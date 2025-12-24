У ЄС відреагували на рішення Держдепу щодо заборони в’їзду до США для колишнього єврокомісара

Європейська комісія заявила, що рішуче засуджує рішення США запровадити обмеження на поїздки для п’яти європейських громадян, включаючи колишнього єврокомісара Тьєррі Бретона.

«Свобода слова є основоположним правом у Європі та спільною основною цінністю зі США в усьому демократичному світі. ЄС – це відкритий єдиний ринок, що ґрунтується на правилах, із суверенним правом регулювати економічну діяльність відповідно до наших демократичних цінностей та міжнародних зобов’язань», – йдеться у заяві Єврокомісії.

У заяві наголошується, що цифрові правила ЄС забезпечують безпечні, чесні та рівні умови для всіх компаній, що застосовуються справедливо та без дискримінації.

«Ми звернулися за роз’ясненнями до влади США та продовжуємо співпрацю. За потреби ми швидко та рішуче відреагуємо, щоб захистити нашу регуляторну автономію від невиправданих заходів», – додають у Єврокомісії.

Раніше Державний департамент США заборонив п’ятьом особам в’їзд до США, причетним, на думку Вашингтона, до тиску на американські онлайн-платформи. У департаменті заявили, що обмеження стосуються осіб, які «очолювали організовані зусилля, спрямовані на примус американських платформ до цензури, демонетизації та придушення американських поглядів». Серед них є колишній єврокомісар Тьєррі Бретон.

Після цього Бретон у дописі в соціальних мережах поставив запитання: «Чи повернулося полювання на відьом Маккарті?».

«Нагадуємо: 90% Європейського парламенту – нашого демократично обраного органу – та всі 27 держав-членів одноголосно проголосували за Закон про цифрові послуги. До наших американських друзів: «Цензура не там, де ви думаєте», – написав він у соцмережі Х.

У грудні 2025 року президент США Дональд Трамп розкритикував рішення Європейської комісії оштрафувати соцмережу X американського мільярдера Ілона Маска на 120 млн євро за порушення правил цифрових послуг у ЄС. Трамп заявив, що Європа рухається в «дуже поганому напрямку».

У липні 2025 року Комітет з питань правосуддя Конгресу США опублікував звіт, в якому закон про цифрові послуги (DSA) ЄС визнано «загрозою іноземної цензури».

Закон про цифрові послуги (DSA) запроваджує правила для онлайн-сервісів, що використовуються європейськими громадянами у повсякденному житті. Йдеться про торговельні майданчики, соціальні мережі, магазини додатків та онлайн-платформи для подорожей та розміщення.

Головною метою DSA є створення цифрового простору, який поважає основні права громадян та споживачів. DSA також вимагає від платформ мінімізувати ризики надання громадянам, включаючи дітей та молодь, незаконного та шкідливого контенту.