробив»
Він висловив думку, що опозиція не програла на тих виборах – «ми не отримали приз, але виявилися сильнішими». Водночас він зазначив, що це питання йому часто ставили протягом п’яти років – від сусідів по камері до слідчих.
«Навіть через п’ять років мені це питання не перестають ставити, і ви теж мені його ставите. Ні, я ні про що не шкодую», – додав він.
Колесникова долала, що попри все вважає, що в переломні моменти «якщо ти можеш, значить, ти повинен».
За словами Колесникової, хоча сама вона, ймовірно, виїде жити до Європи, серед звільнених білоруських політв’язнів є ті, хто хотів би лишитися жити в Україні, і вона сподівається, що вони матимуть таку можливість.
Коментуючи російсько-українську війну, опозиціонерка висловила думку, що зараз настав момент, коли вона може припинитися:
«Це дуже важко про це чути, тут виправдань справді ніяких не може бути. Я співчуваю і глибоко поділяю біль від втрат в Україні, всіх, хто страждає тут. Це великий біль, і це має припинитися»
Хто ці люди і за що їх ув'язнив Лукашенко?
Інформацію про тих, кого звільнили зібрала телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее Время», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.
Звільнена з в’язниці білоруска Марія Колесникова, яку привезли до України з іншими політв’язнями, – перед президентськими виборами 2020 року очолювала штаб Віктора Бабарика, а коли його заарештували, об’єдналася зі Світланою Тихановською та Веронікою Цепкало, щоб очолити білоруську опозицію.
У розпал Масові протести у Білорусі відбулися у 2020 році і були викликані недовірою частини суспільства до оголошених результатів виборів президента. На той момент Олександр Лукашенко вже 26 років керував країною і його знову ЦВК оголосило переможцем на виборах 9 серпня 2020 року. Перші акції протесту розпочалися ще до дня голосування – через арешти та недопущення до участі у виборах опозиційних кандидатів.9 серпня, у день президентських виборів, перші офіційні екзит-поли повідомили, що, за їхніми даними, Олександр Лукашенко набрав майже 80% голосів, а Світлана Тихановська – менше від 7%.У відповідь на це, у Мінську та інших містах Білорусі, люди вийшли на вулицю, висловлюючи недовіру до оголошених результатів.Влада одразу вдалася до інформаційного блокування протестів: обмежили інтернет та мобільний зв'язок, а увечері перестали працювати новинні сайти.ОМОН та внутрішні війська почали розганяти протестувальників водометами, сльозогінним газом і світлошумовими гранатами, а також, за повідомленнями правозахисників, були вистріли гумовими кулями і навіть із вогнепальної зброї;За різними даними, силовики затримали у містах Білорусі до семи тисяч людей.Затриманих принижували, погрожували зґвалтуванням, били, утримували у нелюдських умовах, не надавали медичної допомоги.У відповідь на застосування сили 11 серпня протестувальники оголосили загальнонаціональний страйк, до якого приєдналися понад 20 підприємств, серед них найбільші заводи – МАЗ та БелАЗ.Влада вдалася до адміністративного тиску на працівників підприємств і бюджетників і почала влаштовувати «акції на підтримку» Олександра Лукашенка,Силовики змінили тактику – перестали розганяти акції, а почали хапати людей на вулицях у різних містах, намагаючись посіяти страх;Опозиціонерка Світлана Тихановська виїхала до Литви.8 серпня опозиція створила Координаційну раду із трансферу влади, члени якої ведуть переговори із представниками керівництва різних європейських країн.23 вересня таємно відбулася інавгурація Олександра Лукашенка.США, ЄС, Велика Британія та інші країни не визнали результати виборів і легітимність інавгурації Лукашенка.Українську позицію озвучив очільник МЗС Дмитро Кулеба, за його словами, «інавгурація» Лукашенка не робить його легітимним президентом Білорусі.Велика Британія, Канада, країни Балтії запровадили санкції проти Лукашенка та інших офіційних осіб, причетних до ймовірної фальсифікації виборів президента Білорусі та жорстокого придушення акцій протесту.Сам Олександр Лукашенко звинувачення у фальсифікації виборів та узурпації влади відкидає, він шукає підтримку у президента Росії Володимира Путіна.Правозахисники заявляли про, загалом, 12 тисяч затриманих людей, щонайменше шестеро загиблих та сотні важко травмованих. 7 вересня 2020 року білоруські спецслужби затримали Колесникову та намагалися вивезти її в Україну, проте вона виїжджати відмовилася і порвала свій паспорт. Суд у Мінську засудив її до 11 років ув’язнення. Майже всі ці роки її тримали в «режимі інкоммунікадо», не даючи побачення з родичами та перешкоджаючи листуванню.
За інформацією білоруської газети «Наша Ніва», Колесникову не так давно перевели з колонії до слідчого ізолятора, щоб вона набрала вагу перед звільненням та «виглядала більш презентабельно».
Також на свободу вийшов Олесь Біляцький (його доставили до Литви) – голова правозахисного центру «Вясна» та лауреат Нобелівської премії миру 2022 року, яку він отримав спільно з українським «Центром громадянських свобод» та російським «Меморіалом».
Як пише «Вясна», він провів в ув’язненні 1613 днів. Із колонії випустили також правозахисників «Вясни» Валентина Стефановича та Володимира Лабковича, яких судили разом з Олесем Біляцьким.
Звільнили Віктора Бабарико, який збирався у 2020 році балотуватися на посаду президента Білорусі, та адвоката його передвиборчого штабу Максима Знака.
Син Віктора Бабарика, 35-річний Едуард Бабарико, залишається в ув’язненні. Про це повідомив сам Віктор Бабарико у першому короткому коментарі після звільнення.
На свободу вийшла і Марина Золотова, головна редакторка TUT.BY, вона перебувала в ув’язненні з травня 2021 року за звинуваченням у несплаті податків та причетності до «терористичної діяльності».
TUT.BY був найбільш відвідуваним медіа Білорусі, у 2021 році редакція була розгромлена: сайт був заблокований і визнаний «екстремістським», розповсюдження його матеріалів криміналізувалося.
На свободі також політолог Олександр Федута, який був засуджений на 10 років колонії за статтею про змову з метою захоплення влади. Разом із ним судили Юрія Зенковича та Григорія Костусєва, вони були помилувані раніше.
Журналіст Радіо Свобода Ігор Лосік, який раніше також відбував ув’язнення, повідомив про звільнення опозиційного політика Павла Северинця.
Проєкт ГУР МО «Хочу жити» називає й інших звільнених: Марина Санкевич, засуджена за коментарі в соцмережах до семи років позбавлення волі; Софія Бачуринська – 70-річна гомельчанка, засуджена до двох років колонії за «образу Лукашенка»; Владислав Яценко – житель Гомеля, посаджений на п’ять років за те, що перевів 21 євро для батальйону Кастуся Калиновського, підрозділу білоруських добровольців, які воюють на боці України; Сергій Іванцов – психолог, затриманий у квітні 2023 року за коментарі в бот телеграм-каналу «Беларусь головного мозга» і засуджений до чотирьох років позбавлення волі; Наталія Малець – пенсіонерка, засуджена на три роки за підписку на фейсбук-групу «Листи Солідарності Білорусь 2020».
Дев’ять політв’язнів, у тому числі Олесь Біляцький, доставлені до Литви, повідомляє «Наша Ніва». Лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська заявила журналістам, які зібралися біля посольства США у Вільнюсі, що Лукашенко в останній момент змінив маршрут вивезення звільнених політв’язнів.
Як вдалося звільнити?
Звільнення відбулося після зустрічі Лукашенка зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Джоном Коулом. Агентство Reuters раніше писало, що адміністрація американського президента веде переговори з владою Білорусі про звільнення не менше від 100 політв’язнів. У суботу Коул оголосив, що Вашингтон знімає санкції з «Беларуськалію».
Після попереднього візиту Коула до Мінська у вересні 2025 року влада Білорусі звільнила 52 політв’язнів, у тому числі Сергія Тихановського та журналіста білоруської служби Радіо Свобода Ігоря Лосіка. Серед них були також 14 іноземців (з Литви, Латвії, Польщі та Німеччини, Франції та Великої Британії), засуджених за звинуваченням у шпигунстві.
Після цього Мінфін США виключив із санкційного списку білоруську державну авіакомпанію «Бєлавіа» та бізнес-джет Bombardier Challenger 850, яким користуються високопоставлені білоруські чиновники та члени родини Лукашенка. Санкції були введені у грудні 2021 року після того, як білоруська влада розгорнула масштабні репресії проти учасників протестів.
Усього, як повідомляє телеграм-канал «Пул Первого», який ведуть співробітники пресслужби Олександра Лукашенка, авторитарний лідер Білорусі помилував 123 ув’язнених. Точний список звільнених поки не відомий. Серед них п’ятеро громадян України, повідомив президент Володимир Зеленський. Звільнено також громадянина Польщі Романа Галузу, а також громадян Латвії, Литви, США, Австралії та Японії. Водночас влада Польщі повідомила, що серед помилуваних немає Анджея Почобута. Як пише «Зеркало» з посиланням на МЗС Польщі, він відмовився писати заяву про помилування.
Обійшли Орбана. Як репараційна позика може врятувати Україну? Пояснюємо
Європейський Союз зробить крок уперед, шукаючи спосіб фінансувати підтримку України на наступні два роки, коли лідери блоку зберуться в Брюсселі 18–19 грудня.
Потенційно ключовим компонентом цього є так звана репараційна позика для Києва.
Радіо Свобода аналізує, як працюватиме ця позика, які головні перепони виникають і які можливі альтернативи, якщо угоди не буде досягнуто.
Що на кону?
Скажімо прямо: Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінив, що Україні потрібно близько 135 мільярдів євро (158,3 мільярда доларів) на наступні два роки – лише наступного року вона стикається з дефіцитом бюджету в 71,7 мільярда євро, і їй потрібні гроші вже на початку другого кварталу 2026 року, тобто у квітні.
Від початку повномасштабного вторгнення країни Заходу підтримували Україну як прямою бюджетною допомогою, так і військовою. Але далі все може бути інакше: Сполучені Штати дали зрозуміти, що, найімовірніше, більше не надсилатимуть гроші країні, яка чотири роки чинить опір повномасштабній агресії Росії.
Відповідальність, таким чином, лежить на ЄС та інших країнах G7. І діяти потрібно швидко.
Що таке репараційна позика?
Вперше згадана очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у великій політичній промові у вересні, вона розглядалася восени як переломний чинник для України. Ідея, детально представлена фон дер Ляєн на початку грудня, полягає в тому, щоб використати грошову вартість заморожених російських державних активів, що зберігаються в ЄС і перетворити їх на репараційну позику для України.
Києву доведеться повертати кошти лише в тому, як вважається, малоймовірному випадку, якщо Росія виплачуватиме Україні репарації.
Брюссель наполягає, що це не конфіскація російських активів. Натомість кошти будуть замінені облігаціями чи фінансами, які випустить Єврокомісія і які гарантуватимуть держави-члени ЄС та, можливо, інші країни за його межами, що захочуть приєднатися до механізму.
Що з поновленням санкцій?
Це одне з проблемних питань. Та, схоже, 11 грудня посли ЄС знайшли спосіб його оминути.
Заморожені російські активи в блоці залишаються такими лише тому, що 27 держав-членів ЄС двічі на рік одностайно продовжують всі фінансові санкції проти Москви. Йдеться про те, чого багато хто боявся: що, якщо такі країни, як дружні до Кремля Угорщина або Словаччина у майбутньому не дадуть зелене світло?
Тоді деякі з найкреативніших юристів Брюсселя запропонували обійти це за допомогою 122 статті Договору про ЄС. Вона дозволяє столицям ЄС погоджувати «в дусі солідарності між державами-членами відповідні економічні заходи».
Юридичні служби ЄС вважають, що це спосіб – з огляду на величезні політичні та економічні ризики – забезпечити, щоб поновлення санкцій здійснювалося кваліфікованою більшістю, а не одностайністю. І при цьому не потрібно буде поновлювати їх кожні пів року.
Більшість держав-членів ЄС, схоже, погодилися з таким тлумаченням, і положення було схвалено. Це ще один крок до схвалення репараційної позики Україні, але водночас це юридично незвіданий шлях з великими політичними наслідками, який, найімовірніше, оскаржать у суді ЄС країни, що не хочуть лишатися на узбіччі.
Про які суми йдеться?
Існує багато цифр, тож пояснімо все чітко: близько 140 мільярдів євро російських державних активів зберігаються у бельгійській фінансовій компанії Euroclear.
Також є додаткові 25 мільярдів євро російських активів у банках по всьому ЄС – переважно у Франції, але також у приватному банку в Бельгії, на Кіпрі та в Німеччині. Разом це 165 мільярдів євро.
