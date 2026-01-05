Радіо Свобода Weekly: Експерти допускають переворот у Кремлі «в будь-який момент»

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Чи стане Трамп на бік України у 2026 році? І чи можливий переворот у Москві?

Чи стане президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на бік України у 2026 році? Чи вичерпується запас міцності путінської Росії?

На ці та інші запитання відповідають: провідний науковий співробітник Інституту досліджень війни та миру при Колумбійському університеті Раджан Менон, економіст, у минулому радник урядів кількох країн Андерс Ослунд і соціолог, співробітник Ратґерського університету Сергій Єрофеєв.

«Я думаю, що єдиний, природний кінець цієї війни – це переворот у Москві», – зазначає Андрес Ослунд. І наголошує: «Я очікую політичного краху, коли люди усвідомлять, що путінська політика – катастрофа для Росії».

«Можуть тривати мрії про кремлівський переворот. Вони можуть стати реальністю в будь-який момент», – наголошує Сергій Єрофеєв. Про це тут

«Українці не здаються». Соціолог Головаха про секрет стійкості, перемир’я, вибори і колапс Росії

Події останніх місяців знову підтвердили: Україна не Росія, і навіть під час війни люди можуть впливати на рішення влади. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода зазнвачив соціолог, професор Євген Головаха, коментуючи «картонкові протести» і «Міндічгейт». За його словами, українці не віддають владі всі важелі впливу і показують, що можуть домагатися змін.

Сьогодні українці демонструють витримку і реалістичне ставлення до війни, каже соціолог. Більшість готова терпіти труднощі, не поступаючись суверенітетом, а перемога тепер – незалежна держава з європейським курсом і потужна армія. За словами Головахи, це означає, що люди психологічно адаптовалися до складних умов і це допомагає продовжувати боротьбу.

Тема виборів залишається важливою, але лише після завершення бойових дій. «Українці не хочуть диктатора, але хочуть сильного лідера», – наголошує професор.

Радіо Свобода зібрало головні тези директора Інституту соціології НАН України Євгена Головахи про підсумки минулого і тенденції 2026 року. Читайте і дивіться за лінком

Буданов на Банковій: міжнародні реакції

Міжнародні медіа оцінюють призначення Кирила Буданова на посаду голови Офісу президента як серйозний політичний крок, що свідчить про прагнення України посилити фокус на обороні та стратегічній дипломатії в критичний період війни.

Призначення Буданова, ветерана війни, якого широко поважають в Україні, на посаду керівника Офісу президента означає суттєву зміну для цієї посади, яку традиційно обіймала цивільна особа, зосереджена переважно на внутрішній політиці, пише агенція Reuters.

Деякі аналітики вважають, що у новій ролі Буданов може зміцнити координацію України зі Сполученими Штатами. Більше про це в огляді Радіо Свобода за лінком

«Людей не було, щоб нас поміняти»: бойовий медик «Вітер» 471 день тримав позицію біля Соледару

471 день безперервно тримав оборону позиції біля Соледару Сергій Тищенко з позивним «Вітер», бойовий медик 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. До війська «Вітер» лікував тварин, а на полі бою – рятує поранених побратимів і бере участь у відбитті штурмів.

6 грудня 2025 року він отримав звання Герой України.

З бійцем ми зустрілися у підземному укритті в одному з містечок на Донеччині (назву не вказуємо з міркувань безпеки). Він якраз повернувся з відпустки: місяць був удома на Київщині разом із сім'єю і готувався до виходу на чергування у стабілізаційному пункті.

«Вітер» розповів Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) про те, яким був цей 471 день поспіль на передовій, як відбивали російські піхотні штурми, чи вдавалось тримати зв'язок з рідними та як тривале перебування під землею позначилося на здоров'ї. Читайте і дивіться тут

Зрив ліквідації командира РДК Капустіна: реакції

Командир Російського добровольчого корпусу (підрозділу ЗСУ) Денис Капустін живий, повідомило 1 січня Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

«З поверненням!» – тодішній керівник ГУР Кирило Буданов привітав командира РДК Дениса Капустіна та команду, яка займалася його справою.

«Провал спецслужб РФ – командир РДК Денис Капустін живий, а отримані пів мільйона доларів за його ліквідацію посилять спецпідрозділи ГУР», – заявили в українській розвідці. В опублікованому відео також з’явилися Денис Капустін і очільник управління Кирило Буданов.

Ця новина провернула увагу міжнародних видань і користувачів соцмереж, які звертають увагу і на роботу РДК на боці України, і на суперечливу біографію командира. Оглядачі також зазначають, що життя Капустіна стало символом парадоксів війни, що ламає ідеології та звичні уявлення. Більше інформації тут

«90 мільярдів підтримки України». На що Європейський інвестиційний банк даватиме гроші у 2026 році

Серед усіх міжнародних фінансових інституцій, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) є одним із найбільших донорів України. Від лютого 2022-го банк інвестував в Україну понад 4 млрд євро.

ЄІБ дає довгі й пільгові кредити Україні, гарантії та інколи грантові компоненти під проєкти, які тримають країну «на ходу» під час війни. Фокус – на забезпеченні щоденного життя: школи, лікарні, дороги, вода, енергостійкість.

Нові €90 млрд від ЄС мають мобілізувати приватний сектор зокрема. Банк фінансує насамперед структурні зміни в країні, які будуть необхідними на її шляху до ЄС, і контролює витрату кожного євро європейських платників податків.

Голова регіонального представництва ЄІБ Крістіна Мікулова розповіла в інтервʼю Радіо Свобода, як визначається, де саме необхідні кошти, хто контролює витрати, що змінять для України 90 мільярдів євро від ЄС, погоджені на останньому саміті лідерів держав-членів, і яким буде для неї фінансовий 2026 рік. Читайте тут

Публікації, які також можуть вас зацікавити:

Радіо Свобода Weekly – важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі щопонеділка. Підписатись на розсилку можна тут