ЄС розглядає два варіанти покриття фінансового дефіциту України

Єврокомісія розглядає два додаткові варіанти покриття фінансового дефіциту України – за рахунок спільного боргу ЄС та грантів країн-членів, повідомляє видання Euractiv із посиланням на три джерела.

Обидва механізми обговорюються на додаток до запропонованого раніше «репараційного кредиту», який Брюссель, як і раніше, вважає пріоритетним. Схема передбачає кредит на 140 мільярдів доларів під заставу заморожених російських активів, але на жовтневому саміті ЄС проти такого кредиту виступила Бельгія. Її позицію підтримали Німеччина та країни Балтії.

За даними Euractiv, ідея спільного запозичення не передбачає використання коштів із довгострокового бюджету ЄС, їх там недостатньо. Усі варіанти фінансування Єврокомісія представить у спеціальному документі, який надішле до європейських столиць найближчими тижнями. Обговорити питання планують на саміті ЄС, що відбудеться 18–19 грудня в Брюсселі.

Міжнародний валютний фонд оцінює бюджетний дефіцит України на 2026–2027 роки у 55 мільярдів євро. На ці розрахунки орієнтується Єврокомісія.