Але репараційна позика є частиною ширшого пакету фінансування вартістю до 210 мільярдів євро, за даними Єврокомісії. Він також включає 45 мільярдів євро, які підуть на погашення кредиту G7 для України з 2024 року.
Все ще слідкуєте? Добре, бо є ще одна цифра, яку використовує Єврокомісія: 90 мільярдів євро.
Це фактична сума, яку ЄС надасть Україні у 2026–2027 роках, і вона відповідає приблизно двом третинам фінансових потреб країни.
Брюссель сподівається, що Канада, Японія, Норвегія та Велика Британія забезпечать іншу третину.
Які головні перешкоди?
Бельгія, що володіє більшістю коштів, має чимало заперечень. Її прем’єр Барт де Вевер останніми тижнями й місяцями озвучував їх на пресконференціях і в листах європейським лідерам.
Фон дер Ляєн і німецький канцлер Фрідріх Мерц намагалися його переконати під час тривалих переговорів. Чи вдалося? Поки що ні. Цю позику мали принаймні політично затвердити ще на саміті в жовтні, але де Вевер тоді заблокував процес.
Очікується, що переговори, які почнуться 18 грудня, триватимуть до наступного дня. Уже лунають розмови про екстрений саміт у січні, якщо рішення не знайдуть у грудні. Варто зазначити, що репараційна позика може бути ухвалена кваліфікованою більшістю (55% держав-членів ЄС, які представляють 65% населення ЄС).
Тож Бельгію можуть обійти, хоча всі поки намагаються її залучити. Натомість Бельгія погрожує позовом проти ЄС, якщо її вимоги не будуть виконані.
Чого боїться Бельгія?
Багато чого. Насамперед – російської помсти проти самої Бельгії та Euroclear. Це означає як фінансову конфіскацію, так і юридичні позови.
Тому країна вимагає чітких фінансових гарантій від інших столиць ЄС у випадку, якщо Москва зможе якось повернути кошти.
Головне питання наступного тижня – у якому вигляді ці гарантії будуть надані, як швидко вони будуть доступні та на який термін. Бельгія хоче, щоб гарантії перевищували 140 мільярдів євро в Euroclear, покривали потенційні судові суперечки та щоб гроші були доступні протягом лічених днів.
Країни ЄС можуть виконати ці вимоги?
Певною мірою. Більшість готова надати двосторонні фінансові гарантії пропорційно до валового національного доходу (ВНД). Німеччина вже вказала, що може покрити близько 25% резерву.
Але потрібно, щоб якнайбільше країн долучилося, інакше навантаження буде більшим для тих, хто підтримає схему. Угорщина та Словаччина вже заявили, що участі не братимуть, але їхній ВНД незначний.
Натомість Італія та Франція повинні бути в списку країн-учасниць. Європейські столиці говорять, що разом можуть забезпечити гарантії на суму до 200 мільярдів євро, але лише на два роки, оскільки новий багаторічний бюджет ЄС має набути чинності у 2028 році та забезпечити майбутню підтримку.
Єврокомісія також пообіцяла створити «механізм ліквідності», який надаватиме урядам негайні кредити, щоб гарантії могли бути виплачені швидко.
Виконавчий орган ЄС працює і над правовою пропозицією для захисту держав-членів та їхніх банків від юридичних контрзаходів Москви, хоча подробиці ще невідомі.
Чи існує план Б?
Так. Єврокомісія представила альтернативний план одночасно з презентацією суті репараційної позики. План Б полягає в тому, що Єврокомісія випустить спільний борг, забезпечений бюджетом ЄС.
Але тут є дві проблеми. Багато держав-членів не хочуть збільшувати борг, який потім доведеться погашати їхнім платникам податків. І цей механізм вимагає одностайності, а Угорщина вже чітко дала зрозуміти, що не підтримає його.
Потенційний план C – щоб окремі держави-члени надавали гроші Україні самостійно. Але мало європейських політиків, які, стикаючись із низьким або нульовим зростанням економіки, готові змусити своїх громадян платити за те, у чому, на їхню думку, винна Росія.
Іран допомагав Росії дронами, а тепер найманцями?
Гольназ Есфандіарі
У Тегерані з’явилися листівки з пропозицією вигідних контрактів чоловікам, які приєднаються до російських військових дій проти України.
Російське посольство в Тегерані заявило, що оголошення, які пропонують іранським чоловікам віком 18–45 років підйомні до 20 000 доларів і близько 2 000 доларів щомісячної зарплати, є фейковими.
Хоча автентичність цих листівок оскаржується Москвою, відомо, що Росія використовує тіньові мережі для вербування тисяч іноземців на війну проти України, зокрема з Близького Сходу, Центральної Азії та Куби.
Іранська служба Радіо Свобода зателефонувала на номер WhatsApp, зазначений у листівках. Невстановлена особа відповіла, що це частина «офіційної» російської кампанії вербування й стверджувала – без доказів, – що вона «координується» з іранською владою.
«Підроблені та злочинні»
Листівки з’явилися в Тегерані останніми днями. Вони стверджують, що Міноборони РФ набирає людей на різні ролі: солдатів, операторів дронів, водіїв.
Рекламують високі зарплати, бонуси, квитки до Росії, безкоштовне житло, медичне забезпечення та комісійні. Хоча оголошення спрямовані на чоловіків, вони також пропонують роботу жінкам із медичною освітою.
Оголошення перською мовою містять контакти: електронну пошту, вірменський номер WhatsApp і Telegram-канал.
Коли Радіо Свобода зв’язалося з номером, дзвінок відхилили. Після голосового повідомлення з проханням надати додаткову інформацію, невідома особа, яка назвала себе «простим адміністратором», відповіла текстом, заявивши, що перебуває в Москві.
Невідома особа сказала, що листівки є частиною «офіційної» російської вербувальної кампанії в Ірані й що іранська влада «про це знає».
Telegram-канал із листівок – Join To Russian Army For Foreigners – публікує дописи російською, англійською, перською та арабською. Він був створений 4 листопада і має понад 2 000 підписників.
В одному дописі російське Міноборони заявляє, що «відкриває двері іноземним громадянам, готовим підписати контракт і служити з честю», і додає: «Ми вітаємо вас, навіть якщо ви не говорите російською».
В іншому дописі – фото двох чоловіків із прихованими обличчями за допомогою смайликів. Підпис: «Наші хлопці з Ірану, ласкаво просимо до Росії». Дата – 7 грудня.
Посольство РФ у Тегерані 9 грудня назвало листівки «підробкою та злочинними за своєю суттю».
«Ані посольство, ані будь-які офіційні структури Російської держави не мають жодного стосунку до цього листа», – йдеться в заяві, яку поширили іранські медіа.
«Добре відома історія»
Джон Гарді, заступник директора Програми Росії у Фонді захисту демократій у Вашингтоні, сказав Радіо Свобода, що не може підтвердити автентичність листівок, але «Росія має добре відому історію вербування іноземців із найрізноманітніших країн для війни в Україні».
За його словами, Росія нерідко шукає новобранців у бідніших країнах і часто відправляє їх на фронт після мінімальної підготовки.
Ніколь Граєвскі з Carnegie Endowment зазначила, що листівки не схожі на типовий стиль Росії: «Незрозуміло, чи автентичні ці матеріали, і чи Росія вдалася б до такого недбало зробленого методу вербування».
Вона додала, що за потреби додаткової робочої сили Росія, ймовірно, діяла б за мовчазної згоди або участі іранської влади.
Іранські чиновники публічно на листівки не реагували.
Підтримання чисельності військ?
Росія нарощує вербування іноземців, намагаючись утримати чисельність своїх військ на тлі зростання втрат в Україні, кажуть експерти.
Україна стверджує, що Москва завербувала щонайменше 18 000 іноземців із 128 країн. Крім того, за даними української розвідки, понад 11 000 північних корейців беруть участь у війні, відповідно до угоди між Москвою й Пхеньяном.
Росія використовує шантаж, підкуп і обман, щоб набирати людей у Кубі, Сирії, Йорданії, Непалі, Індії, Кенії та Центральній Азії, кажуть експерти.
Зростання вербування іноземців свідчить про небажання Росії оголошувати нову мобілізацію після хаотичного призову у вересні 2022 року, який спричинив масову втечу росіян. За оцінками Заходу, російська армія втратила понад мільйон убитими й пораненими від початку вторгнення в Україну в лютому 2022-го.
Іран виглядає очевидним джерелом для вербування. В країні з населенням 88 млн зростає безробіття та бідність через економіку, підірвану санкціями США.
Іран і Росія, попри недовіру та складну історію, також поглибили відносини впродовж останніх років. Ісламська Республіка надала Росії дрони, які Москва використала в Україні.
Іран заперечує усі звинувачення, що продає Росії з початку повномасштабної війни в Україні свої ударні дрони. Однак Тегеран визнав, що до 24 лютого 2022 року продавав їх Росії.
В Ірані живуть мільйони афганських біженців і мігрантів, і російські вербувальники, ймовірно, націлюються на цю маргіналізовану спільноту.
Колишні афганські військові, включно з підготовленим США елітним командуванням, раніше заявляли, що розглядають участь у війні в Україні як найманці.
Троє екскомандирів афганської армії повідомили Associated Press у 2022 році, що Росія прагнула створити «іноземний легіон» і пропонувала зарплати близько 1 500 доларів.
«Україна сама на себе напала». Кого і за що ЄС додав до підсанкційних «чорних списків»
10 грудня посли ЄС схвалили подальші санкції проти Росії, поповнивши свій розлогий «чорний список» кількома особами та організаціями. Нові заходи є відповіддю на продовження Росіє повномасштабної агресії проти України, що вже тримає майже чотири роки.
Хоч це й не масштабний санкційний пакет із секторальними обмежувальними заходами проти Москви, як ті, що ухвалювалися раніше, але тут санкції прямо направлені проти п’ятьох осіб, причетних до глобального нафтового бізнесу.
ЄС тим самим намагається завдати удару Росії, яка торгує нафтою нижче запровадженої G7 межі ціни. Межа наразі становить 47,6 долара за барель.
Згідно з документом, з яким ознайомилося Радіо Свобода, до «чорного списку» ЄС внесли азербайджанського бізнесмена Талата Сафарова і пакистанського бізнесмена Муртазу Алі Лакхані.
Сафаров є гендиректором 2Rivers Group – нафтотрейдерської групи з ОАЕ, яка, за даними Брюсселя, активно постачає й експортує російську нафту, зокрема, від державного енергетичного гіганта «Роснефть», приховуючи її фактичне походження.
Алі Лакхані визнали тим, хто контролює «судна, які перевозять сиру нафту або нафтопродукти, що походять з Росії або експортуються з Росії, застосовуючи нерегулярні та високоризиковані судноплавні практики». Такі практики включають використання суден без належного страхування та вимкнення морських трекерів під час руху.
Тіньовий флот
Посли країн Європейського Союзу також додали до санкційних списків дев’ять фізичних та юридичних осіб, які сприяють діяльності «тіньового флоту»
Також мішенню розширених санкцій ЄС є троє російських громадян і чотири компанії.
Дві з цих фірм базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах і, як вважається, нещодавно були причетні до транспортування російської нафти.
В'єтнамська й російська компанії також потрапили до списку за володіння або управління танкерами, що є частиною російського тіньового флоту.
12 грудня Брюссель окремо планує включити до підсанкційного переліку 43 судна, які вважаються частиною фактичного Тіньовим флотом називають танкери, які Росія використовує для обходу санкцій проти її нафтової індустрії, запроваджені після повномасштабного вторгнення до України 2022 року.. Їх наявність у списку, де вже є понад 500 суден, означає, що існує заборона на будь-яке обслуговування цих суден у всіх портах Європейського Союзу.
Дезінформують і дестабілізують
Посли ЄС також погодилися переслідувати людей, які, на їхню думку, здійснюють дестабілізуючу діяльність від імені Росії по всьому світу.
Оновлений список включає зокрема Джона Марка Дугана, який має подвійне американо-російське громадянство. Цей, колишній заступник шерифа з Флориди, майже десять років тому оселився у Росії.
Його звинувачують в участі у прокремлівських цифрових інформаційних операціях з метою «впливати на вибори, дискредитувати політичних діячів і маніпулювати суспільним дискурсом у західних країнах».
Трохи більше інформації: у 2024 році видання видання The Washington Post писало, що згідно з документами розвідки, які є в доступі у журналістів, Джон Марк Дуган отримував фінансування від одного з вищих офіцерів підрозділу російського ГРУ 29155. Стверджується, що Дуган створив безліч фейкових новинних сайтів. З вересня 2023 року пости, статті та відео, створені Дуганом, зібрали 64 мільйони переглядів. «Порівняно з іншими російськими кампаніями з дезінформації, у Дугана є чітке розуміння того, що знайде відгук у західної аудиторії», – наголошує Маккензі Садегі, спеціалістка компанії «NewsGuard», що відстежує фейки в інтернеті. За даними WP, колишнього американського морського піхотинця та поліцейського направляють особисто та спонсорують ідеолог «русского мира» і війни проти України та Заходу в цілому Олександр Дугін та директор «Центру політичної експертизи» Валерій Коровін, заступником якого є офіцер ГРУ Юрій Хорошевський. Сам Дуган у розмові з журналістами це заперечив, сказавши, що «Захід бреше про все».
