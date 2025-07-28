Профільний єврокомісар відреагував на закиди, що ЄС «прогнувся» під торговельні вимоги США

Єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович, залучений до багатомісячних перемовин зі США щодо тарифів, вважає нову угоду «найкращою з можливих за дуже складних обставин». Про це високопосадовець заявив 28 липня на брифінгу в Брюсселі, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Шефчович розповів про перебіг перемовин президента США Дональда Трампа й очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка, на думку єврокомісара, «була абсолютно чудовою в управлінні цими переговорами».

«Якби ви були вчора в кімнаті (де тривали переговори – ред.), то бачили б, що стартовою точкою були 30-відсоткові тарифи. Це була абсолютно реальна перспектива, що з 1 серпня весь наш експорт був би обкладений 30-процентними тарифами», – наголосив єврокомісар.

За словами Шефчовича, це призвело б до тотальної торговельної війни з «нестерпними» наслідками.

«Тарифи перевищують 30 відсотків, потім величезна політична напруга, багато малих і середніх підприємств переживають драматичний спад. І потенційна втрата сотень тисяч, якщо не мільйонів робочих місць. Що стається опісля? Ситуація стане настільки нестерпною, що нам доведеться дійти до переговорного рішення. Нам доведеться сісти та домовитися про нову угоду, але в значно гірших умовах», – пояснив Шефчович.

Нова угода, продовжив єврокомісар, рятує торговельні потоки між двома найбільшими економіками світу і «відкриває новий розділ у відносинах між ЄС та США». Шефчович також розповів про додану геополітичну вартість нової домовленості.

«Йдеться про безпеку, Україну, поточну геополітичну нестабільність. Не можу вдаватися в усі подробиці того, що обговорювалося вчора, але можу запевнити, що йшлося не лише про торгівлю. Тож маю на увазі можливість того, що дві найбільші економіки та два найближчі союзники можуть відкрито обговорити всі делікатні питання», – підкреслив посадовець.

Коментуючи зауваження про незбалансованість нової угоди, за якою імпорт із ЄС буде обкладений 15-відсотковими тарифами у США, натомість американці експортуватимуть до Європи свої товари майже без обмежень, єврокомісар зауважив, що держави-члени були залучені «на кожному кроці» переговорного процесу.

«Ми, звичайно, пояснювали їм складність ситуації. І якщо дехто все ще вважає, що ми можемо повернутися до ситуації до 2 квітня (цього дня США запровадили 10% базовий тариф майже на весь імпорт із ЄС – ред.)… то цілком очевидно, що світ, який був до 2 квітня, зник», – зауважив єврокомісар.

27 липня ЄС і США за результатами прямих переговорів президента Дональда Трампа й очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн уклали торговельну угоду, що, за оцінкою президента США, є найбільшою за масштабом серед усіх уже укладених Сполученими Штатами.

Імпортне мито США для ЄС становитиме 15% (як і мито ЄС для США), а не 30%, як у разі, якби угоди досягти не вдалося.

Трамп також сказав, що ЄС купить енергетичних ресурсів у США на 750 мільярдів доларів, і це вирішить «багато проблем для Європи». Також Євросоюз додатково інвестуватиме 600 млрд доларів в економіку США і закупить американську військову техніку на сотні мільярдів доларів.

Згодом фон дер Ляєн, описуючи Трампа як жорсткого перемовника, сказала, що досягнута угода – це «найкраще, що ми могли отримати».

Угоду похвалила Німеччина, чия економіка в ЄС є найбільшою. Канцлер Фрідріх Мерц задоволений, що вдалося запобігти торговельній війні.

Натомість домовленість різко розкритикувала Франція, що є в числі найбільших експортерів Європи. Її прем’єр Франсуа Байрузвинуватив ЄС у надмірних поступках американській стороні.

«Це чорний день, коли союз вільних народів, об'єднаних своїми цінностями та захистом своїх інтересів, змиряється з підкоренням», – підкреслив Байру.

Прем’єрка Італії Джоржа Мелоні вважає факт укладення угоди позитивним, однак хоче побачити більше деталей.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан також вважає, що ЄС «прогнувся» під вимоги США у торговельних перемовинах.

«Це виглядає не як укладання угоди президентом Трампом з Урсулою фон дер Ляєн, а що Дональд Трамп з’їв фон дер Ляєн на сніданок», - наголосив прем’єр Угорщини.