Китай прагне зміцнити свій вплив у Центральній Азії після зусиль США щодо корисних копалин

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї відвідав Киргизстан в рамках турне трьома країнами Центральної Азії, метою якого є підтвердження статусу Пекіна як головного торговельного партнера регіону після дипломатичних успіхів США на ключовому саміті у Вашингтоні на початку цього місяця.

На початку листопада президент США Дональд Трамп приймав у Білому домі п'ятьох президентів Центральної Азії на саміті, присвяченому використанню багатих та стратегічно важливих мінеральних багатств регіону.

Хоча це й не було в центрі уваги, зростаючий економічний та політичний вплив Китаю в Центральній Азії мав на увазі Трамп, поглиблюючи зв'язки з регіоном.

Під час зустрічі у Вашингтоні були підписані перспективні угоди на десятки мільярдів доларів. Серед них – укладення Казахстаном угоди про видобуток вольфраму на суму 1,1 мільярда доларів з американською компанією Cove Kaz Capital.

Піні Альтгаус, генеральний директор компанії, пізніше заявив, що Трамп і міністр торгівлі США Говард Лутнік допомогли укласти угоду, щоб запобігти самостійній розробці китайськими компаніями цього стратегічного родовища.

Цей візит зміцнить політичну взаємну довіру та традиційну дружбу, поглибить співпрацю в рамках «Поясу та шляху»

Візит Ван Ї до Киргизстану є його першим за три роки, і його тур регіоном триватиме до 22 листопада з додатковими зупинками в Таджикистані та Узбекистані.

Він приземлився в Бішкеку 19 листопада та зустрівся з президентом Киргизстану Садиром Джапаровим, який високо оцінив китайського лідера Сі Цзіньпіна та заявив, що відносини його країни з Пекіном зараз перебувають на історичному максимумі, згідно з повідомленням, наданим адміністрацією президента Киргизстану.

Перед від'їздом з Пекіна МЗС Китаю заявило, що візит Вана буде зосереджений на поглибленні вже стабільних зв'язків країни з регіоном шляхом додавання імпульсу низці угод на мільярди доларів, підписаних на саміті Китай-Центральна Азія в червні в Казахстані.

«[Цей візит] зміцнить політичну взаємну довіру та традиційну дружбу, поглибить високоякісну співпрацю в рамках «Поясу та шляху» та принесе більше позитиву в розбудову китайсько-центральноазіатської спільноти», – заявила речниця МЗС Мао Нін журналістам у Пекіні 17 листопада.

Угоди, які Китай прагне реалізувати

Ключовим проєктом, який цікавить Китай і який обговорювався під час саміту Китай-Центральна Азія, була довгоочікувана багатомільярдна залізниця Китай-Киргизстан-Узбекистан.

Мета цього мегапроєкту – стимулювати торгівлю між Сходом і Заходом, скоротити терміни доставки між Китаєм та Європою до одного тижня та забезпечити Киргизстану та Узбекистану краще сполучення з сухопутними торговельними шляхами.

Будівництво залізниці розпочалося в липні 2024 року, а міністр транспорту та зв'язку Киргизстану Абсаттар Сиргабаєв 12 листопада заявив, що 450-кілометрова залізниця буде завершена за п'ять років.

Вартість проєкту оцінюється до 6 мільярдів доларів, хоча точна частка внеску кожної країни не розголошується.

Сиргабаєв не надав детальної інформації під час своїх публічних коментарів, сказавши лише, що «Киргизстан вже виконав свої зобов'язання щодо фінансування, а Узбекистан і Китай також фінансують свої відповідні частки».

Окрім залізниці, інші домовленості були досягнуті на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у вересні в Китаї.

Киргизстан вже виконав свої зобов'язання щодо фінансування залізниці, а Узбекистан і Китай також фінансують свої відповідні частки

Там президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав понад 70 нових комерційних угод на суму близько 15 мільярдів доларів, які включали інвестиції в нафтогазові проєкти, нафтохімічну індустрію, транспортні коридори, логістичні центри та цифрові технології. Астана також уклала додаткові інвестиції на суму 1,5 мільярда доларів у нафтогазові проєкти з китайськими компаніями.

Узбекистан оголосив про 13 нових угод з Китаєм, пов'язаних з видобувною промисловістю, після саміту, зокрема щодо урану, на суму, за повідомленнями, 5 мільярдів доларів.

Китайські компанії також відіграють домінуючу роль у гірничодобувному секторі Таджикистану, а уряд Таджикистану захищав зростаючу позицію Китаю у світовому гірничодобувному секторі, стверджуючи, що китайські фірми готові брати участь у таких великих проєктах.

Розслідування Радіо Свобода 2024 року щодо великих шахт, що керуються Китаєм, у Таджикистані виявило, що ці об'єкти є шкідливими джерелами забруднення повітря та води і що таджицькі чиновники закривали очі на дотримання екологічних норм, боячись відлякати вкрай необхідні китайські інвестиції в найбіднішу країну Центральної Азії.

П'ять країн Центральної Азії володіють великими родовищами міді, золота та рідкісноземельних елементів, а також виробляють приблизно половину світового урану. Отримання доступу до цих мінералів є лінією розлому, що загострюється, у суперництві Вашингтона з Пекіном.

І Китай, і Росія відіграють важливу роль у критично важливому мінеральному секторі Центральної Азії.

Щодо рідкісноземельних елементів – 17 елементів, які використовуються в усьому – від вітрових турбін до смартфонів і двигунів винищувачів – Китай контролює понад 70 відсотків світового видобутку рідкісноземельних елементів, 90 відсотків їх розділення та переробки, а також 93 відсотки виробництва магнітів.

Інцидент за участю китайських робітників

Окрім обговорення китайських інвестиційних та інфраструктурних проєктів, у повідомленні з офісу Жапарова зазначається, що Ван сказав, що представникам китайських компаній, що працюють у Киргизстані, було наказано суворо дотримуватися місцевих законів та поважати традиції країни перебування.

Схоже, що це стосується бійки за участю десятків киргизьких та китайських будівельників 15 листопада в селі на півночі Киргизстану після дорожнього конфлікту.

Поліція затримала 16 осіб і викликала на допит ще 44, включаючи китайських робітників, а один киргизький робітник був госпіталізований в результаті інциденту, який викликав обурення в інтернеті в цій центральноазійській країні.

Відео сутичок між киргизами та китайськими робітниками:

Це зіткнення також підживлює деякі антикитайські настрої в країні з населенням 7 мільйонів, яка є однією з найбільш залежних країн Центральної Азії, коли йдеться про китайську торгівлю, позики та іноземні інвестиції.

Те, що китайські компанії залучають власних працівників, а не використовують місцеву робочу силу, є предметом суперечок, який спалахував під час протестів у минулому.

Міністр закордонних справ Киргизстану Жеенбек Кулубаєв, з яким також зустрівся Ван, відкинув твердження про те, що китайські робітники заполонили країну та забрали робочі місця у місцевих жителів після інциденту.

«Існує дуже мало інформації про Китай, про те, яку співпрацю ми маємо, які проєкти реалізуються, – сказав Киргизькій службі Радіо Свобода Нурбек Токтакунов, відомий юрист у Киргизстані. – Коли інформації мало, а людей змушують замовкнути щоразу, коли вони висловлюються, саме тоді процвітає ксенофобія. Єдиний спосіб боротися з нею – це прозорість».