До списку також внесли колишнього полковника швейцарської армії Жака Бо за те, що він «виступає рупором проросійської пропаганди та поширює теорії змови, наприклад звинувачуючи Україну в інсценуванні власного вторгнення, щоб приєднатися до НАТО».
За подібні дії до підсанкційних «чорних списків» Євросоюзу потрапив і колишній французький військовий Ксав’є Моро.
Росіяни Дмитро Суслов, Федір Лук'янов та Андрій Сушенцов, яких описують як аналітиків із зовнішньої політики з тісними зв’язками з дискусійним клубом «Валдай» та звинувачують у поширенні пов’язаної з Кремлем дезінформації, тепер теж у підсанкційному переліку ЄС.
До списку внесли й низку представників Головного управління розвідки Росії (ГРУ), на яких покладають відповідальність за різні кібератаки останніх років як проти України, так і проти держав-членів ЄС.
Путін і крипта. Як Росія виводить мільярди доларів з-під санкцій і будує окрему фінансову систему (розслідування)
Ерніст Нурматов
Ви можете прослухати цей текст, ми озвучили його за допомогою штучного інтелекту:
Як пов’язані між собою стейблкоїн із Киргизстану, молдовський магнат-утікач і намагання Росії обійти західні санкції та побудувати абсолютно нову відокремлену від Заходу фінансову систему?
Про це у розслідуванні Радіо Свобода.
Президент Росії Володимир Путін дав підказку, як можна розгадати цю загадку на початку вересня, під час віртуальної церемонії перерізання стрічки з нагоди відкриття нового відділення компанії з надання фінансових послуг у тихоокеанському портовому місті Владивосток.
Це не той тип заходу, який зазвичай відвідує Путін. Нещодавно спущені на воду лінкори? Так. Церемонії нагородження медалями у Кремлі? Так. Відкриття відділень якоїсь фінансової установи? Ні. Навіть важко пригадати, коли таке було.
Але ТОВ «A7» (далі по тексту А7) не є просто звичайною фірмою, що надає фінансові послуги.
Серед її топменеджерів – молдовський олігарх-утікач Ілан Шор. Він причетний до «крадіжки століття»: скандалу довкола більш ніж мільярда доларів,На початку 2010-х років низка загадкових транзакцій із трьох молдовських банків на офшорні компанії застала регуляторів зненацька, що призвело до екстреної фінансової підтримки центрального банку країни. Загалом зникло понад 1 мільярд доларів – приблизно одна восьма ВВП Молдови. Цей кейс називають «крадіжкою століття». У 2017 році молдовський суд визнав Ілана Шора організатором цієї крадіжки. Він утік до Ізраїлю, де давно мав громадянство, а згодом переїхав до Москви. Кремль просував його кандидатуру на нещодавніх парламентських виборах у Молдові.
.
Співвиконавчий директор A7 очолює восьмий за величиною банк Росії, що тісно пов’язаний із російським військово-промисловим комплексом (ВПК), і, як з’ясувалося, є сином колишнього російського прем’єра та директора розвідки.
Під час відеозв’язку вони похвалилися Путіну тим, скільки грошей їхня компанія обробила за 11 місяців від моменту створення A7: понад 7 трильйонів рублів (12,4 мільярда доларів).
«Це шалено. Масштаб справді значущий»
Якщо це правда, то йдеться про величезні кошти: за одним із розрахунків, це становить до 12% зовнішньої торгівлі всіх російських компаній разом узятих.
І це ще без урахування криптовалюти, яку A7 запустила у січні.
Монета, що називається A7A5 – перший у світі прив’язаний до рубля стейблкоїн, зафіксувала:
- 41,2 мільярда доларів США загальних переказів станом на липень;
- у серпні ця сума зросла до 51,2 мільярда доларів;
- станом на листопад стало відомо про близько 79 мільярдів доларів обігу з моменту запуску A7A5.
Це дані Chainanalysis – нью-йоркської компанії, що провела масштабне дослідження A7.
Це феноменальна сума грошей. Це колосально для організації, якої рік тому взагалі не існувалоЕліс Томас
«Це феноменальна сума грошей. Це колосально для організації, якої рік тому взагалі не існувало», – сказала Еліс Томас, австралійська дослідниця та авторка кількох звітів лондонської неурядової організації Центр інформаційної стійкості, що зосереджується на порушеннях прав людини та воєнних злочинах.
«Це шалено. Масштаб справді значущий», – каже Томас.
«Особиста участь Путіна у відкритті їхнього офісу у Владивостоці, що мене також шокувало, так це те, що він був готовий особисто пов'язати своє обличчя з відкриттям A7», – сказала вона в інтерв’ю.
Маючи зв’язок від Молдови до блискучих хмарочосів московської «Федерації» і далі до Киргизстану, чиї лідери прагнуть зробити цю маленьку країну Центральної Азії центром криптоінновацій, A7A5, за словами західних і молдовських посадовців, є ключовим елементом зусиль Кремля з пом’якшення дії західних санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році.
Токен A7A5… є унікальним інструментом для обходу санкційЕндрю Фірман
«Токен A7A5… є унікальним інструментом для обходу санкцій», – сказав Ендрю Фірман, керівник напряму національної безпеки в Chainanalysis.
Але йдеться не лише про ухилення від санкцій. За словами експертів, ширша мета Кремля – побудувати паралельну фінансову систему поза межами існуючих мереж, де домінують західні банки та долар США.
«Це серйозна справа через те, ким є Ілан Шор, і через те, що це створено..., щоб працювати поза досяжністю та впливом традиційної фінансової системи, прив’язаної до долара США», – сказала Керол Гаус, яка працювала радницею Ради нацбезпеки Білого дому з питань кібербезпеки.
«Дико бачити таку підтримку безпосередньо з боку уряду, але це й не дивно, враховуючи їхню мету – компенсувати вплив санкцій», – додає Гаус.
На Заході ці зусилля все ж таки не залишилися непоміченими.
23 жовтня Європейський Союз оголосив санкції проти A7A5, A7 та пов’язаних із ними компаній, назвавши цю криптовалюту «помітним інструментом для фінансування діяльності, що підтримує агресивну війну Росії».
Ані A7, ані A7A5 не відповіли на листи Радіо Свобода із проханням про коментар. Шор також не відреагував на запит про інтерв’ю.
Центральноазійська «мекка» для крипти
Щонайменше з 2021 року уряд у Бішкеку намагається перетворити Киргизстан на криптовалютний хаб, прагнучи залучити інвесторів, майнерів і біржі. Станом на 2025 рік там зареєстрували щонайменше 13 криптобірж, і влада уже заклала основу для національної криптовалюти під назвою USDKG.
Корпоративні реєстраційні документи, отримані Радіо Свобода у Міністерстві юстиції Киргизстану, показують, що емітентом стейблкоїна A7A5 є киргизька компанія Old Vector, яку вперше зареєстрували у грудні 2024 року. Документи також свідчать, що компанія, яка надає цей токен Old Vector, – це A7-Kyrgyzstan LLC.
У період з січня до липня зареєстрованим офісом Old Vector був невеликий, напівзруйнований будинок, оточений новішими, більш престижними будівлями та приватними помешканнями.
У липні, коли журналісти Радіо Свобода відвідали цей будинок, що стоїть осторонь ґрунтової дороги за іржавим синім металевим парканом і бетонними блоками, двоє хлопчиків, які відчинили двері, сказали, що нічого не знають про жодну компанію, зареєстровану за цією адресою. Сусід з будинку поруч також повідомив, що компанії з такою назвою тут ніколи не було.
Приблизно через місяць корпоративна штаб-квартира Old Vector переїхала за іншою адресою на околиці Бішкека – до багатоповерхової будівлі під назвою South Park, що складається переважно з квартир.
За даними документів Міністерства юстиції, отриманих Радіо Свобода, сама A7 зареєструвала в Бішкеку низку взаємопов’язаних компаній.
A7-Kyrgyzstan, зареєстрована 17 січня, розміщується на верхніх поверхах комплексу, який раніше був великим торговельним центром. Журналісти Радіо Свобода намагалися потрапити на поверх, де, за повідомленнями, розташовані офіси, але охоронці заблокували їм вхід.
Ще одна пов’язана з Шором структура під назвою «Євразія» також зареєструвала торговельні марки для кількох подібно названих компаній у Бішкеку. Створена в Москві як некомерційна організація, «Євразія» була причетна до низки дій, спрямованих на дестабілізацію виборів у Молдові. Європейський Союз запровадив санкції проти «Євразії» у жовтні 2024 року.
Хоча A7A5 був запущений у січні, публічні торги ним не розпочиналися до лютого, коли він з’явився на московській криптовалютній біржі Garantex.
Garantex багато років привертала увагу західних правоохоронних органів, які стверджували, що вона слугувала каналом для коштів, використаних у відмиванні грошей, атаках із застосуванням програм-вимагачів, комп’ютерному зламі та порушеннях санкцій. Біржа була популярною, зокрема, тому, що дозволяла легко обмінювати криптовалюти на більш відомі стейблкоїни, як-от USDT, прив’язаний до долара, що спрощувало виведення коштів у менш волатильні валюти.
У 2022 році Міністерство фінансів США запровадило фінансові санкції проти Garantex. Але лише через три роки біржа припинила свою діяльність після того, як велике журі присяжних США висунуло звинувачення двом основним операторам Garantex у відмиванні грошей. Американська влада конфіскувала кілька вебсайтів Garantex. Німецькі та фінські агентства конфіскували сервери, на яких розміщувалися операції Garantex. Секретна служба США також конфіскувала понад 26 мільйонів доларів у криптовалютах, які, за словами офіційних осіб, використовувалися для відмивання грошей.
Упродовж тижнів безпосередньо до та після вилучення у березні 2025 року, за словами аналітиків, мільярди монет A7A5 були переміщені з Garantex на нову біржу під назвою Grinex, яку вперше зареєстрували в Киргизстані у грудні попереднього року. Нині переважна більшість транзакцій A7A5 здійснюється на Grinex та меншій біржі під назвою Meer.kg.
Зв’язок між Grinex і A7 залишається незрозумілим. Киргиз, зазначений у документах Міністерства юстиції як засновник Grinex, відмовився коментувати Радіо Свобода, чи пов’язана його компанія з криптовалютною біржею з такою самою назвою.
Однак американські фінансові слідчі стверджують, що Grinex була створена спеціально для того, щоб допомогти трейдерам, чиї кошти були заморожені після закриття Garantex, повернути свої гроші – за допомогою A7A5.
Перетягування каната в Кишиневі
Молдова роками перебуває в центрі боротьби за вплив між Європою та Росією.
Обрання у 2020 році Маї Санду, економістки із західною освітою та досвідом роботи у Світовому банку, змістило баланс на користь Заходу. Шор прагне похитнути його назад у бік Росії.
У 2014 році Молдову сколихнуло масштабне банківське шахрайство, унаслідок якого з країни було виведено понад 1 мільярд доларів – майже одну восьму її валового внутрішнього продукту (ВВП). Влада звинуватила Шора в тому, що він був організатором «крадіжки століття», і він утік з країни у 2019 році, проводячи час між Ізраїлем та згодом Москвою. У 2023 році суд у Кишиневі засудив його заочно до 15 років ув’язнення; його однойменну політичну партію заборонили.
Молдовські та західні чиновники стверджують, що протягом принаймні трьох виборчих кампаній Шор неодноразово намагався купувати голоси, поширювати дезінформацію, навіть вербував та тренував молодих молдован для розпалювання заворушень і провокування поліції. Серед схем, які, за словами чиновників, вони розкрили, були грошові перекази молдованам за допомогою банківських карток, випущених «Промсвязьбанком», державним російським банком, з яким Шор співпрацював.
«Шор працював із «російськими особами для створення політичного альянсу з метою контролю над парламентом Молдови, який потім підтримував би низку законодавчих актів в інтересах Російської Федерації», – заявило Міністерство фінансів США в жовтні 2022 року, коли проти нього вперше запровадили санкції.
Напередодні минулорічних президентських виборів молдовська влада звинуватила Шора в організації схеми, за якою понад 15 мільйонів доларів були переведені з російських банків на рахунки понад 130 тисяч громадян Молдови.
Схема передбачала надсилання попередньо поповнених банківських карток із використанням російської платіжної системи «Мир» людям, які могли поїхати до сепаратистського регіону Молдови Придністров’я, яке офіційно є частиною Молдови, функціонує в умовах правової «сірої зони» та має тісні економічні зв'язки з Москвою для зняття готівки.
