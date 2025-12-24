Держдеп заборонив в’їзд до США особам, причетним до тиску на американські онлайн-платформи – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив про намір заборонити в’їзд до Сполучених Штатів особам, причетним до тиску на американські онлайн-платформи.

«Занадто довго ідеологи в Європі організовували спроби змусити американські платформи карати за американські погляди, яким вони протистоять. Адміністрація Трампа більше не терпітиме ці кричущі акти екстериторіальної цензури. Держдеп вживатиме заходів, щоб заборонити провідним діячам світового цензурно-промислового комплексу в’їзд до Сполучених Штатів. Ми налаштовані розширити цей список, якщо інші не змінять курс», – написав він у соцмережі X.

Згодом Держдепартамент повідомив про застосування візових обмежень щодо п’яти осіб, які «очолювали організовані зусилля, спрямовані на примус американських платформ до цензури, демонетизації та придушення американських поглядів».

«Ці радикальні активісти та озброєні неурядові організації впроваджують заходи щодо цензури з боку іноземних держав, у кожному випадку спрямовані проти американських носіїв мови та американських компаній. Таким чином, я визначив, що їхній в'їзд, присутність або діяльність у США можуть мати серйозні негативні наслідки для зовнішньої політики США», – цитує Рубіо пресслужба Держдепу.

Держдепартамент США запровадив візові обмеження проти колишнього єврокомісара Тьєррі Бретона та керівників організацій, що займаються боротьбою з дезінформацією.

Після цього Бретон,у дописі в соціальних мережах Бретон поставив запитання: «Чи повернулося полювання на відьом Маккарті?».

«Нагадуємо: 90% Європейського парламенту – нашого демократично обраного органу – та всі 27 держав-членів одноголосно проголосували за Закон про цифрові послуги. До наших американських друзів: «Цензура не там, де ви думаєте», – написав він у соцмережі Х.

У грудні 2025 року президент США Дональд Трамп розкритикував рішення Європейської комісії оштрафувати соцмережу X американського мільярдера Ілона Маска на 120 млн євро за порушення правил цифрових послуг у ЄС. Трамп заявив, що Європа рухається в «дуже поганому напрямку».

У липні 2025 року Комітет з питань правосуддя Конгресу США опублікував звіт, в якому закон про цифрові послуги (DSA) ЄС визнано «загрозою іноземної цензури».

Закон про цифрові послуги (DSA) запроваджує правила для онлайн-сервісів, що використовуються європейськими громадянами у повсякденному житті. Йдеться про торговельні майданчики, соціальні мережі, магазини додатків та онлайн-платформи для подорожей та розміщення.

Головною метою DSA є створення цифрового простору, який поважає основні права громадян та споживачів. DSA також вимагає від платформ мінімізувати ризики надання громадянам, включаючи дітей та молодь, незаконного та шкідливого контенту.