«Капітуляція» чи компроміс? У ЄС критикують торговельну угоду зі США

Торговельної війни між США та ЄС, схоже, вдалося уникнути. Євросоюз зазнав серйозного удару, а трансатлантичні відносини залишатимуться непередбачуваними. Це ключові висновки експертів після того, як Брюссель і Вашингтон потиснули руки щодо рамкової торговельної угоди в Шотландії 27 липня.

Справедливо сказати, що є полегшення, але немає справжнього святкування угоди між двома найбільшими економіками світу. Їхні торговельні відносини обчислюються в суму 1,7 трильйона доларів на рік.

Нищівні тарифи США у розмірі 30 відсотків на всі товари ЄС, які мали набути чинності 1 серпня, зняті з порядку денного. Разом з ними – реакція Брюсселю з пакетом заходів у відповідь на суму 93 мільярди євро. Це мало запрацювати через тиждень.

Натомість з’явилася угода, яка, здається, сильно схиляється на користь Сполучених Штатів. Замість 30-відсоткових тарифів Брюссель погодився на 15 процентів на більшість товарів – від автомобілів до напівпровідників та фармацевтичної продукції. Сталь та алюміній надалі оподатковуватимуться за ставкою 50 відсотків. Навіть попри запровадження системи квот.

Крім того, Трамп також домовився, що ЄС закупить американських енергоносіїв, зокрема зрідженого природного газу, на суму 750 мільярдів доларів упродовж наступних трьох років та інвестує 600 мільярдів доларів у США на додаток до цього.

Оскільки ЄС зобов'язався повністю відмовитися від імпорту російських енергоресурсів до кінця 2027 року, крок до купівлі більшої кількості ЗПГ має сенс з погляду Брюсселю. Навіть якщо триватимуть також пошуки альтернатив з Близького Сходу, Північної Африки та Норвегії.

З іншого боку, Сполучені Штати запропонували мало, якщо взагалі запропонували, поступок натомість. Це спровокувало коментарі окремих європейських країн про «капітуляцію» та «підкорення».

Раніше цього місяця блок був близький до досягнення угоди про базовий тариф у розмірі 10 відсотків, що все ще є підвищенням, якщо порівнювати з середнім показником 4,8 процента до другого президентського терміну Дональда Трампа. Однак 30-відсотковий тарифний стрибок, запропонований Білим домом 12 липня, перевернув будь-які шанси на швидку та вигіднішу угоду для Брюсселю.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після прямих переговорів у Шотландії з Трампом заявила, що угода «забезпечує стабільність та передбачуваність».

Дипломат ЄС повідомив Радіо Свобода, що фон дер Ляєн просто «зробила все можливе в жахливій ситуації, оскільки мала справу з кимось, хто готовий зруйнувати весь китайський магазин».

Зрештою, Трамп знав, що має перевагу і що Брюссель не надто прагне удару у відповідь. Європейський чиновник, що в курсі перебігу переговорів, зазначив: Вашингтон чудово розумів, що країни східного флангу блоку усвідомлюють серйозність наслідків. Хоча Трамп, як повідомляється, ніколи не погрожував вивести американські війська з регіону.

Він також знав, що ірландці хочуть захистити експорт фармацевтичних препаратів, французи – торгівлю алкоголем, а німці забезпечити такий самий доступ до американського ринку для своїх автомобілів, який мають японці і який, відповідно, був запропонований у торговельній угоді між Вашингтоном і Токіо кількома днями раніше.

«Він просто зрозумів наші слабкі сторони», – резюмував співрозмовник Радіо Свобода. Усе виглядає зараз так, що Європа погоджується зі Сполученими Штатами там, де їм це потрібно, й не лише в торгівлі.

На саміті НАТО в Гаазі на початку цього року європейські союзники та Канада зобов’язалися збільшити витрати на оборону до 5% до 2034 року, а потім уклали угоду, що ці ж країни купуватимуть американську зброю для постачання Україні.

Але якщо уважніше подивитися на ці угоди, то можна знайти лазівки. Щодо витрат на оборону: лише 3,5 відсотки має піти на «жорсткі» військові витрати, і багато країн вже визнали, що їм буде важко цього досягти.

Ідея купувати американську зброю для відправки в Україну навряд чи є новою, і хоча є бажання це зробити, проблема тут наразі – радше в обмежених західних виробничих потужностях і перевантажених ланцюгах поставок.

У торговельній угоді також є чимало відступів і винятків. Варто пам’ятати, що це рамкова угода. Її дрібні, але важливі деталі будуть опрацьовані найближчими тижнями.

Вашингтон і Брюссель вже домовилися про нульові тарифи на авіапродукцію, напівпровідники, критично важливу сировину, а також деякі хімічні речовини та сільськогосподарську продукцію. Очікується, що в цьому переліку з’явиться більше товарів, надто після посилення лобіювання з обох боків Атлантики.