Московська некомерційна група Шора «Євразія» також вербувала сотні молодих молдован для участі в аутрич-програмі, пропонуючи безкоштовні поїздки до Росії, вишукані обіди та можливість отримати гранти на мільйони рублів.
Прем’єр-міністр Молдови пізніше заявив, що російські агенти загалом витратили майже 220 мільйонів доларів, намагаючись вплинути на вибори 2024 року, які Санду виграла, отримавши близько 55 відсотків голосів. Паралельний референдум щодо вступу Молдови до ЄС також пройшов, але з набагато меншим відривом, ніж очікувалося.
За кілька днів до парламентських виборів у вересні молдовська влада повідомила, що викрила чергову дестабілізаційну кампанію. Вони провели обшуки у десятках локацій по всій країні та заарештували понад 70 людей. Деякі із затриманих, за даними слідства, нібито їздили до таборів у Боснії та Сербії для проходження підготовки з метою провокування та протистояння поліції. Ця кампанія, за словами молдовської влади, використовувала «мережу групи Шора та зовнішні ресурси».
Ухилення від санкцій – це зараз головна граЕліс Томас
«Ухилення від санкцій і [молдовське] політичне втручання, як на мене, не є безпосередньо пов’язаними, – сказала Томас. – Думаю, ухилення від санкцій – це зараз головна гра. Водночас очевидно, що Шор має значні особисті інтереси в Молдові й, імовірно, дуже переймається нею на особистому рівні».
«Те, що робить Шор, – це не лише молдовська проблема, – сказав один молдовський чиновник, який погодився говорити на умовах анонімності. – Він надає Росії послугу – допомагає обходити санкції – і заробляє на цьому».
«Промсвязьбанк» не відповів на повідомлення з проханням прокоментувати ситуацію.
«Інфраструктура, стійка до будь-якого зовнішнього впливу»
Починаючи приблизно з 2022 року, велика частина банківської системи Росії була ізольована від західних фінансових мереж у відповідь на війну проти України. Банківський сектор був відключений від SWIFT – системи обміну фінансовими повідомленнями, яка є критично важливою для глобальних банківських операцій; Visa та Mastercard припинили обслуговування Росії у своїх платіжних системах, а західні банки заморозили рахунки російського уряду.
У результаті російська влада намагається вибудувати паралельну фінансову систему. Інші країни, зокрема Китай, Бразилія, Індія та інші великі економіки, висловили підтримку цим зусиллям.
A7A5 належить до того, що у світі криптовалют називають стейблкоїном – віртуальною валютою, прив’язаною до реальної валюти, як-от долар США або євро. Як випливає з назви, ці валюти вважають більш стабільними, ніж нестейблкоїни, вартість яких може різко коливатися. Bitcoin та Ethereum – дві найпопулярніші криптовалюти – є нестейблкоїнами.
Розробка токена A7A5 виглядає логічним наступним кроком у зусиллях Росії створити альтернативні платіжні системи для обходу санкційЕндрю Фірман
«Розробка токена A7A5 виглядає логічним наступним кроком у зусиллях Росії створити альтернативні платіжні системи для обходу санкцій», – сказав Фірман.
Поки Путін спостерігав за подією 4 вересня у Владивостоці, Шор виглядав нервовим, переминаючись із ноги на ногу, коли описував цілі «фінансового хабу» під назвою Далекосхідний міжнародний фінансово-розрахунковий центр.
«Станом на сьогодні, за 10 місяців роботи, ми провели операцій більш ніж на 7,5 трильйонів рублів, – сказав він. – Сьогодні, зважаючи на те, що понад 50 відсотків усіх наших розрахунків здійснюється з азійськими країнами, ми вирішили відкрити тут фінансовий хаб».
Поруч із Шором стояв його співкерівник: Петро Фрадков, який очолює московський «Промсвязьбанк» з 2018 року. Його батько – Михайло Фрадков – був прем’єр-міністром Росії у 2004–2007 роках, а після цього дев’ять років керував Службою зовнішньої розвідки.
«Промсвязьбанк», відомий як ПСБ, був націоналізований російським урядом того ж року на тлі банківської кризи та переорієнтований на обслуговування зростаючого військово-промислового сектора. У 2022 році ПСБ опинився під санкціями Міністерства фінансів США, як і Петро Фрадков.
«Промсвязьбанк» володіє 49 відсотками компанії A7. Рублі, до яких прив’язана монета A7A5 і які роблять її стейблкоїном, – це депозити, що зберігаються в цьому банку.
Компанія А7 розташована у нових сучасних хмарочосах московського комплексу «Федерація» – у тому самому місці, де була зареєстрована Garantex, а також кілька компаній, які, за твердженнями, пов’язані з сумнозвісними схемами програм-вимагачів.
A7 також намагається стати «офлайн-компанією», відкриваючи відділення, де клієнти можуть робити депозити, знімати готівку, торгувати криптовалютами та здійснювати транскордонні платежі. Окрім Москви та Владивостока, компанія заявляє, що відкриває філії у містах за кордоном, як-от Хараре (Зімбабве) та Лагос (Нігерія).
У липні A7 оголосила, що клієнти ПСБ зможуть купувати токени A7A5 за допомогою банківських карток ПСБ.
Того ж місяця Європейський Союз уперше наклав санкції на A7, заявивши, що компанія була «пов’язана зі спробами вплинути на президентські вибори та конституційний референдум 2024 року щодо вступу до ЄС».
Приблизно в той самий час кількість токенів A7A5 в обігу зросла більш ніж на 240 відсотків, за даними аналітичної компанії Elliptic, – із понад 1 мільярдом доларів щоденних переказів у A7A5.
Згідно з корпоративними маркетинговими документами, оприлюдненими онлайн і проаналізованими Центром інформаційної стійкості, китайські компанії та фізичні особи наразі є найбільшими користувачами платформи платежів A7.
Західні регулятори ледве встигають реагувати.
У середині серпня – приблизно за три тижні до появи Шора та Фрадкова на відеоконференції з Путіним – влада США та Великої Британії запровадила санкції проти A7 та понад пів десятка пов’язаних із нею компаній, включно з Grinex та Old Vector.
Втім, уже за місяць загальна ринкова капіталізація A7A5 – тобто вартість усіх монет в обігу – зросла майже на 250 відсотків, зробивши її найбільшим стейблкоїном, не прив’язаним до долара США.
«Ми вже довели, що національна цифрова валюта може бути не лише альтернативою долару, але й рушієм глобальних змін», – заявив A7A5 у тріумфальному дописі в Telegram.
Європейський Союз відреагував 23 жовтня новими санкціями, спрямованими проти криптоактивів, пов’язаних із Росією, і другою хвилею санкцій проти A7.
У Telegram A7A5 висміяла це оголошення.
«Що це змінить? Нічого! – заявила компанія. – Тому що від самого початку ми будували інфраструктуру, стійку до будь-яких зовнішніх впливів та обмежень».
Удари по Росії паралізували експорт казахської нафти
Удар дронів по терміналу біля чорноморського узбережжя Росії спричинив дипломатичну суперечку між Україною та Казахстаном, оголив залежність центральноазійської країни від єдиного нафтопроводу для експорту та, ймовірно, загрожує постачанню бензину до Європи.
28 листопада морські дрони вдарили по великій плавучій круглій конструкції за п'ять кілометрів від берега поблизу порту Новоросійськ, де базується Чорноморський флот РФ.
Об’єктом був Single Point Mooring (SPM) – одноточковий швартовий пристрій для перекачування нафти на танкери. У Новоросійську є три такі пристрої. Один комплекс уже був на ремонті. Удар, схоже, мав руйнівний ефект для спроможності порту завантажувати нафту.
Тепер робота скоротиться фактично до третини звичного рівняВлад Педдек
Заванатаження нафти не зупинилося, як повідомили згодом Каспійський трубопровідний консорціум та американська нафтова компанія Chevron, але скоротилося.
«Пропускна здатність кожного причалу – 800 тисяч барелів на день. Тепер робота скоротиться фактично до третини звичного рівня», – сказав Радіо Свобода Влад Педдек, аналітик компанії з прогнозування Nightingale Intelligence.
Для Росії це погана новина – звідси вона експортує нафту з північнокавказьких родовищ. Але для Казахстану це набагато гірше: 80% своєї нафти він експортує через єдиний трубопровід до Новоросійська.
«Казахстан опинився в ситуації, коли він збудував свій головний експортний маршрут через одну країну – Росію», – каже казахстанський політичний аналітик Дімаш Алжанов.
У коментарі для Казахської служби Радіо Свобода він назвав країну «заручником» політичних рішень, ухвалених «багато років тому».
Стратегічна вразливість
Оператор трубопроводу – Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) – не відповів на запит Радіо Свобода щодо удару, який компанія назвала «умисним терористичним актом».
За словами Сергія Вакуленка, старшого експерта Центру Карнегі «Росія-Євразія», продаж нафти за кордон забезпечує приблизно 40% усього експорту Казахстану.
Казахстан офіційно висловив протест до України, назвавши удар «третім актом агресії проти суто цивільного об’єкта». Раніше цього року дрон пошкодив насосну станцію КТК у Краснодарському краї РФ, а пізніше – офіс компанії в Новоросійську.
Україна відповіла різко, заявивши, що її Сили оборони «системно послаблюють військово-промисловий потенціал агресора», Київ відзначив «відсутність попередніх заяв казахської сторони, які б засуджували російські удари по цивільних в Україні».
Поки дипломатична напруга росте, Казахстан отримав серйозну проблему.
«Два нові швартові пристрої майже готові в Дубаї, не можуть встановити швидко: доставка, монтаж і введення в експлуатацію займуть кілька місяців. Після останніх пошкоджень всі три комплекси не працюватимуть до літа–осені 2026 року», – сказав Педдек.
«Сучасний одноточковий швартовий пристрій коштує $80–120 млн, тож заміна й незаплановані роботи стануть вагомим фінансовим тягарем», – додав він. І навіть після ремонту Україна теоретично може завдати удару знову.
Залежність Казахстану від європейських ринків – лише половина картини.
Небажані наслідки
Казахстан – третій найбільший постачальник нафтопродуктів до ЄС після США і НорвегіїДжо Вебстер
Джо Вебстер, старший експерт «Атлантичної ради», сказав Радіо Свобода, що казахстанська суміш є «легкою та малосірчистою» – ідеальною для виробництва бензину.
«Казахстан – третій найбільший постачальник нафтопродуктів до ЄС після США і Норвегії. Приблизно кожен дев’ятий барель імпорту нафтопродуктів у ЄС походить із Казахстану», – пояснив він.
Інакше кажучи, втрата казахської нафти погіршує проблему Європи із заміщенням російських поставок, які вона різко скоротила через вторгнення РФ в Україну у 2022 році.
«Щиро кажучи, я переймаюся, що перебої можуть вдарити по Європі. Можливо, навіть сильніше, ніж по Росії. І варто запитати, чи ці удари стратегічно оптимальні», – додав Вебстер.
Сергій Вакуленко також попередив про неочікувані побічні ефекти.
Перебої можуть вдарити по Європі. Можливо, навіть сильніше, ніж по РосіїДжо Вебстер
Хоч удари по КТК зменшують російський експорт, виведення казахської нафти з ринку може означати, що Індія, Китай і Туреччина будуть готові купувати російську нафту дорожче, ніж нині.
Важливий і західний бізнес: у Казахстані працюють Chevron, ExxonMobil, Shell та інші. Chevron володіє 15% частки в самому КТК. Для Казахстану одним з небагатьох шансів утримати експорт через КТК може стати тиск західних країн на Київ, щоб стримувати подальші удари.
Мало інших варіантів
Вразливість Казахстану знову актуалізувала питання диверсифікації маршрутів експорту.
Другий за величиною маршрут – танкерами через Каспій до Баку, звідки трубопровід Баку–Тбілісі–Джейхан веде через Грузію до турецького середземноморського порту Джейхан. У 2024 році цим маршрутом прокачали 1,5 млн тонн нафти. Але через КТК проходить 63 млн тонн – у понад 40 разів більше.
Масштабування обмежують кількість танкерів на Каспії та пропускна здатність самого BTC. Плюс це значно дорожче.
Казахстан також експортує частину нафти до Європи через трубопровід «Дружба», який проходить Росією та Білоруссю. Його також неодноразово атакували українські дрони.
Чи може Казахстан розвернутися на схід?
За даними Світового банку за 2023 рік, Казахстан експортував нафти до Китаю на $3,81 млрд, тоді як до Європи – на $23,6 млрд.
Але зробити стратегічний поворот до Китаю непросто.
«Не думаю, що попит у Сіньцзяні, на заході Китаю, зможе поглинути такі обсяги», – каже Вебстер.
Будівництво трубопроводу до густонаселеного східного узбережжя Китаю, додав він, було би надзвичайно дорогим: «Не бачу причин, чому китайські нафтові компанії взагалі хотіли б цього. Тому ймовірність того, що Казахстан переорієнтує нафту з Європи до Китаю, дуже низька».
