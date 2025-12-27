ОП: Україна узгодила санкції з Великою Британією та резолюціями Радбезу ООН

Президент Володимир Зеленський підписав два укази про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про узгодження санкцій – про це повідомив Офіс президента 27 грудня.

Перше рішення стосується синхронізації санкцій із Великою Британією – вони торкнуться восьми людей і 40 юридичних осіб:

«Це, зокрема, громадяни Росії, Азербайджану, Сінгапуру та Нової Зеландії, які пов’язані з примусовою депортацією та перевихованням українських дітей, а також із постачанням до РФ електроніки й компонентів подвійного призначення, що використовуються для виробництва ракет і дронів, якими Росія завдає ударів по українських містах і громадах», – уточнює адміністрація президента.

Підсанкційні компанії базуються в Росії, Гонконгу, Об’єднаних Арабських Еміратах, Таїланді, Туреччині, Індії та Сінгапурі, які, зокрема, допомагають РФ обходити міжнародні санкції та постачають промислові верстати, обладнання для авіатехніки, компоненти до «Шахедів», комп’ютерні чипи й іншу мікроелектроніку для російського ВПК.

Частина компаній, за даними ОП, залучена до діяльності російського енергетичного сектору, імпорту російської нафти та забезпечення роботи тіньового флоту.

Офіс уточнює, що цього року Україна загалом синхронізувала 14 пакетів санкцій партнерів, з них – по два пакети Сполучених Штатів і Великої Британії, вісім Європейського Союзу, по одному – Канади та Японії.





У другому рішенні РНБО йдеться про підтримку пропозицій, які вніс Кабмін, та запровадження санкцій відповідно до резолюцій Ради безпеки ООН і рішення й регламенту Ради Євросоюзу щодо ситуації в Південному Судані.

Під санкції потрапили вісім членів військового керівництва Південного Судану. Вони, за даними ОП, причетні не лише до продовження бойових дій і перешкоджання мирним переговорам, а й «до актів насильства, зокрема щодо жінок і дітей, – убивств, катувань, зґвалтувань, викрадень, нападів на лікарні, школи й церкви». Серед них – командувач Сил оборони Південного Судану, керівник Президентської гвардії та начальник Генерального штабу.

Президент Володимир Зеленський повідомив 22 грудня, що Україна до кінця року готує нові санкційні рішення проти «російських суб’єктів і тих, хто допомагає російській агресії».