Україна запровадила санкції проти виробників і постачальників засобів зв’язку, РЕБ і мікроелектроніки для ВПК Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти 95 фізичних і 70 юридичних осіб. Це – особи й компанії, пов’язані з обслуговуванням державного оборонного замовлення Росії й діяльністю її оборонно-промислового комплексу, повідомила 4 січня пресслужба президента.

У списку з 95 осіб – один громадянин Китаю, решта – російські громадяни. Серед 70 юросіб – дев’ять китайських компаній і одна зареєстрована на Британський Віргінських Островах, інші – компанії з РФ.

«Серед них – підприємства і їхні керівники, які виробляють і постачають продукцію у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби й мікроелектроніки для російського ВПК і силових структур. Санкції запроваджені проти промислових підприємств хімічної, видобувної, металургійної галузі й паливно-енергетичного комплексу РФ», – йдеться в повідомленні.

В Офісі президента зазначили, що запроваджені обмеження мають ускладнити обслуговування російського ВПК й обмежити його спроможності у виробництві озброєння й військової техніки, що використовуються у війні проти України.

«Наша країна продовжить роботу з партнерами над синхронізацією українських санкцій у юрисдикціях країн-партнерів. Деякі з позицій будуть враховані у 20-му пакеті санкцій Євросоюзу, підготовка якого триває», – заявили в ОП.

Президент Володимир Зеленський 27 червня 2025 року ввів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу й інших учасників «Групи семи» на Росію й пов’язані держави.

За його словами, це рішення спрямоване на «максимально жорсткі наслідки для Російської Федерації за розв’язану проти України злочинну і неспровоковану війну».

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США й інші західні країни запровадили проти РФ низку санкцій, спрямованих на зниження здатності Москви вести війну, перекривши доступ до західних технологій. Однак Росія продовжує знаходити способи для обходу санкцій, їй вдається отримувати іноземні компоненти.