Якщо Україна відхилить неприйнятну угоду? Топдипломатка Латвії розповіла про очікування союзників
Нещодавні переговори США в Москві, вірогідно, призвели до обмеженого прогресу : в НАТО переконані, що Кремль не зацікавлений у реальному мирі й реагуватиме лише на посилений тиск та санкції.
На зустрічі в Брюсселі союзники обговорили три ключові напрями: виконання рішень Гаазького саміту, подальшу підтримку України та стратегію стримування й послаблення РФ.
Європа й надалі каже: повністю підтримує Україну та її право самостійно визначати умови миру. Україні, зауважує, потрібні сильні ЗСУ, гарантії від союзників і інтеграція з НАТО та ЄС.
- Чого очікувати від мирного процесу, зважаючи на непоступливість Москви?
- До яких поступок зі свого боку готова Європа?
- А яких очікує від України?
Після зустрічі глав МЗС країн НАТО в штаб-квартирі альянсу Радіо Свобода поговорило про це з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже, яка до свого призначення на цю посаду в 2020-2023 роках відповідала за публічну дипломатію в альянсі.
– Нещодавні переговори, проведені делегацією США в Москві щодо припинення війни в Україні, здається, не принесли значного прогресу, враховуючи заяви , які миПізно ввечері 2 грудня в Москві завершилися переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Після цієї розмови помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».Згодом президент Росії Володимир Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України. Путін зазначив, що під час зустрічі довелося «пройтися по кожному пункту» мирної ініціативи. Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков говорив, що предметно пункти не обговорювалися, а йшлося швидше про загальну концепцію.Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вказав на «позитивне значення для мирного процесу» переговорів в Москві. За його словами, представники США запросили українську делегацію «для продовження розмов до Америки найближчим часом».
В Офісі президента підтвердили, що 4 грудня відбудеться візит до Флориди українських переговорників – секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова і начальника Генштабу Андрія Гнатова. Як повідомив у фейсбуці радник Офісу президента і член делегації Олександр Бевз, метою візиту є отримання інформації про результати поїздки спецпосланця президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви, а також фідбеку після обговорення цього візиту з президентом США Дональдом Трампом і його командою. За його словами, після цього президент України Володимир Зеленський визначить подальші кроки та дасть доручення переговорній групі. Бевз додав, що ключові проблемні політичні питання залишаться для обговорення лідерів України і США, Україна готова до зустрічей на найвищому рівні.. Ви вважаєте, нинішній дипломатичний процес зайшов у глухий кут?
– Гадаю, ми всі – США, Україна, європейські союзники – були реалістами. Судячи з заяв керівництва Росії, воно не зацікавлене в мирі. Воно не зацікавлене в пошуку рішення, яке було би прийнятним для України чи інших. І це реальність.
Потрібен більший тиск і більше санкцій проти російської економіки
Не знаю, що має статися, щоб м'ясник у Кремлі справді поставився серйозно (до переговорного процесу – ред.).
На нашу думку, потрібен більший тиск і більше санкцій проти російської економіки. Повинно бути дуже чітке розуміння того, що ні союзники, ні Україна не здаються, і потрібно просто тиснути на Росію, щоб вона серйозно поставилася до миру.
– Чи бачите потенціал і – що важливіше – готовність союзників чинити більший тиск на Кремль?
– Так, так і ще раз так.
– Що ви почули від ваших американських партнерів тут, за зачиненими дверима, про нинішній стан переговорів?
– Ми не обговорювали переговори. Фактично йшлося про НАТО, яке визначило Росію як довгострокову, найбільш стійку загрозу, що означає – нам потрібно рухатися трьома напрямами дуже практичним способом.
Нам потрібно реалізувати рішення Гаазького саміту, що означає п’ять відсотків на оборонні видатки. Реалізувати оборонні плани, мати спроможності, військову індустрію – справді мати цю силу, тому що Росію стримує лише вона.
По-друге, маємо продовжувати підтримувати Україну. Сьогодні (3 грудня 2025 року – ред.) були оголошені мільярди у вигляді внесків у межах ініціативи PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України – ред.) – це закупівля американської зброї, але також розвитку можливостей України для самозахисту.
Наприклад, наш кабінет уже протягом останніх кількох місяців ухвалив чимало рішень не лише щодо PURL, але й щодо двосторонньої допомоги та підтримки енергетичної інфраструктури, щодо озброєнь тощо. Отже, було багато практичних рішень щодо підтримки України.
І третє, найважливіше – це справді мати всеосяжну стратегію стримування Росії та її послаблення, щоб гарантувати її нездатність успішно діяти на полі бою, – тобто послаблення військового потенціалу Росії.
– Американські ЗМІ нещодавно повідомили про три «червоні лінії», які Кремль має щодо України. Серед них – міжнародне визнання захопленої української території. Чи розглядаєте можливість, що Латвія може їх визнати?
– Не уявляю такий сценарій можливим.
– Яку роль Європа зараз відіграє в переговорному процесі?
– Європа підтримує Україну. Україна тримається міцно. Це демократична країна, яка хоче зберегти свій суверенітет. Я була в Києві й провела там два з половиною дні минулого тижня, спілкуючись з усіма – від президента Зеленського до солдатів на фронті.
Україна – сильна держава. Вона має власну волю. Українська самостійність у будь-яких рішеннях, у будь-яких мирних процесах чи чомусь іще є ключовою. Але Україна також не готова капітулювати.
Україна знає свої межі, свої червоні лінії, і Україна знає, чого вона може досягти
Тож це рішення України. Європа й надалі стоятиме на боці України.
– Ви вважаєте, що Україні не слід погоджуватися на погану угоду?
– Ні-ні, я не кажу, що Україні слід робити чи не робити. Україна знає свої межі, свої червоні лінії, і Україна знає, чого вона може досягти.
– Наскільки серйозною є загроза з боку Росії для НАТО? Чуємо різні думки: деякі союзники вважають, що якщо Росія загрузла в Україні, то вона не може атакувати альянс, зокрема східний фланг, на якому розташована Латвія зокрема.
Інші союзники кажуть, що, зважаючи на те, що Росія стрімко нарощує свій військовий потенціал, загрозу слід сприймати дуже серйозно, особливо в країнах Балтії.
– Ми сприймаємо Росію серйозно. Це точно. Саме тому НАТО визнало Росію «найбільш значущою» довгостроковою загрозою для альянсу – як у короткостроковій перспективі, так і в більш віддаленому майбутньому. Ми сприймаємо це серйозно також на двосторонньому рівні.
Водночас ми всі хочемо миру. Ми всі хочемо миру для України, який гарантує її суверенітет і демократію, а також подальший ненапад Росії. Тобто – жодної агресії.
Якщо Україна скаже, що вона не готова до таких умов, ми підтримаємо Україну
Україна, звичайно, відіграє в цьому провідну роль. Ми, як європейці та союзники, будемо стояти поруч з Україною і підтримувати її. Але українська самостійність в ухваленні рішень надзвичайно важлива.
Тож ось де ми перебуваємо. Іми продовжимо підтримувати Україну та її рішення щодо миру, але також гарантувати, що якщо Україна скаже, що вона не готова до таких умов, ми підтримаємо Україну.
– Які гарантії безпеки мають бути розроблені для України, щоб справді запобігти подальшій потенційній агресії?
– Гадаю, тут є кілька складових.
По-перше, як я вже казала, це суверенне право України – ухвалювати рішення. Це важливо.
Необхідно забезпечити Україні можливість мати значні Збройні сили
Також необхідно забезпечити Україні можливість мати значні Збройні сили. Власні українські Сили оборони – адже Україна має найбільшу та найсильнішу армію в Європі, і збереження цієї спроможності відіграє надзвичайну роль.
А далі – резервні гарантії та підтримка від союзників є не менш важливими. Повна інтеграція та взаємосумісність із НАТО, підтримка з боку ЄС, перспектива членства в ЄС.
Ми також підтримуємо перспективу членства України в НАТО, тож політичний компонент також має велике значення.
Переговори про кінець війни Росії проти України. Який козир у ЄС?
Ви можете прослухати цей текст, ми озвучили його за допомогою штучного інтелекту:
Якщо й існує спосіб, завдяки якому посадовці ЄС вважають, що вони можуть отримати місце за столом переговорів щодо врегулювання війни в Україні, то це завдяки 176 мільярдам євро заморожених російських активів, які наразі зберігаються на території блоку. Це дає певний політичний і економічний важіль впливу.
Минулого місяця в ЄС усвідомили, що блок значною мірою обійшли, коли Сполучені Штати представили мирний план, який за кілька днів був скоригований після зустрічі американських та українських дипломатів у Женеві.
Чиновники ЄС, які спілкувалися з Радіо Свобода на умовах анонімності, кажуть, що їм вдалося вилучити деякі ідеї з оригінального тексту, що безпосередньо стосуються членства України в ЄС та НАТО.
Але Європа має козир в рукаві, що може забезпечити їй місце за столом переговорів: фінансування України.
Зобов'язавшись «покрити фінансові потреби України на 2026 та 2027 роки», очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно запропонувала державам-членам три варіанти надання Києву приблизно 140 мільярдів євро впродовж наступних двох років.
Оскільки Сполучені Штати не бажають виділяти нові кошти Україні, готовність ЄС активізуватися на четвертому році повномасштабного російського вторгнення стала вирішальною для Києва.
Перший варіант, викладений фон дер Ляєн у документі, полягає в тому, щоб окремі держави-члени надали Україні кошти.
Другий пропонує, щоб Єврокомісія залучила необхідні кошти на фінансових ринках.
Але саме третій варіант – репараційний кредит із використанням заморожених російських суверенних активів у ЄС – є найпопулярнішим, оскільки він не вдарить безпосередньо по кишенях платників податків ЄС.
Однак це не так просто.
По-перше, час для схвалення рішення спливає, а Бельгія, де більшість цих активів заморожено, все ще чинить опір цьому кроку. Також є Сполучені Штати, які у своїй початковій пропозиції висловили зацікавленість в отриманні значної частини коштів.
26 листопада фон дер Ляєн заявила Європарламенту, що вона «не бачить жодного сценарію, за якого європейські платники податків сплачуватимуть рахунки» за Україну, і що вона готова представити юридичний текст щодо репараційного кредиту.
У пошуках підтримки репараційної позики
За даними джерел Радіо Свобода, Єврокомісія наразі працює над одинадцятьма правовими актами щодо кредиту, і в столицях ЄС існує чимало розчарувань, оскільки вони ще не побачили конкретних деталей, як цей план працюватиме.
Посадовець Єврокомісії повідомив Радіо Свобода, що початкова ідея полягала в тому, щоб спочатку забезпечити політичну підтримку репараційного кредиту, коли лідери ЄС зберуться на саміті ЄС у Брюсселі 18 грудня. Деталі узгодили би на початку наступного року, щоб гроші почали надходити до Києва до другого кварталу 2026 року.
Існує також побоювання, що національні дипломати та юристи загрузнуть у деталях і зруйнують будь-які шанси на угоду, якщо правові акти будуть представлені зарано.
Бельгія, де розташована компанія фінансових ринків Euroclear з більшістю заморожених російських облігацій, хоче побачити належні гарантії від інших держав-членів ЄС, очікуючи дзеркальних правових заходів Москви. Вимога повернути 140 мільярдів євро – суму, що становить третину річного ВВП Бельгії – стала би катастрофою для країни.
У листі, адресованому фон дер Ляєн прем’єром Бельгії Бартом Де Вевером, він ще раз висловив своє занепокоєння. Документ потрапив у розпорядження Радіо Свобода.
«Хоча я повністю поділяю аргумент, що європейський платник податків не повинен бути єдиним, хто оплачує фінансову підтримку України, жорстока правова реальність полягає в тому, що жодного разу в історії іммобілізовані суверенні активи не були «перепрофільовані» під час війни», – написав він.
«Такі активи були предметом рішень під час післявоєнних врегулювань, зазвичай у контексті воєнних репарацій стороною, що програла».
Однак Єврокомісія досі вважає, що угоду можна укласти в грудні, якщо достатня кількість держав-членів ЄС надасть юридично обов'язкові гарантії для підтримки репараційного кредиту на основі їхнього валового національного доходу (ВНД). Це означає, що менші – і більш скептично налаштовані – країни, як-от Угорщина та Словаччина, можуть відмовитися від участі, оскільки їхня загальна частка ВНД в ЄС є мізерною.
Але інші – багатші та більші європейські країни – повинні долучитися, щоб розділити витрати. І Брюссель сподівається, що інші країни «Групи семи», що не входять до ЄС, також долучаться.
«Якщо Європейську раду попросять схвалити рішення щодо схеми репараційного кредиту на наступному засіданні, це буде можливо лише за умови, що всі висловлені вище занепокоєння будуть повністю враховані належним чином», – написав Де Вевер наприкінці свого листа до фон дер Ляєн.
«Це враховує повну гарантію, яку мають надати держави-члени, що дозволить Euroclear підтримувати ліквідність активів на їхню повну суму».
«Погляд зі США»
Але бельгійці – не єдина перешкода, яку потрібно подолати.
Є також «погляд зі США», як висловилися деякі посадовці ЄС.
У початковому 28-пунктовому мирному плані США зазначалося, що «100 мільярдів доларів заморожених російських активів будуть інвестовані в зусилля США щодо відновлення та інвестування в Україну» і що «США отримають 50 відсотків прибутку від цієї справи».
Це формулювання справді сколихнуло європейських політиків і дипломатів, надто з огляду на те, що гроші, які планували надати Україні у вигляді репараційного кредиту, значною мірою мали бути використані Києвом для купівлі зброї європейського виробництва.
Посадовці ЄС кажуть, що більшість елементів початкової пропозиції США були розмиті або повністю виключені, але вони визнають, що будь-який остаточний документ може суттєво змінитися, і вони не знайомі з останніми обговореннями щодо формулювань.
Хоча ЄС хотів би, щоб репараційний кредит був європейським проєктом, більшість дипломатів визнають, що важливо зберегти підтримку Вашингтона – і його задоволення. Це може означати відкритість до ідеї того, що Сполучені Штати отримають частину коштів або принаймні Україна використає ці кошти для купівлі американської зброї.
Однак важливо, щоб Брюссель також забезпечив подальший тиск Сполучених Штатів на Угорщину задля її згоди на продовження санкцій ЄС, включно з утриманням активів у замороженому стані. Це процес, який відбувається кожні шість місяців.
У липні, коли настав час поновлювати заходи, Угорщина, на відміну від попередніх разів, не погрожувала вето, і це було значною мірою пов'язано з тиском Америки. Брюссель сподівається, що Сполучені Штати відіграватимуть таку ж роль, коли санкції потрібно буде знову продовжити в січні 2026 року.
Віткофф їде до Москви. Витік розмов зчинив галас. Київ насторожений. План миру набуває форми?
Головний посланець Білого дому Віткофф їде до Росії вже вшосте. Україна побоюється плану США щодо досягнення миру, який надміру грає на користь Москви. Витік телефонної розмови свідчить, що американський посланець радив кремлівському чиновнику, як підсолодити меседж для Білого дому. Росія ще досі не завоювала весь Донбас, але на 46-му місяці повномасштабної війни, українські Сили оборони перебувають на межі можливостей.
Минуло багато подій за шість днів після того, як уперше просочився до преси підготовлений США проєкт мирного плану – не кажучи вже про обставини, за яких він був укладений.
28-пунктів струсонули мляві до того зусилля щодо припинення російської війни, яку Дональд Трамп«У мене буде врегулювання впродовж 24 годин… Я – єдиний кандидат, який може дати таку обіцянку», – заявив Дональд Трамп перед тисячами своїх прибічників в аеропорту Вейко, маючи на увазі війну Росії проти України. На дворі стояв по-техаськи спекотний березень 2023-го. Це був перший із передвиборчих виступів вдруге кандидата у президенти США від Республіканської партії – і один із перших випадків його схожої обіцянки. після свого вступу на посаду.
Ось що слід знати станом на 26 листопада, коли дипломати й переговорники з Вашингтона, Москви, Києва та інших європейських столиць сперечаються щодо деталей конкретного й суперечливого плану.
Головні камені спотикання
Після витоку американського плану, який потім передали президенту України, Зеленський направив керівника свого офісу та інших посадовців до Женеви на термінові переговори з представниками США, зокрема державним секретарем Марко Рубіо.
Повідомляється, що Зеленського поставили перед фактом: план повторював більшість жорстких позицій, яких Росія дотримувалася ще до вторгнення.
Втім, женевські переговори привели до «оновленої та уточненої» рамки – переробленого 19-пунктного плану – який забезпечив би «стійкий і справедливий мир», як заявили і Білий дім, і ЄС, і офіс Зеленського.
Однак слова Зеленського свідчили, що найгостріші питання можуть і далі лишатися на столі. Серед них – доля частини Донецької області, яку Кремль будь-що прагне захопити.
Москва неодноразово заявляла, що має контролювати всю Донецьку область – одна із п’яти українських областей, які Путін безпідставно називає російськими. Віддати агресору територію, яку українські війська великою ціною утримували, відбиваючи постійні російські атаки, була б величезною поступкою з боку Києва та мало б політичні наслідки для Зеленського.
Інші складнощі – наполягання Кремля, що Україна має назавжди відмовитися від вступу в НАТО, а також скоротити чисельність української армії.
Американський проєкт вимагав би від України «закріпити в конституції, що вона не вступить до НАТО», а від Альянсу – формалізувати обіцянку ніколи не приймати Україну.
Такий підхід може бути неприйнятним для України, яка прагне свободи вибору своїх геополітичних партнерів – і нині має курс на НАТО закріплений у конституції.
Україна також хоче мати можливість захищатися від будь-якого потенційного майбутнього нападу Росії.
На попередніх переговорах Росія вимагала, щоб чисельність української армії не перевищувала 100 000 військових. Початковий американський проєкт встановлював стелю у 600 000, а європейська контрпропозиція піднімала її до 800 000 «у мирний час».
Кілька провідних сенаторів-республіканців розкритикували первісний план США, зокрема колишній лідер більшості Мітч Макконнелл.
- «Угода, яка винагороджує агресію, не варта паперу, на якому вона написана. Америка не є нейтральним арбітром і не повинна прикидатися таким», – написав він у X.
- Речниця Білого дому Керолін Левітт заявила, що є відчутний прогрес, наголосивши, що залишилося лише «кілька делікатних, але не непереборних деталей, які потрібно узгодити». А ще додала, що США не можуть вічно постачати зброю Україні.
Шоста спроба – щаслива?
Забудовник без дипломатичного досвіду Стів Віткофф – людина, якій Трамп доручив пошук шляхів завершення війни. Він уже п’ять разів зустрічався з Путіним, літаючи до Москви на власному приватному літаку.
Деякі попередні дії Віткоффа викликали тривогу серед зовнішніх спостерігачів, які бояться, що ним маніпулюють або що він неправильно розуміє глибоку історичну складність війни.
Віткофф покладався на перекладачів, наданих Кремлем, для своїх розмов з Путіним та іншими посадовцями, а не на перекладачів, схвалених посольством США.
Після останньої зустрічі Віткоффа з Путіним у серпні американські та європейські чиновники заявили, що посланець неправильно зрозумів географію українських територій, на які претендував Путін.
Конгресмен-республіканець Дон Бейкон, який критикував підхід адміністрації Трампа до Росії, закликав звільнити Віткоффа.
Відправлення Віткоффа назад до Москви – візит, який помічник президента РФ із зовнішньої політики Юрій Ушаков підтвердив на наступний тиждень – свідчить про бажання Білого дому закріпити частину або всі положення, узгоджені в Женеві та Абу-Дабі.
Ще один непередбачуваний фактор: Трамп згадав, що його зять Джаред Кушнер може супроводжувати Віткоффа, хоча ні Ушаков, ні речник Кремля Дмитро Пєсков цього не коментували.
Повідомляється, що Кушнер був присутній на раніше не розкритій зустрічі за участі Віткоффа та росіянина, який також не є дипломатом, але відіграє помітну, нетрадиційну роль у переговорах з американцями: Кирила Дмитрієва.
Витік телефонної розмови
Наприкінці жовтня Дмитрієв – різкий на язик бізнесмен, випускник Гарварду, керівник російського суверенного фонду – прибув до Маямі. Він зустрівся з республіканкою Анною Луна, передавши їй, як він стверджував, нерозкриті російські документи про вбивство президента Джона Кеннеді.
Також він подарував їй коробку шоколадних цукерок і книжку цитат Путіна.
Дмитрієв був внесений до чорного списку у 2022 році за вторгнення Росії в Україну. Міністр фінансів Трампа називав його «кремлівським пропагандистом».
Згодом з’ясувалося, що Дмитрієв, який отримав від американської влади дозвіл на поїздку, провів таємні зустрічі з Віткоффом і Кушнером у Маямі – і, за повідомленнями, частина посадовців США та Держдепартаменту про це не знала.
Після оприлюднення новин про американську пропозицію кілька сенаторів США заявили, що Рубіо сказав їм: проєкт був російським за суттю, впливовим для Росії, хоча Дмитрієва він не назвав.
Рубіо, який був у Женеві, наполягав, що це був американський проєкт.
25 листопада, невдовзі до оголошення Трампом візиту Віткоффа до Москви, агентство Bloomberg опублікувало стенограму телефонної розмови, яку воно нібито отримало: це була розмова між Віткоффом і Ушаковим.
Розмова відбулася 14 жовтня – за два дні до телефонної розмови Трампа з Путіним 16 жовтня – і приблизно за два тижні до зустрічі Віткоффа з Дмитрієвим у Маямі.
Згідно зі стенограмою, Віткофф радив Ушакову, як зачарувати Трампа щодо можливого мирного рішення.
«Я б зробив дзвінок і просто повторив, що ви вітаєте президента з цим досягненням, що ви підтримали це, підтримали, що ви поважаєте його як людину миру і дуже раді бачити це. Ось так я б сказав», – цитує Bloomberg слова Віткоффа.
«Я знаю, що буде потрібно, щоб укласти мирну угоду: Донецьк і, можливо, обмін територіями десь», – нібито сказав Віткофф.
Видання Bloomberg не повідомило, як отримало запис, ймовірно зроблений американськими спецслужбами, які регулярно прослуховують розмови іноземних чиновників.
Радіо Свобода не змогло незалежно підтвердити стенограму.
Трамп частково підтвердив факт розмови, хоча й не її зміст: «Він має продати це Україні. Він збирається «продати» Україну Росії. Ось що робить укладач угод».
Ушаков також, здається, підтвердив факт розмови, заявивши російському державному медіа, що витік здійснено з метою підірвати неофіційні переговори. Пізніше він сказав газеті «Коммерсант», що розмова з Віткоффом відбулася через месенджер WhatsApp.
«Малоймовірно, що такий витік міг статися від учасників розмови», – сказав він.
«Це буде чобіт «повстанця»: чи здатна Росія вдарити по НАТО під час війни в Україні?
Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) поспілкувалися з військовими аналітиками про гібридні атаки Росії на країни Європи, а також проаналізували можливі сценарії російської агресії.
10 жовтня 2025 року група озброєних людей у формі без розпізнавальних знаків з'явилася на кордоні Естонії. Місцевість, де стався інцидент – так званий «Саатсеський чобіт». Це частина території Псковської області РФ, яка вклинюється в Естонію.
Через Росію проходить кілометрова ділянка дороги між естонськими селами Вярска і Саатсе. Після появи військових проїзд там закрили.
Це явно були не прикордонникиМарек Кохв
«Це явно були не прикордонники. Їхнє спорядження дозволяє припустити, що це або спецназівці, або воєнізовані формування. Але вони перебували на території Росії, і Росія, звичайно, може робити на своїй території все, що хоче», – каже експерт Міжнародного центру оборони і безпеки у Талліні Марек Кохв.
Багатьом ці кадри нагадали так званих «зелених чоловічків» у Криму або на Донбасі в 2014 році. Багато експертів, коли розмірковують про можливі сценарії російської атаки на НАТО, в першу чергу говорять про країни Балтії.
Естонія є першим кандидатомСергій Ауслендер
«На мою думку, Естонія є першим кандидатом. Вона ніби відгороджена Фінською затокою, її буде важко постачати морем. Якщо за допомогою дронів перекрити логістику з Латвії, то можна її взагалі відрізати від інших країн Балтії», – вважає ізраїльський військовий оглядач Сергій Ауслендер.
За його словами одним із варіантів може бути так звана «стратегія факту» – коли РФ не оголошує війну, а просто захоплює шматок території і, наприклад, погрожує ядерною зброєю.
Професор Національної академії сухопутних військ Андрій Харук впевнений, що таким чином Росія може поставити перед країнами НАТО дилему – чи повинні солдати Німеччини або Нідерландів воювати за «два-три села»?
В першу чергу це буде чобіт не солдатаАндрій Харук
«В першу чергу це буде чобіт не солдата. Це буде чобіт «повстанця», представника якоїсь «освободительной армии», переодягненої з російської уніформи. Це буде операція, яку спочатку і не сприймуть як військове вторгнення. Щось на кшталт загону Гіркіна, який зайшов і пройшов через усю Донецьку область до Слов'янська», – зазначає Андрій Харук.
Латвія – ще одна країна, яку розглядають як потенційну ціль Кремля. І тут також є своєрідний гібридний сценарій. Латгалія – регіон на сході, що межує з Росією та Білоруссю. У 2014-му окремі проросійські діячі просували ідею так званої «Латгальської народної республіки». Потім історія затихла, але минулого року «Белсат» опублікував розслідування про своєрідну реанімацію цього задуму.
«Є відповідний телеграм-канал, адміністратори якого щиро визнають, що вони латгальської мови не знають і ведуть канал російською. Є заява так званих «латгальських повстанців» про перехід до збройної боротьби і фотографії, які підтверджують їх участь у бойових діях у складі російських військ проти України», – розповідає Андрій Харук.
Водночас третій і, мабуть, найбільш обговорюваний сценарій, гіпотетичної атаки Росії – Сувалкський коридор. Так називають місцевість на кордоні Литви і Польщі. По прямій це близько 65 кілометрів від Білорусі до Калінінградської області Росії. Удар тут повністю відрізає країни Балтії від інших членів НАТО.
«Якщо Росія перебуватиме у вигідному становищі в Україні, це зробить напад на Європу більш імовірним. Думаю, це залежить і від того, що робить НАТО? Наскільки НАТО діє узгоджено?» – вважає співробітник аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин Рафаель Лосс.
Гібридні атаки дронів
Багато експертів, з якими спілкувалися Донбас Реалії, кажуть, що фактично гібридна війна Росії проти європейських країн НАТО вже триває.
«Дрони відіграють важливу роль у кампанії Росії з підриву довіри європейської громадськості до своїх державних інститутів, до здатності НАТО, ЄС і національних урядів захищати людей та інфраструктуру по всій Європі. І європейці, безумовно, не бажають реагувати симетрично, відправляючи свої власні дрони до Росії», – вважає Рафаель Лосс.
10 вересня в повітряному просторі Польщі зафіксували щонайменше 19 безпілотників. Польські, шведські та нідерландські винищувачі піднялися в небо і збили приблизно три БПЛА. Після такого масового вторгнення газета The Times зафіксувала ще як мінімум 87 провокацій у 15 країнах НАТО з появою повітряних об'єктів біля цивільних аеропортів, військових авіабаз, складів боєприпасів або казарм.
Поліція буквально ганялася за дронамиДевіс Еллісон
«За розповідями з Північної Бельгії, поліція і збройні сили буквально ганялися за ними. Тому що, звичайно, для розслідування їм фізично потрібен дрон, щоб вони могли завантажити з нього дані і з'ясувати звідки він прилетів», – розповідає аналітик Центру стратегічних досліджень у Гаазі Девіс Еллісон.
Бельгії чи не найбільше дошкуляють «невідомі» дрони. Тільки в листопаді їх помічали біля атомної станції, авіабази, де зберігається ядерна зброя США, і, регулярно, в районі аеропорту Брюсселю. До країни вже прибули британські, французькі та німецькі фахівці з боротьби з БПЛА.
Війна показала, наскільки це проста і ефективна технологіяСергій Ауслендер
«Війна проти України показала, наскільки це проста, дешева і вкрай ефективна технологія. Там навіть не потрібна фізична присутність людей. Хтось проїхав, покидав ці дрони по полях поруч з аеропортами. Раз на кілька днів один з них піднімають у повітря, аеропорт закривають на кілька годин, що створює колосальні збитки. І грати в цю гру можна хоч 20 років поспіль», – каже Сергій Ауслендер.
Після недавньої диверсії на польській залізниці, яка веде до України, начальник Генштабу Польщі заявив, що суперник почав підготовку до війни і створюються умови для потенційної агресії. Одна з дилем, яку намагаються вирішити в європейському експертному співтоваристві – чи може Росія організувати повноцінну атаку на одну з європейських країн під час активних бойових дій в Україні? Або це можливо лише після зупинки війни?
«Це той випадок, коли одна акція дозволить реалізувати кілька завдань. Перш за все, це підрив стабільності цієї, умовно кажучи, прикордонної держави. Це може бути відволікання уваги від війни з Україною. Бо ті ж самі атаки дронів викликають реакції: а навіщо засоби протиповітряної оборони давати Україні? Нам вони самим потрібні», – вважає Андрій Харук.
Він також додає, що найбільш далекосяжна мета Росії – підрив єдності НАТО. І в цьому ж контексті одна із політичних цілей – підвищення популярності проросійських політичних сил у країнах Європи.
Це своєрідний сигнал слабкостіМарек Кохв
«Росія продовжує гібридні дії проти Європи. Але водночас це своєрідний сигнал слабкості. Вони не можуть досягти успіху в Україні. І в той же час вони намагаються вплинути на наше суспільство, щоб ми злякалися і, можливо, зменшили підтримку України. Але, наскільки я можу бачити, кожного разу, коли Росія щось робить в європейських країнах, це насправді їх зближує і посилює співпрацю», – переконаний Марек Кохв.
Глава Кремля Володимир Путін час від часу повторює, що заяви про плани Росії нібито напасти на країни НАТО – це «неймовірна брехня». Водночас очевидно, що саме від результатів війни РФ проти України буде залежати подальший розвиток подій по всій Європі.
Китай прагне зміцнити свій вплив у Центральній Азії після зусиль США щодо корисних копалин
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї відвідав Киргизстан в рамках турне трьома країнами Центральної Азії, метою якого є підтвердження статусу Пекіна як головного торговельного партнера регіону після дипломатичних успіхів США на ключовому саміті у Вашингтоні на початку цього місяця.
На початку листопада президент США Дональд Трамп приймав у Білому домі п'ятьох президентів Центральної Азії на саміті, присвяченому використанню багатих та стратегічно важливих мінеральних багатств регіону.
Хоча це й не було в центрі уваги, зростаючий економічний та політичний вплив Китаю в Центральній Азії мав на увазі Трамп, поглиблюючи зв'язки з регіоном.
Під час зустрічі у Вашингтоні були підписані перспективні угоди на десятки мільярдів доларів. Серед них – укладення Казахстаном угоди про видобуток вольфраму на суму 1,1 мільярда доларів з американською компанією Cove Kaz Capital.
Піні Альтгаус, генеральний директор компанії, пізніше заявив, що Трамп і міністр торгівлі США Говард Лутнік допомогли укласти угоду, щоб запобігти самостійній розробці китайськими компаніями цього стратегічного родовища.
Цей візит зміцнить політичну взаємну довіру та традиційну дружбу, поглибить співпрацю в рамках «Поясу та шляху»Речниця МЗС Китаю
Візит Ван Ї до Киргизстану є його першим за три роки, і його тур регіоном триватиме до 22 листопада з додатковими зупинками в Таджикистані та Узбекистані.
Він приземлився в Бішкеку 19 листопада та зустрівся з президентом Киргизстану Садиром Джапаровим, який високо оцінив китайського лідера Сі Цзіньпіна та заявив, що відносини його країни з Пекіном зараз перебувають на історичному максимумі, згідно з повідомленням, наданим адміністрацією президента Киргизстану.
Перед від'їздом з Пекіна МЗС Китаю заявило, що візит Вана буде зосереджений на поглибленні вже стабільних зв'язків країни з регіоном шляхом додавання імпульсу низці угод на мільярди доларів, підписаних на саміті Китай-Центральна Азія в червні в Казахстані.
«[Цей візит] зміцнить політичну взаємну довіру та традиційну дружбу, поглибить високоякісну співпрацю в рамках «Поясу та шляху» та принесе більше позитиву в розбудову китайсько-центральноазіатської спільноти», – заявила речниця МЗС Мао Нін журналістам у Пекіні 17 листопада.
Угоди, які Китай прагне реалізувати
Ключовим проєктом, який цікавить Китай і який обговорювався під час саміту Китай-Центральна Азія, була довгоочікувана багатомільярдна залізниця Китай-Киргизстан-Узбекистан.
Мета цього мегапроєкту – стимулювати торгівлю між Сходом і Заходом, скоротити терміни доставки між Китаєм та Європою до одного тижня та забезпечити Киргизстану та Узбекистану краще сполучення з сухопутними торговельними шляхами.
Будівництво залізниці розпочалося в липні 2024 року, а міністр транспорту та зв'язку Киргизстану Абсаттар Сиргабаєв 12 листопада заявив, що 450-кілометрова залізниця буде завершена за п'ять років.
Вартість проєкту оцінюється до 6 мільярдів доларів, хоча точна частка внеску кожної країни не розголошується.
Сиргабаєв не надав детальної інформації під час своїх публічних коментарів, сказавши лише, що «Киргизстан вже виконав свої зобов'язання щодо фінансування, а Узбекистан і Китай також фінансують свої відповідні частки».
Окрім залізниці, інші домовленості були досягнуті на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у вересні в Китаї.
Киргизстан вже виконав свої зобов'язання щодо фінансування залізниці, а Узбекистан і Китай також фінансують свої відповідні часткиАбсаттар Сиргабаєв
Там президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав понад 70 нових комерційних угод на суму близько 15 мільярдів доларів, які включали інвестиції в нафтогазові проєкти, нафтохімічну індустрію, транспортні коридори, логістичні центри та цифрові технології. Астана також уклала додаткові інвестиції на суму 1,5 мільярда доларів у нафтогазові проєкти з китайськими компаніями.
Узбекистан оголосив про 13 нових угод з Китаєм, пов'язаних з видобувною промисловістю, після саміту, зокрема щодо урану, на суму, за повідомленнями, 5 мільярдів доларів.
Китайські компанії також відіграють домінуючу роль у гірничодобувному секторі Таджикистану, а уряд Таджикистану захищав зростаючу позицію Китаю у світовому гірничодобувному секторі, стверджуючи, що китайські фірми готові брати участь у таких великих проєктах.
Розслідування Радіо Свобода 2024 року щодо великих шахт, що керуються Китаєм, у Таджикистані виявило, що ці об'єкти є шкідливими джерелами забруднення повітря та води і що таджицькі чиновники закривали очі на дотримання екологічних норм, боячись відлякати вкрай необхідні китайські інвестиції в найбіднішу країну Центральної Азії.
П'ять країн Центральної Азії володіють великими родовищами міді, золота та рідкісноземельних елементів, а також виробляють приблизно половину світового урану. Отримання доступу до цих мінералів є лінією розлому, що загострюється, у суперництві Вашингтона з Пекіном.
І Китай, і Росія відіграють важливу роль у критично важливому мінеральному секторі Центральної Азії.
Щодо рідкісноземельних елементів – 17 елементів, які використовуються в усьому – від вітрових турбін до смартфонів і двигунів винищувачів – Китай контролює понад 70 відсотків світового видобутку рідкісноземельних елементів, 90 відсотків їх розділення та переробки, а також 93 відсотки виробництва магнітів.
Інцидент за участю китайських робітників
Окрім обговорення китайських інвестиційних та інфраструктурних проєктів, у повідомленні з офісу Жапарова зазначається, що Ван сказав, що представникам китайських компаній, що працюють у Киргизстані, було наказано суворо дотримуватися місцевих законів та поважати традиції країни перебування.
Схоже, що це стосується бійки за участю десятків киргизьких та китайських будівельників 15 листопада в селі на півночі Киргизстану після дорожнього конфлікту.
Поліція затримала 16 осіб і викликала на допит ще 44, включаючи китайських робітників, а один киргизький робітник був госпіталізований в результаті інциденту, який викликав обурення в інтернеті в цій центральноазійській країні.
Відео сутичок між киргизами та китайськими робітниками:
Це зіткнення також підживлює деякі антикитайські настрої в країні з населенням 7 мільйонів, яка є однією з найбільш залежних країн Центральної Азії, коли йдеться про китайську торгівлю, позики та іноземні інвестиції.
Те, що китайські компанії залучають власних працівників, а не використовують місцеву робочу силу, є предметом суперечок, який спалахував під час протестів у минулому.
Міністр закордонних справ Киргизстану Жеенбек Кулубаєв, з яким також зустрівся Ван, відкинув твердження про те, що китайські робітники заполонили країну та забрали робочі місця у місцевих жителів після інциденту.
«Існує дуже мало інформації про Китай, про те, яку співпрацю ми маємо, які проєкти реалізуються, – сказав Киргизькій службі Радіо Свобода Нурбек Токтакунов, відомий юрист у Киргизстані. – Коли інформації мало, а людей змушують замовкнути щоразу, коли вони висловлюються, саме тоді процвітає ксенофобія. Єдиний спосіб боротися з нею – це прозорість».
ЄС готується до «предметної» битви з російським «тіньовим флотом»
Міністри закордонних справ країн ЄС під час зустрічі у Брюсселі 20 листопада вперше проведуть окрему, сфокусовану дискусію про те, як боротися з російським «тіньовим флотом» – флотом старих танкерів із непрозорою власністю, які допомагають Москві обходити обмеження «цінової стелі» на нафту та санкції.
Це рішення з’явилося після жовтневого «сніданку» міністрів, де домовилися: щоразу під час блоку про Україну заглиблюватися в одну конкретну тему. Як розповіли дипломати, з якими спілкувалось Радіо Свобода, у листопаді такою темою стали саме «тіньові» судна, що забезпечують Росії значну частину нафтових доходів, попри вже запроваджені 19 пакетів санкцій ЄС, включно з останнім, де до «чорного списку» внесли вже понад пів тисячі танкерів, пов’язаних з перевезенням російської нафти.
Внесення суден до «чорного списку» означає, що вони не можуть обслуговуватися в жодному порту ЄС, але вважається, що непідсанкційними залишаються ще щонайменше 400 суден. І вони не лише допомагають Росії заробляти на нафті, а й існують побоювання щодо розливів нафти, з огляду на зношеність таких танкерів.
Чому «тіньовий флот» в центрі уваги
Литовські ЗМІ наприкінці жовтня розкрили мережу балтійських компаній, які таємно заправляли танкери російського тіньового флоту.
Агентство Reuters, посилаючись на дані з галузевих джерел та власні розрахунки, повідомляє, що обсяги російського нафтового експорту залишаються стабільними – попри санкції проти сотень суден і тиск з боку США та інших партнерів.
Окрім того, після останніх інцидентів з невідомими дронами над європейськими аеропортами та воєнними базами, звучали підозри, що безпілотники можуть запускатися також з танкерів тіньового флоту.
За таких обставин у Брюсселі дедалі частіше звучить теза: просто додавати судна до санкційних списків замало, коли, як неофіційно сказав один із європейських дипломатів, не уповноважений давати офіційні коментарі ЗМІ, «ви влучаєте в два ліворуч, а три з'являються праворуч».
Дипломати зауважують, що хоча санкції і змушують Росію продавати нафту з великими знижками та втрачати доходи, тобто працюють, та все ж вони не ламають систему продажу російської нафти.
Тож в Брюсселі шукатимуть додаткові інструменти боротьби з російським «тіньовим флотом». Низку пропозицій детально виклали та розіслали до країн-членів Німеччина, Франція та Польща, а головна дипломатка ЄС Кая Калас наприкінці жовтня призначила спеціального «посланця-координатора, який буде збирати найкращі практики з різних держав-членів союзу».
Не чекати санкційних пакетів
Одна з ключових ідей, яку просувають кілька столиць (Париж, Амстердам, Прага тощо), – відмовитися від практики, коли конкретні виявлені судна «тіньового флоту» додаються до санкційних списків лише разом із черговим пакетом санкцій.
Замість цього пропонується перейти до постійного (rolling) механізму: щойно судно з’являється «на радарі» як частина «тіньового флоту» – його оперативно вносять до списків, не чекаючи формального узгодження наступного пакета.
Цей підхід уже частково відображений у 19-му пакеті санкцій, де ЄС не лише розширив список суден, але й обмежив страхування та перестрахування для суден «тіньового флоту», роблячи його експлуатацію дорожчою та ризикованішою.
Охопити всю «екосистему» «тіньового флоту»
Серед пропозицій – застосовувати санкції щодо не лише самих суден, а й компаній, що їх реєструють, страхують, обслуговують, продають їм запчастини та надають інші логістичні послуги.
Йдеться як про структури у третіх країнах (ОАЕ, Туреччина, Гонконг тощо), так і про компанії з адресами в державах-членах ЄС.
Наприклад, мова може йти про компанії з країн Балтії, які фігурували у згаданому вище розслідуванні литовських ЗМІ, адже, з юридичної точки зору, вони не порушили санкцій.
Також деякі такі компанії можуть бути і в Чехії, сказав один із дипломатів, посилаючись на новини про розслідування щодо компанії-оператора «тіньовим» судном, яка була зареєстрована у Празі.
«Потрібно забезпечити, щоб послуги приватних компаній не надавалися «тіньовому флоту», – наполіг у неформальній розмові з Радіо Свобода один із європейських дипломатів.
Задіяти військово-морські місії ЄС
Ще одна ідея, яка головним чином звучить від Парижа і вже була певною мірою випробувана Францією, – це діяти щодо «тіньового флоту» у своїх територіальних водах або портах.
Так на початку вересня французькі правоохоронці піднялись на борт судна Pushpa/Boracay після підозр у причетності цього судна до інцидентів з дронами в Данії, що призвело до закриття аеропорту Копенгагена на кілька годин.
Франція тепер закликає ЄС рішучіше діяти проти суден, які насправді можуть бути без прапора, стверджуючи у своїй пропозиції, що «коли ці підозрілі судна мають хибний прапор або коли вони насправді вже викреслені з реєстру держави своєї реєстрації – вони є суднами без громадянства», і як такі полегшують європейським країнам висадку на них, не порушуючи Конвенцію Організації Об'єднаних Націй з морського права.
«Але тут важливо розуміти, що в межах Конвенції ООН з морського права для цього також потрібна національна правова база. Деякі держави-члени вже мають такі юридичні підстави, інші – ні», – наполіг один із дипломатів, не уповноважений давати офіційні коментарі ЗМІ.
Тому одним із питань, яке будуть обговорювати, є саме те, який національний юридичний механізм потрібен, щоб мати можливість здійснювати такі дії.
Обговорять також потенційне використання досвіду військово-морських операцій ЄС для моніторингу й документування активності «тіньового флоту» у ключових акваторіях.
Окремі столиці пропонують, окрім того, активніше залучати Міжнародну морську організацію (IMO) та робити акцент на екологічних ризиках: старі, погано утримувані танкери становлять загрозу для довкілля, що може полегшити введення додаткових обмежень на екологічних підставах.
Дипломатія з державами «фейкових» прапорів
Ще один блок ідей стосується дипломатичного тиску на треті країни, під чиїми прапорами виходять в море судна російського «тіньового флоту».
Дипломати звертають увагу, що частина кораблів «тіньового флоту» ходить під фальшивими прапорами, а деякі судна взагалі опиняються в «підвішеному» стані – коли держава реєстрації вже викреслила їх з реєстру, але новий прапор не оформлено.
Тому одна з тем обговорення – як системно працювати з державами прапора та портовими країнами, щоб не допускати заходу «тіньових» танкерів у їхні порти, припиняти практику видачі прапорів таким суднам, координувати національне законодавство з нормами Конвенції ООН з морського права, щоб мати чіткі юридичні підстави для огляду й затримання таких суден.
Три варіанти фінансування України. Що пропонує Єврокомісія і які перешкоди?
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 17 листопада виклала три варіанти, які ЄС має у розпорядженні для фінансування України у 2026–2027 роках.
У листі до 27 держав-членів ЄС, з яким ознайомилось Радіо Свобода, серед варіантів: індивідуальні позики від країн-членів ЄС, залучення ЄС коштів на фінансових ринках та вже обговорювану «репараційну позику», у межах якої Брюссель хоче використати 176 млрд євро заморожених російських державних активів для надання позики Україні.
Документ також припускає можливість поєднання трьох варіантів, зазначаючи, що «очевидно, простих рішень немає», оскільки «Європа не може дозволити собі параліч – ні через вагання, ні через пошуки ідеальних чи простих рішень, яких просто не існує».
Лідери ЄС, ймовірно, визначаться з подальшими діями на зустрічі в Брюсселі 18 грудня. У жовтні вони не змогли домовитися щодо репараційної позики, оскільки Бельгія – де зберігається більшість російських суверенних активів – висловила юридичні та політичні застереження.
За оцінками Єврокомісії, нове фінансування має бути доступним уже на початку другого кварталу наступного року. Оскільки Сполучені Штати скорочують військову та фінансову підтримку, ЄС зобов'язався активізуватися та заповнити прогалину.
Фон дер Ляєн зазначає, що «без стабільної та масштабованої підтримки у 2026 році та надалі Україна серйозно ризикує опинитися в економічному глухому куті, що підірве її спроможність захищатися та підтримувати ключові державні функції».
У документі оцінюється, що Україні наступного року знадобиться:
- 71,7 млрд євро,
- з яких 51,6 млрд – це військова допомога,
- а 20,1 млрд – макрофінансова підтримка, зокрема бюджетна допомога.
У 2027 році військова підтримка оцінюється у 31,8 млрд євро, а макрофінансова допомога – у 32,2 млрд євро, за умови завершення війни наступного року.
Перший варіант: добровільні внески країн-членів
Перший варіант передбачає добровільні двосторонні внески країн-членів у вигляді грантів, пропорційні їхньому валового національного доходу (Валовий національний дохід – макроекономічний показник, який відображає сумарну вартість товарів та послуг певної країни за рік), які Єврокомісія потім передаватиме Україні у вигляді безповоротної допомоги.
Документ зауважує, що хоча це не створює нових спільних боргових зобов’язань, як у випадку з репараційною позикою, це вплине на національні бюджети країн-членів – особливо в умовах низького зростання економіки та дедалі більшої втоми населення від підтримки України фінансово з власної кишені.
Сам факт того, що це добровільна схема, також ускладнює швидке залучення всіх необхідних коштів.
Альтернативно документ пропонує використати Європейський стабілізаційний механізм (ЄSM), створений під час боргової кризи єврозони для надання фінансової допомоги країнам-членам єврозони, які переживають труднощі.
Однак це вимагатиме зміни договору про ЄSM, щоб розширити сферу дії на Україну, створити юридичні зобов’язання та відсоткові витрати для країн єврозони, а також знайти знайти спосіб, яким чином країни ЄС, що не входять до єврозони, можуть зробити свій внесок.
Другий варіант: позика ЄС на ринках капіталу
Другий варіант полягає в тому, що ЄС надасть Україні позику, запозичивши кошти на фінансових ринках, використовуючи свій високий кредитний рейтинг «AAA» – це найвища оцінка кредитної надійності, яка дозволяє запозичати гроші на фінансових ринках під найнижчі відсотки..
Це означає, що Брюссель вимагатиме від України повернення позики, але, як і у випадку з «репараційною позикою», лише після того, як Київ отримає від Росії компенсацію за збитки, завдані війною.
Документ зазначає, що така позика вимагатиме від держав-членів ЄС «надання юридично обов'язкових, безумовних, безвідкличних гарантій на вимогу, розподілених між державами-членами відповідно до ВНД, щоб покрити ризик, коли позика має бути повернена інвесторам за відсутності повернення з боку України».
Держави-члени також повинні будуть сплачувати відсотки, а оскільки схема також є добровільною, на країни-учасниці доведеться покласти більше тягаря, якщо одна або кілька країн вирішать відмовитися від неї.
Альтернатива – використовувати спільний бюджет ЄС як гарантію, але чинні правила забороняють це для позик країнам, які не є членами ЄС. А зміна правил вимагає одностайності, якої буде важко досягти, враховуючи небажання як Угорщини, так і Словаччини продовжувати витрачати гроші на Київ.
Третій варіант: репараційна позика під заморожені російські активи
Таким чином, Брюссель залишається з «репараційною позикою», яку більшість держав-членів ЄС вважають найсправедливішим варіантом, оскільки вона не потребує ані запозичень ЄС на ринках, ані внесків із національних бюджетів. Але також містить ризики – на які вказує Бельгія.
Хоча російські активи формально не конфіскують, їх замінять облігації Єврокомісії, забезпечені гарантіями країн-членів ЄС. Це означатиме «обов’язковий індивідуальний борговий контракт із центральними депозитаріями цінних паперів», такими як бельгійський Euroclear, за яким держави-члени ЄС надають Євросоюзу «юридично обов’язкові, безумовні, безвідкличні та гарантії на вимогу, засновані на ВНД».
Бельгія побоюється, щоб їй не довелося повертати гроші самостійно, якщо Росія подасть до суду та виграє справу. Тому Єврокомісія прагне не лише переконатися, що це зобов’язання є повністю юридично обґрунтованим, але й розподілити ризики між усіма країнами ЄС.
Однак це не єдина проблема.
Які ще перепони?
Документ також попереджає, що треті країни можуть переглянути інвестиції у єврозону, якщо вважатимуть її ненадійною.
«Оскільки цей варіант був би фінансово та юридично інноваційним рішенням, не можна виключати потенційні негативні наслідки, зокрема для фінансових ринків», – йдеться у тексті.
«Хоча дизайн цього варіанту забезпечить повне дотримання міжнародного права за будь-яких сценаріїв, існує ризик таких побічних ефектів, якщо репараційний кредит буде помилково сприйнятий іншими як конфіскація»
У той час як не пропонується жодного засобу вирішення цього питання, у документі наголошується, що інші міжнародні партнери – Велика Британія, Японія, США – могли б наслідувати цей приклад, щоб зменшити ризик сприйняття, що російські суверенні активи просто привласнюються.
Додаткове занепокоєння полягає в тому, що санкції, які блокують російські активи, повинні поновлюватися одностайно двічі на рік.
Хоча досі їх вдавалось продовжувати понад три роки, немає гарантій, що ця одностайність збережеться, особливо з огляду на політичні настрої окремих столиць ЄС, які ставлять під сумнів ефективність санкцій, та й Угорщина неодноразово не одразу погоджувалась на продовження санкцій.
Якщо якось санкції не зможуть вчасно продовжити, Росія може повернути свої активи, залишивши країни ЄС оплачувати борг.
Форум